Гросси заявил о непредсказуемой и опасной ситуации на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоены всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в субботу, 6 мая, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

«Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности и сохранности, с которыми сталкивается АЭС. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды», — говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

В отчете организации подчеркивается, что эксперты МАГАТЭ на месте продолжают регулярно фиксировать обстрелы. В последние дни они не смогли посетить Энергодар, где проживает большая часть сотрудников ЗАЭС, но получили информацию об эвакуации в городе. Эксперты следят за ситуацией на предмет «возможного влияния на ядерную безопасность».

Директор площадки ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что оперативный персонал не эвакуируется и делает всё необходимое для обеспечения ядерной безопасности на станции. Он добавил, что обслуживание оборудования проходит по всем правилам ядерной безопасности и защиты.

Ранее, 5 мая, в Совете Федерации заявили, что обстрелы Каховской гидроэлектростанции и Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к ядерной катастрофе. По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, режим украинского президента Владимира Зеленского несет всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

Накануне советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа объявлял об опасности прорыва дамбы Каховского водохранилища из-за высокого уровня воды. Территорию ЗАЭС и ближайших населенных пунктов могло затопить, и это могло создать проблемы с эксплуатацией станции и риски для ядерной безопасности.

Специалистам удалось спустить воду и уменьшить опасность затопления. В настоящий момент идет восстановление насосов и уцелевших труб.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.