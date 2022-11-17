Украина заявила о продлении зерновой сделки на 120 дней

Министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков в четверг, 17 ноября, заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Черноморская зерновая инициатива будет продлена на 120 дней», — говорится в сообщении.

При этом агентство AFP пишет, что пролонгация соглашения произойдет на текущих условиях сделки.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа по вопросам продления зерновой сделки продолжается, проводятся консультации с представителями ООН. Песков добавил, что при необходимости президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят данный вопрос.

Ранее в тот же день замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Но пока каких-то реальных изменений на втором треке в Москве не видят.

15 ноября Песков отмечал, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки.

До этого, 11 ноября, в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

Продление зерновой сделки должно состояться 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.