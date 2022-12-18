Одним Лео: как Месси наконец-то привел свою сборную к победе в ЧМ

В решающем матче чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти после невероятной игры. Счет 3:3 по итогам 120 минут игрового времени — пожалуй, лучший финал в истории чемпионатов мира. Героями ЧМ в Катаре стал Лионель Месси, который все-таки выиграл свой кубок мира с пятой попытки, и вратарь Эмилиано Мартинес. В серии пенальти голкипер не позволил французами забить два 11-метровых из четырех. Месси признали лучших игроком турнира, Мартинеса – лучшим вратарем, а лучшим бомбардиром ЧМ-2022 стал Киллиан Мбаппе. Француз забил восемь мячей — у Месси на один гол меньше.

Рекорд, еще рекорд

Аргентина и Франция до этого финала выиграли по два чемпионских титула. Аргентинцы завоевали золото в 1978-м и 1986-м. Вторую звезду стране принес Диего Марадона, который на чемпионате в Мексике вел за собой команду и в полуфинале с Англией сотворил два самых знаменитых гола — скандальную «Руку Бога» и «Мяч века» со слаломом из центра поля. В 1990-м Марадона снова играл в финале против Германии, но в Италии его сборная уступила.

Французы завоевали золото в 1998-м и 2018-м. Обе звезды стране принес, в том числе, Дидье Дешам. В первом случае — как капитан яркой сборной на домашнем чемпионате, во втором — в России как главный тренер не менее крутой команды.

Одним Лео Сборная Франции по футболу перед матчем с Аргентиной Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ming

До Катара-2022 аргентинцы оставались с серебром трижды, французы — лишь раз. Предыдущие проигранные финалы для тех и других подарили два канонических кадра: в 2006-м мимо заветного кубка в последнем матче прошел, покидая поле, капитан французской сборной Зидан, в 2014-м — в самый грустный момент своей карьеры рядом с трофеем запечатлели Месси. В Бразилии на «Маракане» Лионеля остановила Германия.

ЧМ был мечтой Месси. Поход капитана сборной Аргентины за Кубком мира давно стал одним из наиболее драматичных сюжетов. Летом 2021 года Лео после всех разочарований завоевал долгожданный Кубок Америки и стал ловить удовольствие от игры в сборной, зимой-2022 вокруг него выстроилась ключевая интрига — победа на главном турнире планеты.

Одним Лео Игроки сборной Аргентины по футболу выходят на поле Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ga

Месси повторял и переписывал рекорды чемпионата мира, высшие достижения и в футбольной истории, и конкретно своей сборной. На пятом для себя финальном турнире он обошел Марадону по числу матчей, голов и результативных действий. Лео впервые забил в плей-офф ЧМ и первым в истории отличился на каждой стадии. В решающем матче — последнем для себя на чемпионатах мира — он превзошел вечный рекорд Маттеуса по числу игр на чемпионатах мира: 26.

Обмен ударами

У этого финала было много афиш: мечта Месси, Месси против Мбаппе, а еще Лионель Скалони против Дешама. Тренерское противостояние с реализацией командами игрового плана действительно имело большое значение. Аргентина забрала начало матча и открыла счет после пенальти в середине первого тайма. Ди Мария завернул в штрафную, Дембеле отработал в защите и вошел в контакт ногами и рукой со спины. Польский судья Марчиняк назначил пенальти. Месси переиграл Льориса и обошел Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022 (6 голов против 5).

Аргентина продолжила вести свою игру и организовала второй мяч. После перехвата команда Скалони развернула быструю и эффектную атаку со своей половины поля. Ее запустили Молина и Макаллистер. Месси сделал изящную передачу на Альвареса, Хулиан вывел в отрыв Макаллистера, а тот отдал пас под завершение на Ди Марию.

Одним Лео Лионель Месси, Анхель ди Мария и Хулиан Альварес празднуют гол Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Zijian

Ди Мария и Месси — только эти двое в этой сборной-2022 играли на серебряном для Аргентины чемпионате мира-2014. Анхель пропустил развязку турнира в Бразилии из-за травмы в четвертьфинале с Бельгией, теперь же 34-летний игрок после группового турнира восстановился к решающему матчу, заработал пенальти и забил сам.

Франция долгое время не могла справиться с Месси и его куражной командой, но переломила игру и вернулась. Дешам еще до перерыва провел двойную замену — вместо самого полезного бомбардира французов Жиру и Дембеле вышли Тюрам и Коло Муани. Во втором тайме главный мотор команды Гризманн и Эрнандес уступили место Коману и Камавинге.

Мбаппе вышел из тени в самый нужный момент. Сначала форвард реализовал пенальти за фол Отаменди на Коло Муани (ситуация напоминала эпизод первого тайма в той же штрафной). Через полторы минуты Килиан завершил быструю атаку, которая началась из центра поля после отбора Комана в борьбе с Месси. Французский снайпер «ПСЖ» снова обошел капитана аргентинцев в гонке бомбардиров ЧМ-2022 (7 голов против 6).

Одним Лео Килиан Мбаппе, забивший гол, и вратарь Дамиан Мартинес во время матча Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Нарастающее ликование Аргентины сменилось опустошением. Франция же возликовала в стиле своего президента Макрона в ложе «Лусаила». И все вместе это делало финал совершенно невероятным.

Герой Мартинес

Аргентина и Франция продлили неповторимый вечер на 30 с лишним минут. Месси не отменил дополнительное время ударом в добавленные минуты второго тайма — Льорис вытащил мяч из-под перекладины. Команды искали и обменивались выпадами, где те и другие вставали под удары, а Месси отрабатывал в обороне.

Во втором экстра-тайме аргентинцы развернули очередную атаку, Лаутаро Мартинес с Месси дважды избежали попадания во «вне игры» (в том числе по линии с Вараном), а Лионель отправил мяч в ворота после спасения Льориса. Спасение французов — еще один пенальти после попадания мяча в руку Монтиэля. Мбаппе переиграл Эмилиано Мартинеса и оформил хет-трик (8 голов против 7 у Лео на ЧМ-2022). И это были еще не все моменты, но в итоге финал дошел до серии пенальти.

Одним Лео Эмилиано Мартинес Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Zijian

Мбаппе и Месси открыли серию своими мячами. Мартинес отбил попытку Комана, а Тчуамени под давлением вратаря пробил мимо. Серию закрыл Монтиэль.

Аргентина после поражения-сенсации от Саудовской Аравии на старте дошла до золота через суперматч с Нидерландами и выдающийся финал с Францией — так Месси наконец выиграл свой чемпионат мира. Бронзу из Катара увозит сборная Хорватии, которая в матче за третье место победила главное открытие ЧМ-2022 — команду Марокко (2:1).