«Спартаковцы выйдут озлобленными, с настроем победить кровь из носу»

Считаные дни остаются до матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Он состоится 9 июля в Санкт-Петербурге. Трофей разыграют в 20-й раз в истории. Чаще всего этот титул завоевывал московский ЦСКА — семь раз. У «Зенита» — шесть суперкубков, у «Спартака» — один. «Зенит» примет участие в матче как действующий чемпион страны, «Спартак» — как обладатель кубка. Главные интриги предстоящей встречи «Известия» обсудили с шестикратным чемпионом России в составе красно-белых, бывшим полузащитником национальной сборной Валерием Кечиновым.

— Кого считаете фаворитом Суперкубка?

— В таких матчах не бывает фаворитов. Единственное, в чем у «Зенита» есть преимущество, — игра на своем поле. На стадионе будут в основном их болельщики, которые погонят команду вперед. Поэтому небольшой перевес всё же есть у хозяев. Но у «Спартака» есть два повода выйти на поле и оставить все силы ради победы. Во-первых, это разгром со счетом 1:7 в прошлом сезоне. Во-вторых, перенос матча в Санкт-Петербург. Мотивация — лучше не придумать. Надеюсь, что футболисты «Спартака» выйдут озлобленными. С настроем победить кровь из носу.

— Сейчас «Зенит» и «Спартак» — чуть ли не самые сильные команды по подбору футболистов. Согласны? Можно сказать, что мы увидим матч фаворитов сезона?

— Пока говорить рано об этом. Понятно, что «Зенит» будет фаворитом. Про «Спартак» пока сложно сказать. Потому что после 10-го места говорить, что красно-белые будут бороться за золото, неправильно. Все-таки сменился тренер, ушло несколько важных игроков, в том числе лидер обороны Жиго. Надеюсь, что «Спартак» выступит лучше, чем в прошлом сезоне.

— Чего ждете от дебюта Гильермо Абаскаля? Удивились, что такого молодого тренера назначили в «Спартаке»?

— Я уже давно ничему не удивляюсь. Даже после всех событий, когда весь мир отвернулся от России, мы смотрим в строну Европы и приглашаем к нам иностранных тренеров, которые не имеют серьезных достижений. Хотя есть свои специалисты, на которых никто не обращает внимания. Не знаю, почему их считают слабыми. Титов, Аленичев, Парфенов, Тихонов, Юран... Долго можно перечислять людей, которые достойны работы в московском клубе. Для меня новый тренер «Спартака» — загадка, но надеюсь, в этот раз руководители не ошиблись.

— Виктор Мозес и Шамар Николсон совсем недавно присоединились к «Спартаку» и вряд ли сыграют в Суперкубке. Это весомые потери?

— Это однозначно потери. Мозес — точно. Он был лидером команды в прошлом сезоне, мастеровитый футболист, который умеет на поле всё. Его будет не хватать. Ровно как и Николсона. Он интересный нападающий, забивной.

— Соперничество между Зелимханом Бакаевым и Антоном Зиньковским придаст особую интригу матчу?

— Конечно, будет интересно понаблюдать за их дуэлью. Если говорить про Бакаева, то когда футболист хочет остаться в клубе, а руководство не идет на твои условия, то появляется удвоенная или даже утроенная энергия, желание доказать, что твой родной клуб ошибся. Думаю, что стоит ожидать от Бабаева яркой и агрессивной игры. От Зиньковского хочется видеть того же. В «Крыльях Советов» он показал себя, теперь надо закрепиться на более высоком уровне.

— Ворота «Зенита» будет защищать молодой Даниил Одоевский. Может напортачить, учитывая напряженность матча?

— Михаил Кержаков допускал ошибки в конце сезона. Сейчас дали шанс своему молодому голкиперу. Всё правильно, надо давать возможность проявлять себя воспитанникам. Надо наигрывать наших молодых футболистов, не смотреть только в сторону легионеров. Чтобы они наигрывали связи, чтобы были готовы усилить сборную, когда мы вернемся на международную арену. Тут могу только поддержать Семака.

— «Зенит» сыграет первый официальный матч без Артема Дзюбы. На ваш взгляд, это потеря, учитывая, что экс-капитан сборной был лучшим бомбардиром команды во всех четырех чемпионских сезонах?

— Это однозначно потеря. Он был лидером команды и одним из лучших на поле. Даже не в лучшей форме он приносил много пользы. Он упрощал игру. Игроки средней линии подстраивались под него. Я считаю, что это огромнейшая потеря для Семака. Найти замену Артему практически невозможно. Особенно сейчас.

— Как считаете, не стоило изменить формат Суперкубка на двухматчевый, сыграв его в обеих столицах?

— Можно было сделать и одну игру. В Казани или Нижнем Новгороде. У нас много городов, где прекрасные стадионы, которые строились к чемпионату мира – 2018. Пришли бы местные жители, приехали бы болельщики обоих клубов, и это было бы по спортивному принципу. А так опять в пользу «Зенита». Это некрасиво. Всё должно быть справедливо.

— Всё идет к тому, что клубы РПЛ откажутся от Кубка лиги. Вам импонировала идея этого турнира, учитывая отсутствие еврокубков?

— Конечно, чем больше таких турниров, тем лучше. Как вы правильно заметили, после того, как нас лишили еврокубков, футбола стало мало. Надо как-то заполнить пустоту. Сколько народа пришло на финал Кубка России в «Лужники». А если создать еще один престижный турнир, то наш футбол станет лучше, это пойдет на пользу популяризации футбола в России.