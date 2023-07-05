Захарова указала на планы Киева совершить теракт на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются совершить теракт на Запорожской АЭС. Если это случится, последствия затронут весь мир, предупредила в среду, 5 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской атомной электростанции», — подчеркнула она в эфире радиостанции «Спутник».

Захарова обратила внимание на то, что американские и британские власти не замечают в этом для себя прямой опасности.

«Нет того уголка планеты, которого это не коснется, потому что есть такое понятие, как атмосфера, Мировой океан, как та же самая сельскохозяйственная продукция», — поделилась мнением собеседница радиостанции.

Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что «это коснется всего — и воздуха, и воды, и продуктов питания».

«Стремление Зеленского использовать этот фактор в своих экстремистских террористических целях очевидно», — сказала Захарова.

Днем ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ рассматривают несколько вариантов удара по Запорожской атомной электростанции. Он предположил, что, если атака пройдет неудачно, Киев может прибегнуть к использовании «Точки-У» с головкой, начинив ее радиоактивными материалами.

Карчаа подчеркнул, что Украина хочет довести ситуацию на Запорожской АЭС до ядерного инцидента и радиационного заражения. По его словам, украинская сторона тщательно спланировала данную операцию при помощи Запада.

30 июня Захарова писала в своем Telegram-канале о подготовке Киева к совершению теракта на ЗАЭС. Она отмечала, что в украинской столице установили дополнительные устройства для измерения радиации.

7 июня Захарова предупредила о жестком ответе России на любые украинские атаки на Запорожскую АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, в том числе линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором живут сотрудники объекта и члены их семей.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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