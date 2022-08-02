Серийный запуск: сможет ли Миранчук проявить себя в «Торино»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук должен стать важным игроком «Торино», наконец-то показав весь свой потенциал в Серии А, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 26-летний хавбек перешел в туринский клуб из «Аталанты» на правах аренды с опцией выкупа. В конце сезона-2022/23 туринцы, предположительно, смогут заключить полноценный контракт с игроком, заплатив за него €8–9 млн. Миранчук выступал за бергамасков с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Италии, забив два гола и сделав пять результативных передач.

Пока в минус

Хитом последней недели в интернете стала стычка между главным тренером «Торино» Иваном Юричем и спортивным директором клуба Давиде Ваньяти, которые едва не подрались на сборе в Австрии. Хорват жаловался на селекцию осенью и сильно недоволен ею сейчас. Игроки, взятые в аренду и здорово проявившие себя в прошлом сезоне — Томмазо Побега, Йосип Брекало, Деннис Прат, Роландо Мандрагора, Марко Пьяца — ушли. Плюс не продлили контракт с легендой клуба и капитаном Андреа Белотти. А одного из лучших центральных защитников Серии А прошлого сезона Бремера продали в «Ювентус» за €41 млн.

Понятно, что Юрич и фанаты в ярости, поскольку замены ушедшим пока особо нет. Из хороших новостей только то, что «Торино» выкупил права на опорника Самуэле Риччи, который в 20 лет успел дебютировать в сборной Италии и центрфорварда Пьетро Пеллегри, потратив на это в сумме €13,5 млн. Плюс в «Марселе» взяли в аренду вингера Неманью Радоньича.

Что касается Миранчука (что характерно, его тоже взяли в аренду), то среди ушедших его конкурентами были Прат, Пьяца и Брекало. Особенно хорош был последний — 32 матча, 7 голов и две передачи. Получается, что из конкурентов на позиции атакующих полузащитников у Алексея остался серб Радоньич и вернувшийся из очередной аренды некогда считавшийся большим талантом Симоне Верде. А также молодежь в лице Кристофера Хорвата, Винченцо Миллико или Демба Сека.

Впрочем, до конца трансферного окна месяц, и, возможно, туринцы еще кого-то приобретут. Если же ничего не изменится, то «Торино» вряд ли сможет сохранить место в топ-10. Хотя для Миранчука это по большому счету не будет иметь значения: ему важно проявить себя, показав, что он действительно является игроком уровня Лиги чемпионов.

Сбежать от Гасперини

У главного тренера «Торино» Ивана Юрича — ученика наставника «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини — те же игровые принципы. Хорват опирается на схему 3-4-3, которая трансформируется в 3-4-2-1 при владении и 5-4-1 без мяча и персональный прессинг. В прошлом сезоне именно «Торино» был самой прессингующей командой Серии А. Понятно, что есть различия в деталях и нюансах, но в целом принципы такой игры Миранчук должен был усвоить за два сезона в «Аталанте».

— Алексей перешел в клуб с традициями, который в свое время был гегемоном Серии А (команда семь раз выигрывала чемпионат Италии, последний раз в сезоне-1975/76), — пояснил «Известиям» экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, игравший в Италии за «Фиорентину». — Да, сейчас туринцы далеки от того, чтобы бороться за место в Лиге чемпионов, составляя конкуренцию грандам, но для Миранчука самое главное — это постоянная игровая практика. Если ему дадут возможность себя проявить, то он, думаю, это сделает. Ему по силам стать лидером клуба, а после сезона-2022/23 получить еще один шанс закрепиться в «Аталанте». Или пойти на повышение.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Миранчук сделал правильный шаг, что решился на перемены.

— Гасперини не видел его в составе, — подчеркнул «Известиям» эксперт. — Алексей проводит сильный матч, отмечается голевым действием, а потом на два-три матча садится в запас. Я понимаю, что в клубе высокий уровень конкуренции, но Миранчук явно заслуживает к себе большего внимания. Сейчас у него есть хороший шанс проявить себя в клубе-середняке, с амбициозным тренером. Это хороший шанс перезапустить карьеру.

Отметим, что россиянин будет играть в клубе, которым владеет одна из самых известных и заметных фигур в мире итальянского футбола и медийного бизнеса Урбано Кайро. Он главный акционер двух важнейших изданий в Италии — общеполитической Corriere della Sera и легендарной La Gazzetta dello Sport. Так что Миранчук получает теперь шанс почаще попадать на страницы ведущего спортивного издания всей Западной Европы.

Презентация Миранчука в составе нового клуба должна состояться в пятницу, 5 августа. Ожидается, что он будет включен в заявку на матч против «Палермо» в рамках Кубка Италии, который состоится 6 августа.