Предсезонное обострение: как выступили клубы на выставочном турнире

В Москве 7 июля завершился предсезонный футбольный турнир «Кубок Пари Премьер», победителем которого досрочно стал действующий чемпион страны питерский «Зенит». Второе место занял «Нижний Новгород», с этого сезона получивший вместе со спонсорской помощью одноименную с турниром приставку к своему названию. А географические хозяева соревнований — столичный ЦСКА — стали последними в разогревающем сезон РПЛ шоу. Армейцам же выпала честь закрывать представление: в финальном матче «Кубка ПП» новая команда Владимира Федотова обыграла его бывший коллектив из Сочи.

ЦСКА

Назначение Владимира Федотова главным тренером столичного клуба — одно из главных событий российского футбола в 2022 году. После его успешного сезона во главе «Сочи» с выигрышем серебряных медалей национального первенства многие с нетерпением ждут, как он покажет себя в команде с историей и большими амбициями.

Но очень быстро 55-летний специалист столкнулся с кадровыми проблемами. Еще до его официального назначения ЦСКА не стал продлевать контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым. И это не казалось потерей. Было ясно, что армейцы не станут оставлять у себя арендованного хавбека Жана-Филиппа Гбамена. Уже после прихода Федотова они не стали выкупать у французского «Лиона» своего лидера в весенней части прошлого сезона — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, поскольку не договорились о сумме трансфера.

Уходы защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алана Дзагоева тоже не стали новостями. Но уже по ходу «Кубка Пари Премьер» разрешением ФИФА на одностороннее приостановление контрактов с российскими клубами воспользовались защитник Хердур Магнуссон и один из лидеров команды прошлых сезонов нападающий Чидера Эджуке, что уже было неожиданностью для клуба.

Сейчас идут переговоры об уходе в итальянский «Удинезе» полузащитника Яки Бийола, но на нем ЦСКА хотя бы может заработать, ведь это будет продажа. Пока клуб приобрел только защитника Милана Гайича, выкупил арендованного хавбека Хорхе Карраскаля, а из аренд в ряды красно-синих из значимых игроков вернулись нападающий Федор Чалов и полузащитник Константин Кучаев.

Пока не ясно, как ЦСКА собирается восполнять потери, но они уже сказались на результатах команды в первых контрольных матчах. Сначала было поражение в товарищеской игре от московского «Велеса» (0:2). Затем «Кубок Пари Премьер» начался с проигрыша «Зениту» (0:3). А в 4 июля армейцев на их стадионе победил «Нижний Новгород» со счетом 2:0. Лишь на финише турнира ЦСКА сумел обыграть бывшую команду Федотова «Сочи» — 2:1.

«Зенит»

Питерцы фактически завершают перестройку, начатую еще прошлой осенью, когда главный тренер Сергей Семак все больше стал доверять бразильским игрокам средней линии и атаки Клаудиньо, Малкому, Венделу, а многолетний лидер команды Артем Дзюба постепенно терял место в основе. Зимой приказала долго жить его атакующая связка с Сердаром Азмуном, которого продали в немецкий «Байер».

Клуб приобрел в нападение бразильца Юри Альберто и россиянина Ивана Сергеева. В конце весны Дзюба не стал продлевать контракт с питерцами. По той же причине ушел полузащитник Магомед Оздоев — еще один символ «Зенита» времен его четырех чемпионств при Семаке.

Сине-бело-голубые совершили самый резонансный трансфер межсезонье, забрав бесплатно у заклятого врага «Спартака» одного из самых талантливых его воспитанников Зелимхана Бакаева, не договорившегося с красно-белыми о новом контракте. Он успел отметиться голом и голевым пасом.

«Зенит» же на «Кубке Пари Премьер» отметился ничьими с «Сочи» и «Нижним Новгородом». Обе игры закончились в основное время со счетом 1:1, а по пенальти питерцы взяли верх 5:3 над нижегородцами и 4:2 над сочинцами. Но этого, как и разгрома ЦСКА, им хватило для досрочной победы на турнире.

По ходу него команда лишилась Юри Альберто, уехавшего в Бразилию играть за местный «Коринтианс». Он воспользовался стем самым разрешением ФИФА, но «Зенит» взамен получил из его новой команды вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана. Уже после турнира у «Сочи» были приобретены нападающий Маттео Касьерра и защитник Родригао. Касьерра уже дебютировал в воскресной товарищеской встрече с белградской «Црвеной звездой» (2:1), где отметился голом.

— Пока команда Семака показывает, что готова брать очередное чемпионство, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Она становится еще вариативней, новички быстро вписываются, тренерский штаб понимает, как использовать имеющихся у себя игроков, а совокупный опыт и мастерство позволяют вновь ставить максимальные задачи.

«Сочи»

После ухода Федотова почти сразу стало ясно, что новым главным тренером будет Вадим Гаранин. Он успешно зарекомендовал себя на уровне детско-юношеских команд в системе московского «Динамо» и тульского «Арсенала». А в последние два года стал проявлять себя на взрослом уровне.

Сначала он попал в«Тверь», который называют фарм-клубом туляков, где запомнился симпатичным комбинационным футболом, что редко встречается на уровне второй лиги. И это не мешало ему идти вверху турнирной таблице. Похожий стиль был привит в прошлом сезоне в первой лиге красноярскому «Енисею», который с Гараниным закончил чемпионат на пятом месте и дошел до полуфинала Кубка России.

Еще до окончания прошлого сезона было ясно, что «Сочи» покинет полузащитник Ивелин Попов, вернувшийся в родную Болгарию. Также ожидаем был уход в «Ростов» центрального защитника Данилы Прохина. Приобрести пока удалось лишь нападающего самарских «Крыльев Советов» Владислава Сарвели. В обратно направлении проследовал Матео Барач.

Но главным ударом сала продажа в «Зенит» двух лидеров прошлого сезона — Касьерры и Родригао. Еще до их отъезда «Сочи» на равных сыграл с питерцами в «Кубке Пари Премьер», а «Нижний Новгород» после ничьи 1:1 в основное время был обыгран по пенальти (4:2). В четверг в игре против ЦСКА потери уже стали сказываться, что привело к поражению.

— Игра все покажет, рано сейчас говорить о чем-то, — заметил в беседе с «Известиями» по ходу турнира владелец «Сочи» Борис Ротенберг. — Первые матчи при Гаранине показывают, что есть своеобразная игра, есть какие-то в ней изменения. Команда едина. Мне нравится, что молодые ребята внедряются в состав, и показывают, на что способны. Гаранина я знаю по «Динамо» (Борис Ротенберг был президентом бело-голубых в 2013-2015 годах. — «Известиям»), поэтому пригласил его в «Сочи», когда стало ясно, что Федотов уходит в ЦСКА. Задача перед ним стоит побеждать в каждом следующем матче, какое-то конкретное место в таблице не требуем, в том числе и нет обязательного требования повторить результат прошлого сезона. Главное — построить команду на длинной дистанции.

«Пари Нижний Новгород»

Год назад нижегородцы впервые поднялись в РПЛ и зашли в элиту с самым маленьким бюджетом, назначив главным тренером не имевшего опыта на таком уровне Александра Кержакова. Комплектовалась команда по остаточному принципу, и многие специалисты считали «Нижний Новгород» главным кандидатом на вылет. Вместо этого Кержаков занял с клубом итоговое 11-е место, неожиданно оставив его в премьер-лиге даже без переходных матчей.

Но продлевать с ним контракт не стали. Отчасти это связано с приходом нового спонсора, крупной букмекерской компании, из-за которой пришлось даже частично поменять название клуба. Это принесло нижегородцам контракт на три сезона, по которому, как пишут СМИ, им будут перечислять по 450 млн рублей в год, что практически страхует их от финансовых проблем.

На смену Кержакову пришел главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. При нем на «Кубке Пари Премьер» нижегородцы лишь в серии пенальти уступили «Зениту» и «Сочи», а также обыграли ЦСКА и показали, что готовы как минимум повторить результат прошлого сезона.

— Мне нравится работать с Галактионовым, — сказал новичок «Нижнего» полузащитник Вячеслав Кротов. — Качественные тренировки, хорошая атмосфера в команде. Я уже адаптировался в «Нижнем Новгороде». Понятно, чего от нас требует тренер. Мы неплохо сыграли во всех трех матчах. Да, в двух проиграли, но только по пенальти. А напоследок выиграли у ЦСКА. Поэтому движемся вперед, готовимся к скорому старту чемпионата. Всегда приятно готовиться к сезону, играя против соперников такого уровня.

«Зенит» первый официальный матч сезона проведет 9 июля — в матче за Суперкубок России сыграет дома с московским «Спартаком». А 15 июля его выездная игра против «Химок» станет первой в новом розыгрыше РПЛ. На следующий день ЦСКА стартует в чемпионате домашним матчем против екатеринбургского «Урала». 17 июля «Сочи» начнет турнир на выезде против московского «Торпедо». В этот же день в столице сыграет и «Нижний Новгород», которому предстоит выйти на поле против «Локомотива».