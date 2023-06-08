Кириенко посетил ЗАЭС и провел совещание по безопасности

Первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС) после прорыва Каховской ГЭС. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба станции.

Отмечается, что Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в штатной работе ЗАЭС.

Как уточнили в пресс-службе, уровень в пруду-охладителе ЗАЭС не изменился и составляет 16,67 м.

«Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет», — говорится в Telegram-канале пресс-службы станции.

Ранее в этот день советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал, что разрушение Каховской ГЭС не несет прямых угроз ЗАЭС.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. На фоне ЧП на Каховской ГЭС МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС. Гросси сам возглавит ротацию инспекторов миссии.

Также Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники сейчас нет. Он указал, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на ЗАЭС, лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов.

Как сообщили в МАГАТЭ, ЗАЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. По оценкам агентства, запасы воды для охлаждения не иссякнут как минимум в течение месяца.

В свою очередь, Карчаа 6 июня заявил, что спекуляции на тему угрозы безопасности ЗАЭС являются проявлением непрофессионализма или провокацией. По его словам, станция оборудована независимыми системами охлаждения.

7 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил в беседе с «Известиями», что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность ЗАЭС. Готовы запасные варианты водоснабжения станции через подземные скважины, через русла небольших рек.