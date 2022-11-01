Катар с краю: как раскачивают скандалы вокруг ЧМ-2022

Меньше трех недель осталось до начала 22-го чемпионата мира по футболу в Катаре, а он уже претендует на статус самого скандального в истории. Еще в марте возможности бороться за поезду на турнир лишили сборную России. Сейчас в Европе звучат призывы к бойкоту чемпионата из-за нарушений прав трудовых мигрантов, которые строили объекты ЧМ. Украина требует отстранить от турнира сборную Ирана, втайне надеясь занять ее место. Под вопросом и участие в чемпионате Туниса, где государство конфликтует с местной федерацией футбола. А борцы за права сексуальных меньшинств обвиняют местные власти в притеснении представителей ЛГБТ-сообщества и призывают болельщиков не ехать в Катар. Как политика вмешивается в проведение главного футбольного события четырехлетия — в материале «Известий».

Права мигрантов

Права трудовых мигрантов — самая обсуждаемая тема подготовки к ЧМ-2022 без малого 12 последних лет. Гастарбайтеров активно задействовали в строительстве стадионов и других объектов. Шумиха вокруг многочисленных смертельных случаев и травм, полученных ими во время работ, неоднократно поднималась и поднимается западными СМИ, спортсменами и правозащитными организациями. Звучали призывы в адрес ФИФА наказать Катар — будь то штрафы, выплата компенсаций пострадавшим или даже лишение страны права проведения ЧМ.

Катар с краю_1 Фото: Global Look Press/Andreas Gebert

Около 90% мигрантов, строивших объекты ЧМ-2022 — выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеша и Филиппин. Неправительственная организация Amnesty International зафиксировала многочисленные случаи длительных задержек выплат рабочим, что вынуждало их брать кредиты под высокие проценты. Также эта организация утверждает, что более 1 тыс. человек погибло во время строительных работ.

Официальные цифры властей Катара: три человека. Но Amnesty International и Международная организация труда ООН настаивают, что местные правоохранительные органы неадекватно расследовали смерти рабочий, во многих случаях не проводили вскрытие, а смерти списывали на сердечные приступы и «естественные причины».

Попытка отстранения Ирана и Туниса

Вторая «больная» тема чемпионата мира в Катара — состав участников. Еще весной этого года права квалифицироваться на турнир лишили сборную России. Она заняла второе место в отборочной группе и попала в стыковые матчи, которые должна была сыграть в марте. Сначала — с Польшей, а в случае успеха — с победителя пары Швеция — Чехия. После 24 февраля, все три страны, отказались играть с Россией. А чуть позже ФИФА отстранила нашу страну от всех турниров под своей эгидой.

— Когда-то СССР отказался отпускать свою сборную по футболу в Чили на стыковой матч ЧМ-1974 из-за случившегося там государственного переворота. И вопрос безопасности наших футболистов был гораздо более актуален с учетом того, как тогда лютовали Аугусто Пиночет и его хунта. Но ФИФА тогда встала на сторону Чили, — напомнил бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Сейчас же, очевидно, в Москве ничего не грозило ни Польше, ни Швеции. Но их русофобия, а, возможно, желание без борьбы решить свои спортивные задачи, привели к тому, что эти страны воспользовались всеобщей мировой истерией по поводу специальной военной операции. ФИФА под этим давлением прогнулась.

Катар с краю_2 Тренировка сборной Ирана в Тегеране Фото: Global Look Press/Ffiri

Этим дело не ограничилось. 31 октября Федерация футбола Украины обратилась в ФИФА с просьбой отстранить от предстоящего чемпионата мира сборную Ирана. Украинская сторона считает, что Иран, якобы, поставляет России оружие, которая та использует в ходе СВО, и это достаточный повод для санкций. Официальные представители России и Ирана опровергают эту информацию, что не помешало Украине выдвинуть свои требования.

Под ударом — хоть и не украинским — оказалась и сборная Туниса. В ее ситуации причины сугубо внутренние. Дело в конфликте между президентом Федерации футбола Туниса Вадии Джари и министром молодежи и спорта страны Камелем Дегишем. Последнего обвиняют во вмешательстве в дела федерации, что противоречит уставу ФИФА, которые декларирует полную независимость национальных федераций от давления со стороны государственных структур. Неизвестно, как далеко готово руководство мирового футбола пойти в санкциях в отношении Туниса с учетом того, что ранее оно очень избирательно реагировало на подобные инциденты в других государствах.

Катар с краю_3 Футболисты сборной Туниса во время товарищеского матча со сборной Бразилии в Париже Фото: Global Look Press/Panoramic

Если Иран и/или Тунис все же отстранят от ЧМ, то это будет первый случай в истории, когда поменяется уже сформированного состава участников чемпионата мира. До этого похожий эпизод случился перед чемпионатом Европы 1992 года, когда из-за войны в разваливавшейся Югославии сборную этой страны заменили на Данию. Сейчас ряд футбольных деятелей призывают заменить Иран и Тунис на Украину и Италию.

— Выступления украинской федерации выглядят ничем иным, как глупостью и дилетанством, — заявил «Известиям» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. — Хочется надеяться, что организаторы ЧМ не пойдут на такие шаги, как отстранение Ирана и Туниса, не поведутся на давление ряда политиков, хотя после истории с Россией ожидать можно чего угодно. Разница лишь в том, что наши в марте еще не вышли на ЧМ, а, даже если бы вышли, у ФИФА было бы полгода на замену. А сейчас до ЧМ осталось меньше трех недель. Хотя, Югославию в свое время отстранили за две недели до Евро, она даже приехала в Швецию, где проходил турнир. Но все-таки тогда обстановка в стране была более накаленная. Не представляю, как сейчас технически можно поменять участников турнира, тем более двух.

Права меньшинств

Третья тема, активно обсуждаемая накануне старта чемпионата мира, — отношение к сексуальным меньшинствам. В 2010 году, когда Катар получил право проведения турнира, ей не придавали особого значения. Но чем ближе к ЧМ-2022, тем громче звучал их голос и требования бойкотировать чемпионат из-за политики дискриминации, которой, якобы, подвергаются сексуальные меньшинства в Катаре. Ряд фанатских сообществ уже объявили, что не поедут на ЧМ в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. В частности, об этом 1 ноября заявили ЛГБТ-фанаты лондонского «Арсенала». Они также обвинил ФИФА в недостаточном внимании к этой теме.

Катар с краю_4 Фото: Global Look Press/Nikku