В МИДе рассказали о соображениях Москвы по продлению зерновой сделки

Для России крайне важно, чтобы одна из частей Стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Но пока каких-то реальных изменений на втором треке в Москве не видят. Об этом в интервью «Известиям» 16 ноября рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Для нас очень важно, чтобы одна часть сделки не делалась без того, чтобы на другом треке, который касается нашей сельхозпродукции и наших удобрений, не было каких-то реальных изменений. А мы этих реальных изменений, несмотря на усилия, не видим. Поэтому, когда мы думаем о продлении, мы учитываем ряд факторов. У нас есть свои соображения. И они касаются как раз второй части пакета по теме нашей сельхозпродукции», — сказал он.

По словам, Вершинина, вопреки разъяснениям Брюсселя и Вашингтона о том, что введенные ими антироссийские санкции предусматривают исключения для продовольственного экспорта и экспорта удобрений, это не работает на практике.

«Необходимо, чтобы такие разъяснения имели обязывающий характер. Плюс к этому есть еще такое понятие, — то, что называется английским словом overcompliance, то есть перестраховка и даже страх компаний понести ущерб и штрафы, если они что-то сделают не так. А как делать, они зачастую не знают. Этот вопрос тоже очень важен. Мы еще его не решили, но считаем, что его надо решить как можно скорее», — отметил дипломат.

Вершинин добавил, что определенные подвижки в этом вопросе всё-таки есть, но они не соответствуют тому, что должно быть, «коль скоро было так много разговоров о глобальной продовольственной безопасности».

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