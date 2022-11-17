Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. О продлении он сообщил в Twitter в четверг, 17 ноября.

«Зерновая сделка на основе принятого РФ, Турцией, Украиной и ООН решения продлевается с 19 ноября на 120 дней», — написал Эрдоган.

Тогда же генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон продлить зерновую сделку.

Ранее в этот день министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что стороны решили продлить действие зерновой сделки на 120 дней. По его словам, гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

Тогда же замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.