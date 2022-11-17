Примеры лиги: за кого болеть на ЧМ-2022

На ЧМ-2022 РПЛ будут представлять всего два легионера — в заявке хорватов защитник «Зенита» Деян Ловрен, а вингер «Динамо» Николя Муми Нгамале отправится в Катар в составе сборной Камеруна. Для сравнения, на прошлый чемпионат мира было заявлено аж 15 представителей нашего первенства. Но всё равно, в Катаре мы сможем наблюдать много старых знакомых. Кого именно — в материале «Известий» и «Спорт-Экспресса».

Представители РПЛ

Деян Ловрен уже давно не считается игроком основы сборной Хорватии — слишком высока конкуренция. Но как дядька-наставник, способный подстраховать в случае травмы или усталости, Деян еще вполне в порядке. В «Зените» он играет без особого напряга — не тот уровень сопротивления. Посмотрим, может, в Катаре Ловрену дадут шанс проверить свое мастерство.

Новичок московского «Динамо» Николя Муми Нгамале едет на свой первый чемпионат мира. Камерунец здорово ворвался в РПЛ, заставив бело-голубых фанатов позабыть, что когда-то за них играл Клинтон Н’Жи. А в последнем матче перед клубной паузой и вовсе отметился победным голом в дерби против ЦСКА. Но все эти подвиги не гарантируют ему места в старте — вероятнее, он будет подменять Токо Экамби из «Лиона».

Также за Камерун сыграет Гаэль Ондуа. Его вообще сложно назвать легионером — воспитанник ЦСКА и «Локомотива», играл за «Анжи» и прекрасно говорит по-русски.

«В первую очередь я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия — мой дом, у меня есть российский паспорт. И это тоже хорошо, что я могу представлять российский народ на таком большом турнире», — сказал полузащитник после вызова в сборную Камеруна на чемпионат мира в Катар.

Ондуа давно не играет из-за травмы колена. Последний матч за «Ганновер» он провел в августе, так что место в основе ему точно не гарантировано. Но будет приятно увидеть на поле футболиста, для которого русский язык по сути — родной.

В аренде

В этом списке — футболисты, которые в данный момент не играют в России, но их контракты с клубами РПЛ всё еще действуют. В основном это те, кто покинул страну после событий 24 февраля. Особенно дерзко сделал это Гильермо Варела, который сбежал с базы «Динамо» ночью перед матчем, отключил телефон и объявился только на следующий день. Понятное дело, после такого уругваец вряд ли вернется в Россию. В Бразилии Гильермо не получает много игровой практики, иногда даже не проходит в заявку на матчи. Так что даже попадание в финальный список Уругвая для него успех.

Покинул «Динамо» и Себастьян Шиманьски, один из самых ярких футболистов команды прошлого сезона. Сейчас полузащитник в голландском «Фейенорде» отличается результативными действиями и в чемпионате, и в еврокубках. В сборной играет на позиции десятки и должен быть игроком стартового состава в Катаре.

Партнер Шиманьски по польской сборной Гжегож Крыховяк своим отъездом и словами также оставил о себе в России не самые приятные воспоминания. Хотя позже заявил, что в «Краснодаре» всё было отлично. Гжегож перебрался в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, аренда истекает в конце сезона. В местном чемпионате поляк провел практически все матчи от звонка до звонка, лишь один раз его заменили — и то 86 минуте. С 15 октября Крыховяк поддерживал форму в «Легии», так как чемпионат Саудовской Аравии ушел на паузу. Несмотря на возраст и не самый высокий статус нынешнего клуба, Гжегож едет в Катар в статусе основного игрока центра поля.

Наши бывшие

Никола Влашич подпортил память о себе в ЦСКА, не самым красивым образом уехав в «Вест Хэм». В Англии Никола не смог закрепиться в системе Дэвида Мойеса из-за высокой конкуренции и тактических ограничений, сковывавших его креатив. Именно поэтому Никола этим летом перебрался в «Торино», где отлично играет в связке с Алексеем Миранчуком. В сборной Влашич выступает либо на правом фланге нападения, либо на позиции «десятки». В любом случае, по ходу отбора Никола был игроком основы и наверняка сохранит этот статус и на самом мундиале.

Польский защитник Артур Енджейчик покинул Россию в 2016 году, когда в статусе свободного агента перебрался из «Краснодара» в «Легию». Он, кстати, в прошлом сезоне играл в Москве против «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы. Удивителен и тот факт, что футболиста не вызывали в сборную с сентября 2020 года. А сейчас, в 35 лет, он едет на чемпионат мира. Вероятнее всего, в качестве ветерана, поддерживающего баланс в раздевалке и способного в случае чего прийти на выручку.

А вот в сборной Ирана будет сразу три бывших игрока РПЛ. Самый известный и успешный из них Сердар Азмун в начале 2022 года перебрался в «Байер», но за год не смог адаптироваться к немецкому футболу, разобраться с травмами и выиграть конкуренцию у Патрика Шика. Всего 718 минут и один гол за календарный год — унылая статистика для одного из лучших легионеров в истории РПЛ. Сейчас Азмун восстанавливается от мышечной травмы, а на ЧМ будет конкурировать с Мехди Тареми из «Порту». Скорее всего, в нынешней схеме основным форвардом будет именно последний, ну а Азмуну нужно цепляться за свои шансы.

Грозненский «Ахмат», тогда еще называвшийся «Тереком», стал для Милада Мохаммади трамплином в европейский футбол. После трех лет в России защитник переехал в бельгийский «Генк», а сейчас он игрок основы «АЕКа». Чаще всего остается в запасе сборной.

Саид Эззатоллахи после окончания академии мадридского «Атлетико» перешел в «Ростов». После пяти лет в клубе (в течение которых чаще катался по арендам) Эззатоллахи в 2020 году сказал, что больше не хочет играть за донской клуб, и перебрался в датский «Вайле». После переезда из России Эззатоллахи стал основным игроком сборной и остается им по сей день.

Монтассар Тальби один из немногих легионеров «Рубина», который этой весной не приостановил контракт и не уехал из России. Защитник продолжил играть в Казани, но вместе с клубом вылетел из РПЛ. Это был уже край — дальше в России оставаться не было смысла. Тальби уехал во Францию и подписал контракт «Лорьяном». Сейчас команда при очень скромных возможностях идет на пятом месте Лиги 1, а Тальби сыграл во всех матча выходит на поле с первых минут. В сборной Туниса Монтассар — игрок основного состава, для него этот чемпионат мира станет первым.

Другой бывший игрок «Рубина» Хван Ин Бом сейчас играет в греческом «Олимпиакосе», а его партнерами стали Марсело, Хамес Родригес и Матье Вальбуэна. В этой звездной компании Хван не затерялся и постоянно выходит на поле, как и в сборной своей страны. От полузащитника большие ожидания на родине.

Звезды

Увидим мы в Катаре и бывшего полузащитника «Зенита» Лендро Передеса. Он неплохо играл в РПЛ, но нельзя было сказать, что он на голову выше всех остальных футболистов на поле. Потому многие удивились, когда ПСЖ перевел за аргентинца в Санкт-Петербург €40 миллионов. С тех пор Леандро регулярно играет в Европе на топ-уровне, правда, уже не за ПСЖ, а за «Ювентус». Несмотря на неоднозначный статус в Турине, в сборной Аргентины Паредес — важный игрок основы, на котором завязано множество функций по продвижению мяча.

Еще один экс-полузащитник сине-бело-голубых Аксель Витсель попал в заявку сборной Бельгии. Золотое поколение бельгийцев потихоньку идет на спад, так и не выиграв ничего серьезного. Витсель — один из тех ветеранов, для которых этот ЧМ, вероятнее всего, станет последним. Зимой 2017 года Аксель переехал из «Зенита» в Китай, но в 29 лет решил, что пора попробовать себя в топ-5 европейских чемпионатов и здорово освоился в «Боруссии». Сейчас Акселю 33, и в «Атлетико» он осваивает позицию центрального защитника. Правда, в сборной наверняка будет исполнять более привычную роль в центре полузащиты.

Игравший за «Локомотив» Жоао Мариу — единственный игрок из этого списка, кто выигрывал крупный трофей на уровне сборных. В 2016 году в компании с Криштиану Роналду он стал чемпионом Европы. После аренды в «Локомотиве» Мариу не без скандала переехал в Португалию, подписав контракт с «Бенфикой». Но это было для футболиста хорошее решение — Жоау вернул себе лучшую форму и показал роскошную игру на групповом этапе Лиги чемпионов. Правда, вряд ли даже этого хватит для того, чтобы завоевать место в старте — слишком высока конкуренция.