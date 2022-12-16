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Шольц заверил в беспрепятственном экспорте российских удобрений и зерна

Канцлер ФРГ Шольц: ЕС не будет препятствовать экспорту российских удобрений и зерна
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirceu Portugal
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Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Мы заключили соглашение, то есть генеральный секретарь ООН — с Россией <...> Прежде всего — разрешить экспорт зерна и удобрений с Украины через Черное море. Это происходит сейчас», — передает ТАСС его слова в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Шольц добавил, что экспорт российского зерна и российских удобрений важен для продовольственной безопасности в мире. При этом лучше всего перевозить большие объемы морским путем.

«И именно поэтому, конечно, частью мер, которые мы приняли сегодня, является то, что эта договоренность генерального секретаря будет также соблюдаться Европейским союзом», — заключил канцлер ФРГ.

Ранее, в ноябре, Великобритания, Евросоюз и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире. В их совместном заявлении отмечается, что под цели антироссийских санкций не подпадает продовольственный сектор или удобрения.

Тогда же в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.

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