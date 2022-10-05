Тройственный сюрприз: кто хочет отдать Украине ЧМ-2030 по футболу

Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом 5 октября сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFES). Инициативу безоговорочно поддержал УЕФА. По данным The Times, пиренейские страны готовы отдать Украине право проведения шести матчей одной из групп. Эксперты считают, что расширение первоначальной заявки Испании и Португалии не сделало ее сильнее. Президент РФС Александр Дюков не увидел в решении «ничего, кроме политики». Место проведения турнира определится в 2024 году, а основной конкурент европейской заявки — квартет стран Южной Америки во главе с Уругваем и Аргентиной.

Шансы заявки

Испания и Португалия подали совместную заявку на проведении чемпионата мира по футболу 2030 года еще в 2020 году. Согласно ей, матчи чемпионата планируется сыграть на 11 стадионах в Испании (в том числе «Ноу Камп», «Сантьяго Бернабеу», «Месталья») и трех — в Португалии («Да Луш», «Драгау» и «Жозе Алваладе»). Теперь к заявке присоединилась и Украина.

В сообщении испанской федерации футбола отдельно подчеркивается, что это решение «имеет безоговорочную поддержку УЕФА», одобрено правительствами и главами государств трех стран. «Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», — говорится в заявлении RFES.

Желание провести турнир вместе с Украиной подтвердила и председатель правительства Испании Исабель Родригес. «Разумеется, наше правительство поддерживает присоединение Украины к нашей заявке», — сообщила она.

Тройственный сюрприз Президент УЕФА Александер Чеферин Фото: REUTERS/Denis Balibouse

По данным The Times, одним из главных сторонников расширения европейской заявки является президент УЕФА Александер Чеферин. Он считает, что вовлечение в этот проект Украины сделает его фаворитом в голосовании за право принять чемпионат мира. Со ссылками на свои источники The Times приводит аргументацию сторонников такого подхода. Согласно ей, к 2030 году боевые действия на территории Украины завершатся и будет начат процесс восстановления инфраструктуры — проведению турнира ничто не помешает.

По сообщению RFES, с присоединением Украины число стадионов турнира в Испании и Португалии останется неизменным. По данным The Times, Украина сможет принять у себя шесть матчей одной из групп ЧМ.

— Это их право, — прокомментировал новость президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. — Заявка требует изучения, но если дать экспресс-анализ, на данный момент я не вижу коммерческой, маркетинговой логики от такого развития событий. Присоединение третьего государства к первоначальной заявке Испании и Португалии не сделало заявку сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу.

При этом почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что вопросы в обновленной заявке могут возникнуть у ФИФА.

Тройственный сюрприз Фото: ТАСС/dpa/Federico Gambarini

— Не очень пониманию мотивацию Испании и Португалии. Зачем им делиться прибылью с третьим участником? — отметил «Известиям» Вячеслав Колосков. — К тому же ФИФА вряд ли одобрит эту заявку, потому что будут огромные затраты на логистику. Федерация футбола Украины выбрала неплохой пиар-ход, но это нереалистично.

Согласен с Колосковом и депутат Госдумы России, член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков.

— ФИФА может включить Украину в число стран-организаторов, для того чтобы выслужиться перед ними. Но какую безопасность предоставит Украина? Это большой вопрос. Некий хайп на мировом уровне украинцы словить смогут. Но реализоваться их планам будет не суждено, — подчеркнул он.

Соперники из Латинской Америки

Определять место проведения ЧМ-2030 будут на 74-м конгрессе ФИФА в 2024-м году. Прием заявок всё еще открыт, но уже сейчас у Испании, Португалии и Украины серьезные конкуренты.

Тройственный сюрприз Подача совместной заявки Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили на принятие Чемпионата мира по футболу - 2030 Фото: ТАСС/EPA/Raul Martinez

В августе этого года о намерении принять турнир официально объявили Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили. Церемония подачи их совместной заявки прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Именно там в 1930-м году прошел финал первого чемпионата мира. Было бы символично, если спустя 100 лет мундиаль опять приехал бы в Уругвай, на этот исторический стадион.

Совместную заявку на проведение ЧМ-2030 также готовят Саудовская Аравия, Греция и Египет. Пока официально об этом не сообщалось — ожидается согласование на уровне правительств трех стран. В этой тройке ведущая сила — Саудовская Аравия. Она декларирует, что готова взять на себя расходы по подготовке футбольной инфраструктуры Греции и Египта к турниру.

А первой страной, которая подала заявку еще в 2018 году, было Марокко. Это пока единственный претендент, рассчитывающий только на свои силы, не привлекающий в партнеры кого-то из стран-соседей.

— Главные фавориты на право принять ЧМ-2030 — заявки латиноамериканских и европейских стран, — уверен Вячеслав Колосков. — Вероятно, между ними и развернется борьба за возможность организовать турнир.

Тройственный сюрприз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. В 2018 году его принимала Россия. В нынешнем году он пройдет в Катаре, а право проведения турнира в 2026 выиграла совместная заявка США, Мексики и Канады.