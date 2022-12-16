Побей в мечту: Франция преграждает путь Лео Месси к величию

Полуфиналы ЧМ-2022 получились не такими драматичными, как матчи предыдущей стадии. Лионель Месси и Хулиан Альварес уничтожили Хорватию (3:0), а Франция забила по голу в каждом из таймов в ворота Марокко (2:0). Африканцы стали главным открытием турнира и, судя по всему, будут фаворитами в игре за бронзу. В финале же, который состоится 18 декабря, Аргентина постарается взять первый чемпионский кубок с 1986 года. Или чемпионом мира второй раз подряд (а такого не было уже 60 лет) станет Франция. Есть у аргентинцев и еще один стимул в этом матче — взять у Франции реванш за поражение на ЧМ-2018. Тогда в 1/8 финала в Казани они проиграли со счетом 4:3.

Без борьбы

В полуфинале Аргентина с видимой легкостью обыграла Хорватию, сделав комфортный счет 2:0 уже в первом тайме. В матче, где ожидалась интрига и равный футбол, хорваты оказались заметно слабее. В первом тайме Хулиан Альварес заработал пенальти, который реализовал Месси, а затем забил сам, после того как протащил мяч через половину поля. Защита Хорватии давала форварду спокойно входить в штрафную, принимать мячи, и дважды он оказывался в дуэли против голкипера Ливаковича.

На турнир Альварес ехал в статусе резервиста и начинал ЧМ, сидя под Лаутаро Мартинесом. В клубе «Манчестер Сити» у него еще более статусный конкурент — Эрлинг Холлан, который пока выигрывает конкуренцию. Но в сборной Альварес смог завоевать место в старте: он забил уже четыре гола на турнире — больше на этом ЧМ только у Килиана Мбаппе и Месси.

Сам Лео сверкнул во втором тайме: исполнил сольный проход по правому флангу, уничтожив защитника хорватов Гвардиола. Открытие этого ЧМ в составе Хорватии вроде бы делал всё как нужно: не выбрасывался, вел игрока и не давал ему много свободы, но Месси даже сильного защитника порой способен оставить в дураках. Гвардиол из первого ряда смотрел, как Лео гениально протащил мяч к штрафной и выкатил точно в ногу Альваресу — 3:0.

Месси на своем пятом ЧМ в карьере второй раз сыграет в финале. До заветного трофея один шаг.

Достойный вылет

Во втором полуфинале уровень сопротивления был гораздо выше. Франция забила быстрый гол — на 5-й минуте, после неудачного отскока мяч оказался у Тео Эрнандеса на углу вратарской. Но игроков Марокко невезение не надломило. В какие-то периоды они играли первым номером, создавали моменты и мало что позволяли создать у своих ворот. Франция же отдала инициативу, выжидая ошибки.

Второй гол случился на 79-й минуте встречи, когда Мбаппе пытался пробить после прохода, но неточный удар превратился в идеальный пас партнеру. Рандаль Коло-Муани уверенно им воспользовался и поставил точку в матче.

Действующий чемпион мира ментально выглядит сильнее своих соперников и невероятно уверенно: игроки будто знают, что создадут свои моменты и реализуют. Франция очень напоминает мадридский «Реал», который, даже ошибаясь, даже позволяя сопернику эпизодами выглядеть лучше, всё равно забирает свое. Психологически эта сборная Франция сильнее, чем кто-либо на турнире.

Ответ за Месси

На ЧМ-2018 в России мы уже видели матч Франции и Аргентины. В 1/8 финала в Казани они выдали шоу и провели лучшую игру турнира: семь голов, невероятные забеги Мбаппе, два ассиста Месси, шедевральный гол Павара. Смогут ли команды спустя четыре года показать что-то подобное? Если Франция с тех пор не сильно изменилась (шесть игроков из того состава играют в старте и сегодня), то Аргентина уже совсем другая. Кроме Месси и Отаменди, в составе не осталось никого.

Стабильно лишь одно — результат Аргентины по-прежнему определяет игра Лео. Сборная, состоящая в целом из не самых звездных и выдающихся футболистов, успешна в Катаре во многом благодаря Месси. Аргентинец проводит свой лучший турнир в карьере, он точно лучший игрок этого ЧМ. Весь фокус в воскресном матче будет на нем.

— У французов будет на один день меньше для восстановления, это дает преимущество сопернику, — подчеркнул «Известиям» бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. — К тому же аргентинцы на сумасшедшем подъеме. Смогли выйти в финал, хотя начали турнир с поражения от Саудовской Аравии. При этом я не исключаю, что французы смогут перекрыть Месси, как это сделали немцы в финале ЧМ-2014. В среднем уровень игроков у Франции немного повыше.

Месси годами выслушивал сравнения с Марадоной (тот «подарил» стране победу на ЧМ в 1986 году), претензии в свой адрес о том, что не может так же затащить сборную к мировому чемпионству, а после не самых удачных матчей даже видел, как особо рьяные фанаты Аргентины сжигали его футболки.

Теперь Лео сыграет в финале в статусе самого результативного игрока в истории ЧМ. Он смог стать лидером сборной не только из-за имени, но и по духу. Месси на этом турнире по-спортивному зол, а не инфантилен. Называет игрока соперника придурком за провокации в прямом эфире, ругается с Луи ван Галом, идет во все стычки, чтобы защитить партнеров, а в игре не тянет одеяло на себя и великолепно ассистирует. Месси для Аргентины предстает тем, кто может вернуть этой стране футбольное величие.

А заодно покончить с разговорами о том, кто лучше — он или Марадона. Осталось только выиграть последний матч — против действующего чемпиона с командой, где не одна звезда, а россыпь. Возможно, тогда вопрос о величайшем аргентинском футболисте в истории будет закрыт.

— Нас ждет яркий матч: Месси, который хочет выиграть ЧМ, против французов, которые хотят дважды подряд стать чемпионами, — отметил «Известиям» экс-форвард сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин. — Шансы 50 на 50, но я думаю, что для красивой картинки все будут болеть за Аргентину, чтобы Месси выиграл. Но я буду болеть за французов и Мбаппе.

Финал Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск. Днем ранее в то же время Хорватия и Марокко встретятся в матче за третье место.