Карчаа сообщил о снижении опасности затопления Запорожской области

Опасность затопления Запорожской области из-за прорыва дамбы на Каховском водохранилище значительно снизилась, уровень воды опустился. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Как и прогнозировалось, удалось найти техническое решение проблемы. <…> Воду начали спускать. Опасность затопления в значительной мере снизилась», — сказал он в беседе с TACC.

Карчаа добавил, ссылаясь на источники в руководстве Херсонской области, что специалисты открыли одну из шандор Каховской гидроэлектростанции и начали ремонт Каховского магистрального канала. В настоящий момент идет восстановление насосов и уцелевших труб.

Ранее, 4 мая, Ренат Карчаа сообщал, что в случае прорыва дамбы на Каховском водохранилище, велика вероятность затопления не только Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но и нескольких населенных пунктов Запорожской области. Речь шла о Каменке-Днепровской, Благовещенке и Водяном с населением в 15–18 тыс. человек.

В апреле директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС не должна стать местом катастрофы. Он также отметил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца 2023 года. По словам Гросси, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.