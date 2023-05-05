В Совфеде назвали вероятные последствия обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Обстрелы Каховской ГЭС и Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к ядерной катастрофе. Об этом 5 мая «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Действия Киева, системно обстреливавшего Каховскую ГЭС, Запорожскую АЭС и преднамеренно сбрасывавшего воды с ГЭС в Днепропетровске и подконтрольной ему части Запорожья в Днепр с расчетом на весенний паводок, привели к реальной угрозе затопления Энергодара и ЗАЭС. Действия Украины направлены на разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции и фактически направлены на выброс радиоактивных веществ в атмосферу, разносу их на сотни километров», — сказала сенатор.

Она напомнила, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества в первую очередь накроют Германию, Словакию и Польшу. По словам Ковитиди, режим украинского лидера Владимира Зеленского несет всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

Накануне советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища из-за высокого уровня воды территорию Запорожской атомной электростанции может затопить. Карчаа подчеркнул, что это может создать проблемы с эксплуатацией станции и риски для ядерной безопасности.

В тот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки.

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал «Известиям», что проблемы на ЗАЭС не должны возникнуть из-за того, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 17 м. По его словам, проблемы появляются, когда уровень опускается ниже критической отметки, а не выше.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.