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РФ распространила в СБ ООН письмо о призыве Запада Киеву не проводить диверсии на ЗАЭС

Небензя: Россия распространила в Совбезе ООН письмо о возможных провокациях Киева на ЗАЭС
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Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
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Российская Федерация распространила в Совете Безопасности (СБ) ООН письмо, в котором говорится о том, чтобы Запад призвал Киев не проводить диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в четверг, 29 июня, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию (ЗАЭС — Ред.) у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», — сказал постпред РФ.

Ранее в этот день на заседании СБ ООН Небензя также заявил, что Запад на фоне поддержки Украины сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами.

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Ранее, 29 июня, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа связал заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС. Он заявил, что нужно предпринять дополнительные меры по защите Запорожской АЭС, так как украинская сторона может применить «грязную бомбу» или нанести удар артиллерией по помещениям с радиоактивными материалами на станции.

Зеленский 22 июня заявил, что получил от Службы безопасности Украины данные об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на Запорожской АЭС. Он призвал страны обратить внимание на эту информацию. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью данные обвинения в адрес Москвы.

20 июня постпред России в Вене Михаил Ульянов рассказал «Известиям», что украинские военные нарушили режим тишины, когда миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси двигалась в сторону Польши после осмотра ЗАЭС.

15 июня делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов достаточный, работы насосов не требуется.

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения Каховской ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 до 11,27 м.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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