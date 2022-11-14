В МИД указали послу ЕС на необходимость выполнения условий зерновой сделки

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин указал новому главе представительства Евросоюза (ЕС) в РФ Ролану Галарагу на необходимость полного выполнения условий зерновой сделки. Об этом сообщили 14 ноября в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в понедельник Вершинин принял Галарага по его просьбе. Стороны обсудили проблематику продовольственной безопасности и другие вопросы актуальной международной повестки дня.

«Акцентирована необходимость комплексного выполнения пакетной договоренности, которая включает в себя как Черноморскую инициативу по вывозу украинского продовольствия морским путем, так и на равных условиях меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», — говорится в сообщении.

11 ноября в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о наличии встречного понимания со стороны ООН по поводу зерновой сделки, однако не стал анонсировать возможные решения о ее продлении.

7 ноября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал «Известиям», что ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

Пролонгация зерновой сделки должно состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз (ЕС) и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

Еще в конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.