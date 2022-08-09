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Русские в сезоне: как Черчесов, Миранчук и Головин проводят лето

«Ференцварош» и «Монако» бьются за Лигу чемпионов, «Аталанта» вредничает, а Лунев получает шанс в «Байере»
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Фото: Global Look Press/Jan Woitas
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Российские представители в европейских футбольных клубах с переменным успехом проводят это лето. В групповой этап Лиги чемпионов рвутся Станислав Черчесов с венгерским «Ференцварошем» и Александр Головин в составе «Монако». 9 августа их клубы проведут важнейшие ответные матчи с «Карабахом» и ПСВ соответственно, в которых обязательно надо побеждать. «Аталанта» не отпустила Алексея Миранчука в «Торино», хотя уже подписала сильного новичка на его позицию. А Андрей Лунев, похоже, дождался своего шанса — наверняка выйдет в стартовом составе «Байера» в следующем туре чемпионата Германии.

Прорыв «Ференцвароша»

Единственный российский тренер в еврокубках сыграет важнейший матч отбора Лиги чемпионов во вторник, 9 августа. В ответной игре третьего квалификационного раунда «Ференцварош» примет дома «Карабах» после ничьей 1:1 в гостях. В прошлых раундах команда Черчесова прошла «Слован» и «Тобол».

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В случае победы в противостоянии с «Карабахом» венгерский клуб отправится в заключительный раунд квалификации, где сыграет с победителем пары «Шериф» – «Виктория». Там первая игра закончилась победой чешской команды (2:1). Если команда Черчесова проиграет в следующем раунде, то сыграет в группе Лиги Европы.

— Во время первого матча температура зашкаливала за 30 градусов, — рассказал «Известиям» Станислав Черчесов. — С учетом высокой влажности возникало ощущение, что находишься в сауне. Рад, что наши ребята показали характер, особенно после того, как из-за повреждений пришлось менять сразу двух центральных защитников. Даже не припомню, когда в моей тренерской карьере случалось подобное. Теперь надо показать свои лучшие качества при своих болельщиках.

До этого Черчесов играл в Лиге чемпионов только со «Спартаком» и в матчах с «Селтиком» и киевским «Динамо» ни разу не побеждал. Но в Венгрии дела идут лучше: если в стартовых матчах его «Ференцварош» играл вничью, то в ответных играх уже дважды громил соперников 5:1 и 4:1.

Ференцварош

Проблемы с ПСВ

Полузащитник Александр Головин с «Монако» тоже в борьбе за место в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче третьего квалификационного раунда его команда чуть не проиграла ПСВ но смогла спастись за 10 минут до конца основного времени (1:1). Ответная игра пройдет в Эйндховене 9 августа. В случае успеха, «Монако» сыграет с победителем пары «Юнион» – «Рейнджерс».

Накануне важного матча «Монако» выиграло в первом туре чемпионата Франции у «Страсбура» (2:1), но без Головина и другого лидера — Кевина Фолланда. Оба игрока пропустили встречу из-за дисквалификации — перебор желтых карточек с прошлого сезона. Это дополнительный шанс передохнуть перед ответной игрой с ПСВ.

На старте сезона Головин был результативен на летних сборах: забивал голы в ворота «Интера» (2:2) и «Саутгемптона» (1:3) в товарищеских матчах. С миланским клубом россиянин также отметился ассистом. Теперь в «Монако» ждут от Головина результативных действий в игре с нидерландским клубом.

Незавидное положение

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Неделю назад хавбек «Аталанты» был близок к уходу из клуба, где получает недостаточно игровой практики. Миранчук практически оформил трансфер в «Торино» (речь шла об аренде с правом выкупа), но накануне медосмотра клуб из Бергамо заблокировал сделку. «Аталанта» не отпустила россиянина из-за решения тренера Джан Пьеро Гасперини.

— Мы вели переговоры с «Торино». Но в ходе продолжительной беседы тренер попросил нас сохранить Миранчука. На данный момент операция приостановлена. Гасперини попросил нас удержать игрока, — рассказал «Спорт-Экспресс» гендиректор клуба Лука Перкасси.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Аталанта» не отпускает Алексея, потому что считает неправильным отдавать его в аренду и рассматривает только вариант продажи. Вырученные средства за Миранчука клуб из Бергамо хочет потратить на дальнейшее усиление состава. Хотя накануне в «Аталанту» перебрался хавбек «РБ Лейпциг» Адемола Лукман. Возможно, клуб из Бергамо после этого все-таки отпустит россиянина. Если, конечно, «Торино» не переключится на другие цели.

Пока же Миранчуку не позавидуешь: в клубе его по-прежнему не воспринимают как игрока старта, подписали сильного конкурента из Бундеслиги, так еще и не отпускают в другую команду для практики.

— Как можно блокировать трансфер, если человека не ставят в состав? Где рационализм в действиях руководства «Аталанты»? Если его не выпускают или выпускают на 10–15 минут, зачем его держать? Продайте его в «Торино» или отдайте в аренду, — заявил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

В Италии трансферное окно закрывается 1-го сентября. Не исключено, что Алексей до конца августа успеет покинуть клуб, в котором он так и не смог раскрыться.

Свитер Лунева

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У Андрея Лунева в «Байере» дела тоже складываются не лучшим образом. Российский вратарь сидит под основным голкипером клуба из Леверкузена Лукашом Градецки и в 2022-м году сыграл только в одной игре — против «Фрайбурга» в конце прошлого сезона.

Новый сезон Бундеслиги он тоже начал в резерве, но успел засветиться в матче первого тура против «Боруссии». «Байер» проиграл встречу 0:1, а в концовке лишился вратаря: Градецки получил красную карточку за то, что взял мяч в руки за пределами штрафной.

Так, как замен уже не было, Лунев не смог выйти на поле, но отдал свой вратарский свитер полевому игроку — защитнику Эдсону Тапсобе. Футболист из Буркина-Фасо в форме с фамилией Лунева не пропустил в оставшиеся минуты.

Судя по всему, россиянин встанет в ворота в следующей игре Леверкузена против «Аугсбурга», ведь Градецки не сможет сыграть в матче из-за дисквалификации. Теперь свитер с фамилией Лунева на поле будет уже на россиянине, а не на партнере по команде.

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