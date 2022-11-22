Игра — не номер один: на ЧМ-2022 в Катаре скандалы пока громче футбола

В первом матче группы С 22 ноября Аргентина с Лионелем Месси лишилась трех голов и проиграла Саудовской Аравии (1:2), став вместе с арбитром матча соавтором главной сенсации старта ЧМ-2022. За три игровых дня — это пока самое громкое собственно футбольное событие чемпионата — до сих пор шум неспортивных скандалов мундиаля в Катаре заглушал свистки судей и звон результатов. Запрет со стороны ФИФА повязок с запрещенной в стране символикой, футболисты на коленях перед играми из-за Black Lives Matter (BLM), запрет продажи пива на трибунах, ряженые фанаты, отказ игроков Ирана петь гимн своей страны, запрет на посадку немецкого самолета и 54 добавленные минуты в трех первых матчах. Мировое первенство в Катаре уже стало самым скандальным за всю историю проведения турнира.

«В школе надо мной издевались»

Еще накануне старта ЧМ, как и полагается, на специальной пресс-конференции выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. Он попытался затмить своей речью фон коррупционных слухов о получении права проведения турнира Катаром, а заодно и обвинения организаторов в дискриминации и использовании рабского труда.

«Сегодня у меня очень сильные чувства. Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом. Я не катарец, африканец, гей, инвалид и на самом деле я не рабочий-мигрант, но я знаю, что значит подвергаться дискриминации и издевательствам — как иностранец в чужой стране. В школе надо мной издевались, потому что у меня были рыжие волосы и веснушки. Надо мной издевались за это» , — сказал он.

Сдвинуть фокус внимания с кричащих проблем этим откровенным признанием у Инфантино не вышло. Скорее, наоборот.

Игра не номер один Президент ФИФА Джанни Инфантино Фото: Global Look Press/Lan Hongguang

One Love

Главный вопрос первых дней ЧМ заключался вовсе не в составах и шансах команд в первом туре. Куда больше медиа всего мира интересовало, выйдут ли капитаны ряда сборных с повязками One Love — этот жест направлен на протест против дискриминации в Катаре и вроде как не связан с законами против представителей ЛГБТ, действующими в стране, напрямую. Подчеркивалось, что это акция поддержки инклюзивности.

Харри Кейн перед игрой с Ираном заявлял, что выйдет с повязкой на матч, несмотря на угрозы ФИФА. Игрока могли наказать желтой карточкой уже на первой секунде встречи. «Да, мы разочарованы. Я говорил, что мы хотим надеть повязку. Но сегодня я был лишен возможности решать. Я приехал на стадион с этой повязкой, а мне сказали надеть другую», — отметил он.

Следом Вирджил ван Дейк и Гарет Бэйл тоже вышли без повязок. Акцию должны были поддержать сборные Швейцарии, Франции, Германии и Дании. Но ФИФА удалось — с помощью угроз санкций — заставить сборные отказаться от идеи протестов.

Публично больше всего этому расстроились немцы. Немецкий футбольный союз даже намерен подать иск против ФИФА в CAS из-за запрета One Love, а менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что речь уже идет не о футболе, а о цензуре. Отчасти немцев можно понять. Они добирались в Катар с приключениями. В воскресенье, 21 ноября, правительство Катара отказало в приеме специального самолета сборной Германии, на фюзеляж которого нанесен очередной лозунг ЛГБТ. После отказа самолет немецкого авиаперевозчика улетел в Оман, откуда немецкие спортсмены снова вернулись в Катар на самолете местных авиалиний.

Игра не номер один Фото: Global Look Press/IMAGO/Matthias Koch

Зато англичане все-таки провели другую акцию перед игрой с Ираном — преклонили колено в поддержку движения BLM. А сами иранцы отказались исполнять национальный гимн перед матчем первого тура. Еще до начала матча с Англий иранский форвард Алиреза Джаханбахш заявил, что игроки будут коллективно не станут петь гимн в знак солидарности с женщинами в Иране (перед ЧМ минспорта страны требовало не включать несколько футболистов в заявку из-за поддержки протестов).

Без воды и без еды

В целом к Катару как к хозяевам — вал претензий по организации. Отдельные решения у классического футбольного мира вызывают просто недоумение. Так, в Дохе были замечены индийские фанаты в формах и с флагами разных сборных. В европейских СМИ появились предположения, что организаторы для красивой картинки просто заплатили мигрантам из Южной Азии, чтобы те выдали себя за болельщиков .

Еще на стартовых матчах замечена и завышенная посещаемость, которая превышает официальную вместимость стадионов. К примеру, матч открытия Катар – Эквадор принимал стадион «Эль-Байт» с максимальной заполняемостью в 60 тыс. зрителей, но в протоколе значится цифра в 67372 болельщика. Завышенные цифры были и на других матчах турнира: Англия — Иран, Нидерланды — Сенегал, Уэльс — США. Стадионы, вмещавшие по 40 тыс., посетили, согласно протоколам ФИФА, на 4-5 тыс. зрителей больше на каждой из арен. При этом по ТВ-картинке было видно, что стадионы не были заполнены до отказа, а на матче Англии с Ираном и вовсе можно было заметить сотни пустых кресел.

В первые игровые дни Катар снова дал повод говорить и о наплевательском отношении к работникам на турнире. По информации Daily Mail, более 200 кассиров остались без еды и воды на шесть часов перед церемонией открытия чемпионата мира.

Игра не номер один Фото: Global Look Press/Tom Weller

А фанаты остались без привычного пива. ФИФА за два дня до старта турнира объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах в Катаре. Алкоголь будет доступен на этом ЧМ только на территории фанатских зон, а также на лицензированных площадках.

И не жалко им времени

— Пока на старте чемпионата мира мы наблюдаем больше политики, чем собственно самого футбола, — отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. — Разговоры об алкоголе на трибунах, о поддержке и дискриминации различных меньшинств и сообществ, об ущемлении прав человека, о бойкотах болельщиков занимают, к сожалению, очень много места. Если раньше накануне матчей обсуждали предматчевые расклады и составы команд, давали прогнозы, то сейчас информационная повестка главным образом сводится, по сути, к общественно-политическим темам . И это не случайно: мировой спорт, к сожалению, стал ареной для демонстрации многих неспортивных вещей. И подобный акционизм, надо сказать, зашкаливает. И вопросы на этот счет надо задавать в том числе и ФИФА

Скандальные решения на старте ЧМ были и на поле. Так, в матче Англии и Ирана был установлен рекорд по добавленному арбитру времени. К двум таймам рефери присовокупил 24 минуты: 14 — к первому тайму, и 10 — ко второму. Это рекорд для чемпионатов мира.

В первом тайме вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд получил повреждение и ему долго оказывали помощь, после чего голкипер был заменен. Игра были приостановлена на 8-9 минут. Помимо этого судьи на семинарах перед ЧМ получили указания компенсировать время за любые затяжки и паузы. Отсюда и в других матчах судьи добавляют к таймам минимум по 5-6 минут.

— Такого мы раньше не видели, но теперь на матчах есть отдельный человек, кто отслеживает неигровое время, — пояснил «Известиям» экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев. — На празднование голов будет добавляться время так же, как и на все остановки. В принципе это, наверное, правильно. Болельщики хотят смотреть футбол.

Игра не номер один Фото: Global Look Press/IMAGO/David Klein

И вот теперь Саудовская Аравия, наконец-то, сотворила самый громкий — футбольный — скандал ЧМ-2022, поставив под угрозу красивый финал большой карьеры Лионеля Месси. Он, кстати, забил первый мяч с пенальти, затем аргентинцы соорудили еще три гола, но их все отменили из-за офсайда, на который указал ВАР. А во втором тайме сборная Саудовской Аравии забила дважды за пять минут, словно закрывая глаза на бело-голубые флаги Аргентины.