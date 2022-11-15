Песков ответил на вопрос о продлении зерновой сделки

Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решение будет объявлено своевременно», — сказал он ТАСС, комментируя информацию Bloomberg о том, что Москва, вероятно, согласится на пролонгацию сделки после 19 ноября.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к ситуации источники сообщило, что Москва, как ожидается, продлит зерновую сделку. При этом пока неизвестно, выдвинет ли российская сторона новые условия в обмен на продление соглашения или какие-либо другие детали.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите G20 на Бали заявил, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений сохраняются, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности. При этом, по его словам, генсек ООН Антонио Гутерриш «клятвенно» заверил, что для него вопрос выполнения зерновой сделки является приоритетным.

Ранее, 14 ноября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин указал новому главе представительства Евросоюза (ЕС) в РФ Ролану Галарагу на необходимость полного выполнения условий зерновой сделки.

7 ноября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал «Известиям», что ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз (ЕС) и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.