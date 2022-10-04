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Расчетное время: как «Локомотив» отсудил деньги в условиях санкций

При поддержке ФИФА московский клуб получит почти €6 млн долга от итальянской «Аталанты»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский «Локомотив» 3 октября выиграл спор у «Аталанты» в палате по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА). Итальянцев обязали заплатить российскому клубу €5,8 млн, которые они должны за переход полузащитника Алексея Миранчука. Кроме того, «Аталанте» начислили пени за просрочку платежей. Если в течение 45 дней деньги не поступят на счет «Локомотива», клубу из Бергамо запретят регистрацию новичков. В нынешних геополитических реалиях решение ФИФА — важный сигнал, что, несмотря на любые санкции, финансовые обязательства перед российскими клубами не подлежат пересмотру.

Под шумок

Сделка по переходу Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» была оформлена в сентябре 2020 года, ее сумма составляла €14,5 млн. Из них €4,5 млн причитались в качестве бонусов агентам и посредникам, а €10 млн должен был получить московский клуб. Оплату разбили на несколько траншей в течение трех лет. По словам генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко, к февралю 2022 года «Аталанта» перевела лишь около половины от этой суммы и оставалась должна еще €5,8 млн. Но перестала платить, ссылаясь на финансовые санкции ЕС против России.

Расчетное время
Atalanta logo
Фото: Getty Images/Francesco Scaccianoce/LiveMedia/NurPhoto

— Если говорить прямо, то основная позиция «Аталанты» — найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию, — сказал Леонченко в конце июля в интервью «Чемпионату».

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По данным «Спорт-Экспресса», итальянцы ссылались на проблемы с переводом денег в тот банк, в котором был открыт счет «Локомотива». Российский клуб предоставил реквизиты в другом банке, никак не затронутом санкциями, но «Аталанта» всё равно не рассчиталась.

Ложка позитива

Вероятно, итальянский клуб решил воспользоваться волной не только экономических, но и спортивных санкций против России и решил, что остановка выплат не вызовет у ФИФА и УЕФА противоречий. Если расчет был на это, то он не оправдался.

«Локомотив» подал иск в палате по статусу игроков ФИФА. Там несколько месяцев изучали документы и вынесли решение в пользу российского клуба.

«ФИФА поддержала требования железнодорожников и постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — сообщила пресс-служба «Локомотива».

Расчетное время
Болельщики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом в российском клубе допускали, что ФИФА может принять решение в пользу «Аталанты», и были готовы идти для дальнейших разбирательств в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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Решение ФИФА стало для нашего футбола позитивным сигналом: несмотря на бесконечные санкции и запреты, в случае нарушения финансовых договоренностей и контрактных обязательств с российскими командами международная федерация футбола будет наказывать нарушителей.

«Решение подтверждает, что обязательства перед российскими клубами не подлежат пересмотру, даже несмотря на санкции, наложенные на наш футбол», — подчеркнул Леонченко по итогам решения.

Пока слабо

Интересно, что в тот момент, когда идут эти разбирательства, сам Миранчук уже не играет в «Аталанте», а перебрался в аренду в «Торино». За два сезона в клубе из Бергамо Алексей так и не смог закрепиться в команде в статусе основного игрока. Причин много: и травмы, и серьезная конкуренция за место в составе, и непростой характер главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Из-за последнего переход Миранчука в «Торино» чуть не сорвался. В начале августа гендиректор «Аталанты» сообщил, что Гасперини блокирует переход Алексеяа и против его ухода. В итоге россиянин все-таки вырвался из Бергамо: до конца сезона он будет выступать в «Торино» в аренде с правом выкупа за €12 млн.

Расчетное время
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
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За два сезона в «Аталанте» Миранчук сыграл в 44 матчах, забил шесть мячей и сделал семь голевых передач. Это сложно назвать провалом, скорее Алексей стал заложником обстоятельств и попал не в ту команду. Для Гасперини важнее были не тонкие решения и результативные действия россиянина, а скорее то, как он выдерживает борьбу по ходу матча. В этом главное разочарование от периода Алексея в Бергамо. К тому же Миранчуку важно чувствовать доверие тренера. Кажется, в последний сезон в «Аталанте» это чувство было утеряно.

В новом клубе Алексей сыграл всего в двух матчах. В дебютной игре он забил гол «Монце» и помог своей команде выиграть 2:1. Но уже в перерыве его заменили из-за повреждения. В результате россиянин пропустил полтора месяца. 1 октября Миранчук вернулся в строй, провел 68 минут в проигранной игре с «Наполи» (1:3), не отметившись результативными действиями. Кажется, в Турине проблем с доверием тренера быть не должно: тренер Иван Юрич всерьез рассчитывает на российского полузащитника.

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