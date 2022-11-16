По осени-зиме считают: Рамос, Погба, Ройс и другие звезды пропустят ЧМ-2022

Про необычность ЧМ-2022 в Катаре сказано уже много. Первый турнир, который пройдет на Ближнем Востоке и в арабском мире. Первый чемпионат, который состоится зимой. Ну и так далее, всё это хорошо известно. Но это, по большому счету, исключительно антуражные вещи. За несколько дней до старта мундиаля нужно обратить внимание и на важнейший практический аспект — это будет первый в истории чемпионат, к которому у сборных-участниц вообще не будет никакой подготовки. И в этом смысле турнир в Катаре действительно уникальный. Еще в уикенд 12–13 ноября в европейских лигах были сыграны очередные туры, а уже через неделю, 20 ноября, — матч открытия ЧМ Катар – Эквадор. Такой маленький зазор перед стартом главного футбольного турнира четырехлетия оставил за бортом многих звезд первой величины. Большего всего пострадали действующие чемпионы мира из Франции.

Англия

Травмы: Рис Джеймс, Бен Чилуэлл

Тренерское решение: Тэмми Абрахам, Фикайо Томори, Джейдон Санчо, Джаррод Боуэн

Сразу два фланговых защитника «Челси» осенью получили тяжелые травмы, которые оставили их за бортом чемпионата мира, — Бен Чилуэлл и Рис Джеймс. Кроме того, Гарет Саутгейт не взял одного из лидеров обороны «Милана» — Фикайо Томори.

В атаке у «трех львов» выбор широкий, поэтому в любом случае кому-то не повезло бы. Если Джейдон Санчо в МЮ не развивается, то полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн за минувший сезон вырос в одного из сильнейших футболистов АПЛ за пределами топ-6 и мог рассчитывать на вызов. Однако он, как и Тэмми Абрахам в «Роме», проводит текущий сезон хуже прошлого.

Испания

Тренерское решение: Давид де Хеа, Серхио Рамос, Тиагу Алькантара, Маркос Алонсо, Кепа Аррисабалага

У Луиса Энрике в распоряжении были все многочисленные топы, поэтому сенсационные тренерские решения были неизбежны. Давид де Хеа не попал даже в расширенный состав из 55 игроков, а в итоговую тройку голкиперов не пролез и другой вратарь топа АПЛ — Кепа.

Маркос Алонсо в последнее время регулярно играет за «Барселону», в том числе на чужой позиции центрального защитника, но тренера сборной это не впечатлило. Вне списка оказался и Тиагу Алькантара, чей «Ливерпуль» сейчас нестабилен.

Но главный шок — отсутствие Серхио Рамоса. Экс-капитан сборной из-за проблем со здоровьем не попал на Евро-2020, а сейчас Энрике отцепил защитника ПСЖ от чемпионата мира. Рамосу уже 36, так что, скорее всего, на крупном турнире он уже не сыграет.

Португалия

Травмы: Диогу Жота, Педру Нету

Тренерское решение: Жоау Моутинью, Ренату Саншеш

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота наверняка поехал бы на чемпионат мира, если бы в октябре не повредил берцовую кость. Повреждение вывело из состава и другого представителя АПЛ — вингера «Вулверхэмптона» Педру Нету.

В средней линии у Португалии большой выбор, поэтому Фернанду Сантушу пришлось принимать тяжелые решения. За пределами заявки остались два хавбека, добывавших золото Евро-2016: Жоау Моутинью и Ренату Саншеш. Первый постоянно играет за «Вулверхэмптон», но ему уже 36, а второй — почти не выходит в основе ПСЖ.

Нидерланды

Травма: Джорджиньо Вейналдум

Тренерское решение: Яспер Силессен, Райан Гравенберх, Гус Тил, Квинси Промес

Болельщикам «Спартака» некого будет поддерживать в составе оранжевых. У Квинси Промеса шансов на попадание в заявку было мало, а экс-хавбек красно-белых Гус Тил в этом сезоне не так результативен, как в прошлом.

Мало играет за «Баварию» Райан Гравенберх, поэтому и не включен в заявку. Яспер Силессен неплохо защищает ворота середняка чемпионата Голландии НЕК, но Луи ван Гал предпочел основному голкиперу сборной на бронзовом ЧМ-2014 39-летнего вратаря «Аякса» Ремко Пасвера. Вейналдум травмирован с августа -— он в этом сезоне сыграл лишь 12 минут.

Аргентина

Травма: Джовани Ло Чельсо

Тренерское решение: Анхель Корреа, Джованни Симеоне

Аргентина считается одним из фаворитов чемпионата мира еще и потому, что у нее почти нет потерь. Единственная существенная — Джованни Ло Чельсо, который с октября не играет за «Вильярреал».

Качественных атакующих футболистов у Аргентины много, так что отсев Анхеля Корреа и Джованни Симеоне не удивляет — они в «Атлетико» и «Наполи» сейчас игроки ротации. Удивляет, но приятно, присутствие в заявке Пауло Дибалы — форвард «Ромы» из-за травмы не играл месяц, но, видимо, успеет восстановиться к турниру.

Германия

Травмы: Тимо Вернер, Марко Ройс

Тренерское решение: Робин Госенс, Юлиан Дракслер

Проблемы со здоровьем лишили Марко Ройса нескольких крупных турниров, в том числе золотого ЧМ-2014. Теперь капитан «Боруссии» пропускает еще один чемпионат мира. Тимо Вернер — тоже ощутимая потеря. У сборной Германии дефицит центрфорвардов, и нападающий «Лейпцига» играл бы в основе.

Робин Госенс был одним из лучших игроков серии А в позапрошлом сезоне, но после тяжелой травмы и трансфера из «Аталанты» в «Интер» левый хавбек сдал. Дракслер когда-то считался невероятно талантливым, но сейчас не попадает ни в основу «Бенфики», ни в обойму сборной.

Франция

Травмы: Н’Голо Канте, Поль Погба, Майк Меньян

Тренерское решение: Виссам Бен Йеддер, Клеман Лангле, Ферлан Менди

В Катаре действующие чемпионы мира вынуждены будут обходиться без обоих ключевых игроков центра поля — Поль Погба и Н’Голо Канте травмированы весь сезон. Основной вратарь «Милана» Меньян тоже получил повреждение, хотя мог бы побороться с Юго Ллорисом за статус первого номера.

Виссам Бен Йеддер чуть сбавил в результативности в этом сезоне, но Дидье Дешам и раньше неохотно выпускал его на поле. То же самое можно сказать о Клемане Лангле — в сборной защитник «Тоттенхэма» никогда не считался основным.

Удивляет отсутствие в заявке Ферлана Менди — основной защитник «Реала» с первых минут играл в двух последних матчах сборной, но в Катар он не едет.

Бразилия

Травма: Артур Мело

Тренерское решение: Филиппе Коутинью, Роберто Фирмино, Габриэл Барбоза

Серьезных потерь из-за повреждений у Бразилии нет — Артур Мело уже три года не считается игроком основы сборной, да и после ухода из «Барселоны» только регрессирует.

Все потери — из-за жестких тренерских решений. Тите предпочел Габиголу и Роберто Фирмино других центрфорвардов, а об отсеве Филиппе Коутинью стало известно еще несколько недель назад. Что логично: полузащитник «Астон Виллы» в этом сезоне без голов и голевых передач.

Бельгия

Травма: Алексис Салемакерс

Тренерское решение: Дивок Ориги, Кристиан Бентеке, Джейсон Денайер

У бельгийцев традиционно много футболистов высокого уровня на разных позициях, поэтому травма вингера «Милана» Алексиса Салемакерса не станет проблемой для Роберто Мартинеса.

Вся заявка бельгийцев состоит из футболистов европейских клубов. Не полетят в Катар Кристиан Бентеке, играющий в США, и Джейсон Денайер, выступающий в ОАЭ. Логично отцеплен и Дивок Ориги — в «Милане» форвард получает мало времени и за всю осень забил лишь один мяч.