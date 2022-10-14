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Рябков назвал главное условие для обеспечения безопасности ЗАЭС

Рябков: главное в обеспечении безопасности ЗАЭС — исключить провокации со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в пятницу, 14 октября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Миру атом: Путин заявил Гросси об открытости России к диалогу по ЗАЭС
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«У нас есть четкое видение, что нужно сделать, для того чтобы безопасность этого объекта, находящегося теперь в российской юрисдикции, была обеспечена. И главное из этого — создание такой обстановки, когда исключались бы обстрелы, диверсии, иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар», — сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что президент России Владимир Путин подробнейшим образом изложил оценки и подходы Москвы к этой теме, когда принимал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

По словам дипломата, консультации с Гросси были профессиональными и полезными.

В эту пятницу глава МАГАТЭ также подтвердил, что встреча прошла продуктивно. Гросси отметил, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и РФ дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Ранее, 11 октября, Путин заявил Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Кроме этого, российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

До этого, 5 октября, Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

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