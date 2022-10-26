Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин не поздравил Сунака с избранием на пост премьера Британии
Общество
В Херсоне произошло нападение на РОВД
Мир
Шойгу заявил главе минобороны КНР о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Политика
Владимир Путин проведет оперативное заседание с постоянными членами Совбеза РФ
Экономика
Путин утвердил перечень из 45 банков с запретом на сделки с долями иностранцев
Армия
В ЛНР сообщили о бое между наемниками из Польши и ВСУ под Лиманом
Общество
В Москве почтили память жертв теракта в Театральном центре на Дубровке
Авто
Автозавод «Урал» представил прототип электрогрузовика
Политика
В СФ допустили вероятность переговоров России и США по ситуации на Украине
Общество
Почти 350 сирот из Донбаса устроены в приемные семьи России
Мир
WP сообщила о признании Киевом бессилия против ударов по энергосистеме
Мир
Бербок объявила о новых мерах ФРГ против Ирана

В Кремле заявили о попадании всех ракет в цель на тренировке сил сдерживания

Кремль: задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме
0
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все ракеты, запущенные в рамках тренировки стратегических сил сдерживания, достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики. Об этом заявили 26 октября в пресс-службе Кремля.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Как отмечается на сайте Кремля, под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Уточняется, что по полигону Кура на Камчатке произвели пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

Ранее в среду стало известно, что президент РФ оценил, как проходит тренировка сил стратегического сдерживания, а также принял доклад главы Минобороны Сергея Шойгу о ходе маневров. В частности, в ходе тренировки по полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

Ранее, 20 октября, Путин побывал на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, где лично проследил за ходом подготовки мобилизованных для участия в специальной военной операции России по защите Донбасса. Глава государства на месте заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Смена пришла: что известно о баллистической ракете «Сармат»
Новое оружие РВСН разрабатывалось много лет

Главе государства показали в том числе, как обучаемые преодолевают десантно-штурмовую полосу в составе взвода, а также проходят упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Ранее, 19 февраля, Вооруженные силы России также проводили плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Ход учения контролировал президент РФ. В маневрах принимали участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Как тогда же сообщили в Минобороны РФ, учение сил стратегического сдерживания было спланировано для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022