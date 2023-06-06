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В ООН предрекли проблемы обеим сторонам конфликта из-за прорыва Каховской ГЭС

Замгенсека ООН: прорыв Каховской ГЭС приведет к проблемам у обеих сторон конфликта
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Фото: ТАСС/Валерий Стурит
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Разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обоих участниклв украинского конфликта. Об этом во вторник, 6 июня, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс.

«Резервуар, который образует дамба — это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей...», — сообщил он.

Замгенсека отметил, что организация крайне озабочена положением людей на подтопленных территориях. По его словам, ООН готова направить представителей и сотрудников гуманитарных миссий на контролируемые РФ территории.

Граффитс также рассказал, что организация не имеет независимых данных об обстоятельствах разрушения гидротехнического сооружения. Он добавил, что разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для всех участников украинского конфликта.

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Ранее в этот день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС создает дополнительную угрозу для находящейся в сложной обстановке Запорожской АЭС.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы области.

Всего угроза наводнения существует в 14 населенных пунктах, где в общей сложности проживают 22 тыс. человек.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «терроризм». Россия также намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды.

Леонтьев также сообщил, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет, так как головная станция находится выше плотины.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.

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