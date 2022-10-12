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В Запорожской области назвали условия для создания «зоны безопасности» вокруг ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км. Об этом заявил 12 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

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«Зону вокруг станции не можем никак создать, это договоренности с американцами. <...> Договариваться с подведомственными президентами в лице Зеленского бессмысленно. Потому что сегодня договоришься, запустишь станцию, а через четыре дня они опять запустят по станции минометы», — констатировал глава региона.

По его словам, в отсутствии удаленности от фронта создание безопасной зоны само по себе небезопасно.

Украинские диверсионные группы пытаются проникать на территорию Запорожской области, но попытки пресекаются, подчеркнул Балицкий.

«Диверсионные группы пытаются проникнуть, наши войска дают им отпор», — сказал он.

Кроме того, вокруг территории станции фиксируются более 30 прилетов, обстрелы ведутся не по самой ЗАЭС.

11 октября президент России Владимир Путин заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе.

В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

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