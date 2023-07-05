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Сюжет:

Захарова указала на планы Киева совершить теракт на ЗАЭС

Захарова: последствия в случае теракта ВСУ на ЗАЭС затронут весь мир
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются совершить теракт на Запорожской АЭС. Если это случится, последствия затронут весь мир, предупредила в среду, 5 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской атомной электростанции», — подчеркнула она в эфире радиостанции «Спутник».

Захарова обратила внимание на то, что американские и британские власти не замечают в этом для себя прямой опасности.

«Нет того уголка планеты, которого это не коснется, потому что есть такое понятие, как атмосфера, Мировой океан, как та же самая сельскохозяйственная продукция», — поделилась мнением собеседница радиостанции.

Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что «это коснется всего — и воздуха, и воды, и продуктов питания».

«Стремление Зеленского использовать этот фактор в своих экстремистских террористических целях очевидно», — сказала Захарова.

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Днем ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ рассматривают несколько вариантов удара по Запорожской атомной электростанции. Он предположил, что, если атака пройдет неудачно, Киев может прибегнуть к использовании «Точки-У» с головкой, начинив ее радиоактивными материалами.

Карчаа подчеркнул, что Украина хочет довести ситуацию на Запорожской АЭС до ядерного инцидента и радиационного заражения. По его словам, украинская сторона тщательно спланировала данную операцию при помощи Запада.

30 июня Захарова писала в своем Telegram-канале о подготовке Киева к совершению теракта на ЗАЭС. Она отмечала, что в украинской столице установили дополнительные устройства для измерения радиации.

7 июня Захарова предупредила о жестком ответе России на любые украинские атаки на Запорожскую АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, в том числе линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором живут сотрудники объекта и члены их семей.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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