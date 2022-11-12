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В европейских портах застряло 280 тыс. т российских минеральных удобрений

МИД РФ: 280 тыс. т российских минеральных удобрений находится под арестом в европейских портах
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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В европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных удобрений из России. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров между Россией и ООН в Женеве.

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«В ряде европейских стран последние месяцы под арестом находятся минеральные удобрения из России, до 280 тыс. т», — сказал он журналистам.

Вершинин добавил, что Москва, понимая ситуацию, предложила безвозмездно передать арестованные удобрения беднейшим странам, в первую очередь африканским. Он указал на то, что до сих пор почти ничего не сделано по этому вопросу.

В этот же день стало известно, что группа компаний «Уралхим-Уралкалий» договорилась о вывозе в Африку удобрений, заблокированных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. Отмечается, что распределение удобрений по странам координируется через Африканский союз, компания осуществляет поставки за свой счет.

До этого, 11 ноября, в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в течение ближайшей недели. Также международная организация призывает в ускоренном порядке снять ограничения на экспорт удобрений и продовольствия из России.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей.

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