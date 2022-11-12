Три страны ЕС разблокируют российские удобрения для Африки

Группа компаний «Уралхим-Уралкалий» договорилась о вывозе в Африку удобрений, заблокированных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил гендиректор ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев.

«Группа компаний «Уралхим-Уралкалий» ведет активную работу с ООН для организации безвозмездных поставок в Африку более 262 тыс. т минеральных удобрений, которые были «заморожены» в странах ЕС. Уже достигнуты договоренности о вывозе удобрений, расположенных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии», — сказал он ТАСС.

По словам Коняева, распределение удобрений по странам координируется через Африканский союз. Отмечается, что компания осуществляет поставки за свой счет.

Как рассказал гендиректор, 8 ноября компания подписала первый договор, согласно которому 20 тыс. т удобрений направят из Нидерландов в Республику Малави.

11 ноября в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в течение ближайшей недели. Также международная организация призывает в ускоренном порядке снять ограничения на экспорт удобрений и продовольствия из России.

До этого, 7 ноября, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал «Известиям», что ООН пообещала России добиться отмены ограничений на вывоз российского продовольствия в ближайшее время.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей.