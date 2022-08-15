Яркое в начале: как Алексей Миранчук дебютировал за новый клуб

Российские игроки, выступающие в европейских клубах, провели запоминающиеся выходные. Правда, не все со знаком плюс. Алексей Миранчук дебютировал за «Торино», забил красивый гол, но получил повреждение и не вышел на второй тайм. Андрей Лунев наконец-то провел первую игру в Бундеслиге-2022/23 за «Байер», но для его команды всё закончилось поражением, а сам голкипер выбыл из строя на полтора месяца. Александр Головин наиграл на самую высокую оценку в составе «Монако», хотя не отметился голевыми действиями, а его коллектив не смог переиграть «Ренн».

Гол в дебюте

Алексей Миранчук после непростого перехода из «Аталанты» в «Торино» сразу дебютировал за новый клуб. Главный тренер клуба Иван Юрич еще накануне объяснил, почему такой скорый выход в стартовом составе возможен. «У него есть преимущество — он работал с Гасперини. Я считаю, что время на адаптацию ему не требуется. Он переходит из «Аталанты», а поэтому знает, что делать», — сказал тренер.

Дело в том, что Юрича называют учеником Гасперини, у их клубов схожая манера игры, а у тренеров примерно одинаковые требования к футболистам.

В итоге в первом туре Серии А россиянин вышел в стартовом составе в матче против «Монцы» и забил гол (2:1). После тонкой передачи Антонио Санабрии он вошел в штрафную и с левой ноги протолкнул мяч в дальний угол мимо голкипера соперника.

Яркое в начале Алексей Миранчук (№ 59 «Торино»), в игре «Монца» против «Турина», Италия Фото: Global Look Press/Claudio Grassi

В дебютной игре Алексей смог сыграть только тайм: в перерыве его заменил другой бывший игрок РПЛ, Никола Влашич. Миранчук почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра правой ноги, и тренерский штаб решил его поберечь. Статистический портал WhoScored по итогам матча поставил нашему игроку оценку 7,1. Балл выше в составе туринцев получил только форвард Антонио Санабрия — 7,9.

— О таком дебюте можно мечтать, потому что я, считай, только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки. О том, что буду играть, узнал накануне игры с «Монцей». Выйти и сразу забить — я очень этому рад! — рассказал Миранчук о своих впечатлениях в эфире «Коммент.Шоу».

Важно, что Алексей забил в первой же игре за новый клуб, считает бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

— Забитый гол — это хорошая заявка на то, чтобы получать максимум игрового времени. Но, конечно, такие решения принимает только главный тренер. Надеюсь, замена, которая случилась во втором тайме — как я понимаю, из-за мышечных проблем, — не переросла в какую-то травму, — отметил он в беседе с «Известиями».

В следующем туре «Торино» сыграет с «Лацио» дома: если Алексей избежал серьезного повреждения, то наверняка примет участие в матче.

Два пропущенных и травма

После удаления в первом туре Бундеслиги основной голкипер «Байера» Лукаша Градецки получил дисквалификацию, а Андрей Лунев — шанс выйти в старте. Российский голкипер сыграл полный матч против «Аугсбурга», в котором его команда проиграла 1:2.

Это была третья игра голкипера в составе немецкой команды. Ранее он сыграл в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы (0:1) и против «Фрайбурга» в Бундеслиге (2:1) в прошлом сезоне.

«Аугсбург» нанес по воротам Лунева лишь четыре удара в створ, из которых голкипер отразил только два. Уже на 15-й минуте хавбек Фредрик Йенсен переиграл россиянина после выхода один на один на углу вратарской, а во втором тайме Андре Хан ударом из-за пределов штрафной поразил ближний для голкипер угол ворот.

Яркое в начале Голкипер Андрей Лунев в матче «Байер Леверкузен» – «Аугсбург» Фото: Global Look Press/Federico Gambarini

После матча «Байер» сообщил, что Лунев по ходу игры получил травму бедра, нанося удар по мячу. Из-за этого повреждения вратарь пропустит около шести недель.

«Пока нам очень не везет, — рассказал Лунев ТАСС. — В последней игре с «Аугсбургом» имели полное преимущество, но не смогли реализовать моменты, а соперник из ничего смог забить два мяча, так бывает, это футбол.

Судя по всему, в ближайших матчах «Байера» вратарь снова окажется в роли зрителя.

«Монако» буксует

«Монако» во втором туре Лиги-1 принимал дома «Ренн» и сыграл вничью (1:1). Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 68 минут, не отметившись результативными действиями.

Игра складывалась непросто для клуба, — уже на 15-й минуте встречи «Монако» остался в меньшинстве. Юссуф Фофана получил прямую красную карточку за грубый фол — хавбек прямой ногой влетел в голеностоп соперника. После удаления «Ренн» много атаковал, забив гол в середине второго тайма. Спустя 13 минут хозяева отыгрались, но это случилось уже без замененного Головина.

Российский хавбек нанес два удара по воротам и отметился одной ключевой передачей, после которой «Монако» заработал пенальти. Александр с левого фланга сделал навес в штрафную на Бреэля Эмболо, которого сбил вратарь «Ренна» Стив Манданда. Рефери указал на точку, но нападающий не реализовал пенальти.

Яркое в начале Полузащитник Александр Головин «Монако» Фото: Global Look Press/Panoramic

В середине второго тайма Головина заменили, но россиянин провел неплохой матч: ведущее французское издание L'Equipe дало Александру 7 баллов — в составе монегасков только автор гола Эмболо получил такую же оценку. Более того, L'Equipe поставил россиянина в символическую сборную второго тура.

— Вылет «Монако» из Лиги чемпионов отразился на всех игроках «Монако», — отметил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Им потребуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Так что ближайшие пару недель я не жду от Саши и его клуба высоких результатов. При этом Головин по-прежнему полезен, он один из лидеров клуба. Жаль, что он перешел во французский клуб в период перестройки.

После двух туров у «Монако» четыре очка. Без потерь во Франции идет пока только ПСЖ.