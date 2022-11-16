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В МИДе рассказали о соображениях Москвы по продлению зерновой сделки

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Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN
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Для России крайне важно, чтобы одна из частей Стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Но пока каких-то реальных изменений на втором треке в Москве не видят. Об этом в интервью «Известиям» 16 ноября рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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«Для нас очень важно, чтобы одна часть сделки не делалась без того, чтобы на другом треке, который касается нашей сельхозпродукции и наших удобрений, не было каких-то реальных изменений. А мы этих реальных изменений, несмотря на усилия, не видим. Поэтому, когда мы думаем о продлении, мы учитываем ряд факторов. У нас есть свои соображения. И они касаются как раз второй части пакета по теме нашей сельхозпродукции», — сказал он.

По словам, Вершинина, вопреки разъяснениям Брюсселя и Вашингтона о том, что введенные ими антироссийские санкции предусматривают исключения для продовольственного экспорта и экспорта удобрений, это не работает на практике.

«Необходимо, чтобы такие разъяснения имели обязывающий характер. Плюс к этому есть еще такое понятие, — то, что называется английским словом overcompliance, то есть перестраховка и даже страх компаний понести ущерб и штрафы, если они что-то сделают не так. А как делать, они зачастую не знают. Этот вопрос тоже очень важен. Мы еще его не решили, но считаем, что его надо решить как можно скорее», — отметил дипломат.

Вершинин добавил, что определенные подвижки в этом вопросе всё-таки есть, но они не соответствуют тому, что должно быть, «коль скоро было так много разговоров о глобальной продовольственной безопасности».

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