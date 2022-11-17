Генсек ООН поприветствовал согласие всех сторон продлить зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 17 ноября, что приветствует согласие всех сторон продлить зерновую сделку.

«Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины», — говорится в заявлении генсека журналистам.

Гутерриш отметил, что ООН привержена поддержке совместного координационного центра, чтобы канал снабжения продолжал работать. Он подчеркнул, что организация выступает за устранение остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Ранее в этот день министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что стороны решили продлить действие зерновой сделки на 120 дней. По его словам, гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. При этом тогда он отметил, что пока каких-то реальных изменений на втором треке в Москве не видят.

До этого, 11 ноября, в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.