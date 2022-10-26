В Кремле заявили о попадании всех ракет в цель на тренировке сил сдерживания

Все ракеты, запущенные в рамках тренировки стратегических сил сдерживания, достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики. Об этом заявили 26 октября в пресс-службе Кремля.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Как отмечается на сайте Кремля, под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Уточняется, что по полигону Кура на Камчатке произвели пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

Ранее в среду стало известно, что президент РФ оценил, как проходит тренировка сил стратегического сдерживания, а также принял доклад главы Минобороны Сергея Шойгу о ходе маневров. В частности, в ходе тренировки по полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

Ранее, 20 октября, Путин побывал на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, где лично проследил за ходом подготовки мобилизованных для участия в специальной военной операции России по защите Донбасса. Глава государства на месте заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Главе государства показали в том числе, как обучаемые преодолевают десантно-штурмовую полосу в составе взвода, а также проходят упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Ранее, 19 февраля, Вооруженные силы России также проводили плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Ход учения контролировал президент РФ. В маневрах принимали участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Как тогда же сообщили в Минобороны РФ, учение сил стратегического сдерживания было спланировано для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.