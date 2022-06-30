«Дзюба бы усилил «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА»

В середине июля стартует новый сезон чемпионата России по футболу. Пока же клубы усиливаются новыми игроками, а также проводят много товарищеских матчей. Последние события вокруг российского футбола «Известия» обсудили с экс-тренером «Спартака», ЦСКА, «Терека» и «Урала» Александром Тархановым. Эксперт высказал свою точку зрения на возможное расширение чемпионата, введение обязательного паспорта болельщика, а также предположил, где бы мог продолжить карьеру лучший бомбардир «Зенита» последних лет Артем Дзюба.

— Как отнеслись к уходу Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ? Верите в управленческий талант его преемника Александра Алаева?

— Хачатурянц достаточно хорошо поработал. На мой взгляд, при нем вырос уровень судейства, плюс у РПЛ появились серьезные партнеры на несколько лет вперед. Чего-то плохого о нем сказать не могу. Наверно, он понял, что ему сложно дальше будет совершать серьезные реформы, учитывая все сопутствующие события и проблемы с экономикой в стране. На самом деле наш футбол — это не такая простая вещь, как многие думают.

А про Алаева могу сказать, что он человек, который уже долго в РФС, находится там на главных позициях. Поэтому я думаю, что у него не должно возникнуть проблем, чтобы продолжить путь предшественника.

— Что думаете о введении паспортов болельщиков (Fan ID)? Многие активные фанаты не собираются его получать и будут бойкотировать матчи...

— Вообще я думаю, что в сложившейся ситуации Fan ID не нужен. Это отпугнет людей от похода на стадион. А чем больше будет болельщиков, тем лучше. Сейчас, наоборот, надо стараться, чтобы стадионы были полными, чтобы был ажиотаж, атмосфера, которая была во время чемпионата мира – 2018. Вот что самое главное. А если трибуны из-за введения паспортов болельщиков будут пустые, главные фанаты страны будут бойкотировать матчи, то это будет однозначный минус.

— Окончательный отказ от расширения РПЛ — благо для нашего футбола или был смысл собрать 18 клубов? Все-таки большая страна, нет еврокубков, простаивают стадионы ЧМ-2018...

— Никто не знает, было бы от этого лучше для лиги или хуже. Всё познается на практике. Если вы спросите мое мнение, то я за расширение. Все-таки у нас действительно огромная страна. Многие регионы заслуживают иметь команду в РПЛ. Тем более, ладно, когда там европейские кубки убрали — это одно, а сейчас, я думаю, что можно вместо европейских матчей добавить побольше своих. Хуже бы от этого не стало никому. Да и уровень конкуренции не упал бы.

— Как вам идея возрождения Кубка лиги? Удачным ли вам кажется такой формат? Насколько это будет интересно топ-клубам?

— Честно, не знаю. У нас же есть Кубок России, в котором не всегда гранды играют в полную силу. А тут Кубок лиги. Посмотрим. Всё будет зависеть от материальных составляющих. Если у этого турнира будет огромный призовой фонд, то топ-команды за него поборются. Если нет, то, скорее всего, будут задействовать молодых футболистов, смешанные составы.

— Что думаете про отъезд легионеров в связи с новыми рекомендациями ФИФА? Увидим ли мы массовый отток иностранных футболистов?

— Я не думаю, что у нас суперлегионеры, которых надо удерживать любой ценой. Таких игроков всего два — Клаудиньо и Малком в «Зените». Это футболисты, которые и так играют за свою сборную, на них есть спрос. А в других командах, я думаю, по уровню таланта наши ребята не хуже, чем легионеры. Просто им не оказывается столько доверия, с ними не работают так усердно, чтобы поднимать их уровень. При этом никакого оттока не будет. В РПЛ легионеры средней руки получают такие зарплаты, которых им не надут ни в одном другом европейском чемпионате. Особенно речь про южноамериканцев, им вообще наплевать, что происходит в мире, они не следят за геополитикой. Им нужно за короткий футбольный срок заработать как можно больше.

— Русские игроки уровня сборной, похоже, еще больше вырастут в цене. Не развратит ли их это?

— Я не думаю, что их зарплаты резко вырастут. Почему они должны вырасти? Да, дефицит топовых российских игроков есть, но если люди будут наглеть и требовать каких-то баснословных денег, то клубы просто пригласят иностранцев. Тех же южноамериканцев или африканцев.

— Подписание Антона Зиньковского, который должен заменить ушедшего Зелимхана Бакаева, — плюс для «Спартака»?

— Надо дать Зиньковскому время. Не ждать от него суперрезультативности в первом сезоне. Все-таки тот же Бакаев долго осваивался в составе красно-белых, хотя он и воспитанник московского клуба. По уровню мастерства Зиньковский, я думаю, не уступает Зелимхану. В «Крыльях» одна игра была, в «Спартаке» другая. Поэтому, как примут, так и пойдет. Здесь от многих моментов зависит. А про Бакаева могу сказать, что, когда я смотрел последнюю игру «Зенита» в товарищеском кубке, мне очень понравились его действия. Поэтому я думаю, что он вполне сможет закрепиться в основе.

— Кому из клубов РПЛ мог бы пригодиться Артем Дзюба? Или ему все-таки стоит уехать в зарубежный чемпионат?

— Думаю, что вряд ли иностранные клубы подпишут Артема. Все-таки уже солидный возраст, чтобы впервые уезжать в зарубежные чемпионаты. Да, есть варианты с Турцией, но я думаю, что для него это лучший вариант. В России Артем по-прежнему может играть на топ-уровне. Он бы усилил «Сочи», «Краснодар» и ЦСКА. Интересно было посмотреть на него и в составе «Ростова» под руководством Валерия Карпина. У Дзюбы был очень классный отрезок карьеры в ростовском клубе, почему бы не повторить.

— Денис Черышев способен усилить «Динамо»?

— Да, он может не только «Динамо», но и любой другой команде подойти. Для всех топ-клубов России Денис стал бы усилением. Классный футболист, доказывает это уже много лет. Если бы не травмы, то играл бы в топ-клубе Испании.

— Бело-голубые вновь будут главными конкурентами «Зенита»?

— Пока сложно оценивать перспективы «Динамо», все-таки туда пришел новый тренер. Могут уехать несколько ключевых легионеров. Возможно, там опять будет перестройка. Первые десять туров покажут, на что способен состав столичного клуба образца сезона-2022/23.

— Что скажите про новичков лиги? Будут ли они конкурентоспособны?

— Это тоже сложный вопрос. По товарищеским играм сложно делать какие-то выводы, учитывая, что в них проверяют новичков, различные схемы, оттачивают те или иные ситуации. Но точно могу сказать, что новички будут стараться, выжимать все силы из себя, чтоб показать, что они не просто так поднялись в элиту. Вполне допускаю, что «Факел», «Торпедо» и «Оренбург» сохранят свои места в высшем дивизионе.