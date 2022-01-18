В «Аталанте» расправить плечи: останется ли Алексей Миранчук в Бергамо

После полутора лет в «Аталанте» футболист сборной России Алексей Миранчук оказался на грани ухода из клуба. Самым вероятным вариантом продолжения карьеры считается «Дженоа». Скорее всего, 26-летний полузащитник получит там гораздо больше игрового времени. При этом сама команда из Генуи гораздо ниже уровнем, чем «Аталанта». «Дженоа» катастрофически выступает в текущем сезоне и близка к вылету из Серии А. Эксперты объяснили «Известиям», какое решение станет оптимальным для Миранчука.

Время в Бергамо

О том, что преуспеть в «Аталанте» Алексею Миранчуку будет сложно, специалисты предполагали еще в момент его переезда в Италию в августе 2020 года. Клуб из Бергамо не обладает самыми большими финансовыми возможностями среди итальянских клубов, но поражает публику феноменальными результатами.

Это началось в 2016 году, когда главным тренером команды стал Джан Пьеро Гасперини. Уже в первый сезон он привел ее к лучшему результату в истории — четвертому месту в чемпионате Италии. За все шесть сезонов при 63-летнем специалисте «Аталанта» неизменно попадает в еврокубки.

Три последних сезона бергамаски финишируют в топ-4 Серии А, попадая в групповой этап Лиги чемпионов. В 2020 году клубу удалось дойти даже до четвертьфинала ЛЧ. И сейчас клуб идет на четвертом месте после 21-го тура, претендуя на очередной выход в главный клубный европейский турнир.

«Аталанта» отличается использованием редкой тактики — схемы 3-4-3. Из-за особых требований к стилю игры и физической готовности в команду Гасперини непросто вписаться новичкам. Особенно при наличии уже сыгранного костяка во главе со словенцем Йосипом Иличичем.

В «Аталанте» Алексей Миранчук (в центре) радуется забитому голу в матче Серии А «Аталанта»–«Интер», 8 ноября 2020 года Фото: Global Look Press/www.imagephotoagency.it

Поэтому Миранчук с самого начала редко выходил на поле. Но при этом старался результативно использовать то небольшое игровое время, которое ему давалось. В ноябре 2020 года он дебютировал в Серии А в матче с будущим чемпионом — миланским «Интером». Вышел на замену в середине второго тайма и своим голом принес ничью (1:1). В дальнейшем Алексей также демонстрировал неплохой футбол.

Но той лидерской роли, что он играл в московском «Локомотиве», Гасперини ему так и не доверил. Поэтому с минувшей осени российские и итальянские СМИ активно приписывали Миранчуку скорый трансфер либо назад в Россию, либо в другие клубы Серии А. Среди них назывались «Верона», «Торино» и «Дженоа».

Генуэзский потоп

В январе многие стали говорить о переходе в «Дженоа» как о свершившемся факте. Отмечалось, что игрока очень хотел видеть у себя главный тренер Андрей Шевченко. Но легендарный нападающий и экс-наставник сборной Украины сам был уволен оттуда в конце прошлой недели.

В начале ноября он принял генуэзский клуб в зоне вылета. И улучшить ситуацию не смог. «Дженоа» идет на предпоследнем месте, отставая от спасительной 17-й строчки на шесть очков. Пока неясно, за счет чего эта команда может спастись от вылета в Серию B.

— С учетом того, где находится «Дженоа», вряд ли Алексею стоит туда переходить, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Я так считал и до увольнения Шевченко. Говорил, что ничего там не изменится, кроме получения Миранчуком небольшого опыта, который не перевесит негатив от вылета в Серию B. А уж после ухода Шевченко я бы этот вариант на месте Алексея и вовсе закрыл для себя. Другое дело, что ему надо играть постоянно… В «Аталанте» практики не хватает. Так что надо искать варианты. Возможно, не на эту зиму, но с прицелом на лето, если в Бергамо у него ничего не изменится.

В «Аталанте» Алексей Миранчук (в центре) во время матча Серии А «Аталанта»–«Венеция», 30 ноября 2021 года Фото: Global Look Press/imago-images/Jonathan Moscrop

Между тем во вторник в итальянских СМИ прошла информация, что «Аталанта» может отказаться от продажи Миранчука , чей контракт действует до лета 2024 года. Отчасти на эти слухи влияет то, что Йосип Иличич, основной конкурент Алексея, недавно переболел коронавирусом. И даже после выздоровления не набрал форму. Гасперини не включил его в заявку на воскресный матч с «Интером» (0:0), в котором Миранчук вышел на замену на 78-й минуте.

— Ситуация такая, что конкуренция на позиции Миранчука в «Аталанте» очень большая, — продолжил Мостовой. — Иличич, Руслан Малиновский. Это еще полегче стало после того, как Гомес ушел в «Севилью» (Алехандро Гомес покинул «Аталанту» год назад из-за конфликта с Гасперини. — «Известия»). Но, возможно, Алексею еще стоит какое-то время держаться за «Аталанту» и попытаться пробиться в основу. Ведь Иличич постарше, ему уже 33 года. Через год с ним вполне могут расстаться. Поэтому совсем ставить крест на Миранчуке в «Аталанте» пока рано.

Сам Миранчук в последний раз играл в стартовом составе в чемпионате Италии 12 декабря, когда забил гол в выездном матче против «Вероны» и помог «Аталанте» выиграть со счетом 2:1. За неделю до матча с «Интером», 9 января, Миранчук поучаствовал в выездном разгроме «Удинезе» (6:2), выйдя на замену на 73-й минуте и сделав две голевые передачи.

— У Миранчука контракт с «Аталантой», и, если он никуда не захочет переходить, то его никто не заставит, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. — Ему надо самостоятельно оценить ситуацию, взвесить свои силы. Стоит ли куда-то переходить или, может, есть смысл остаться и продолжить бороться за место в стартовом составе своего нынешнего клуба. В «Аталанте» большая ротация, достаточно много игроков высокого уровня, практически ни один игрок не играет 100% матчей. А если он играет 70% матчей в сезоне, то это уже хорошо. Но, если куда-то и уходить из «Аталанты», то Миранчук должен слушать только себя, сам решать, в какой клуб переходить. Он себя достаточно хорошо проявляет, хотя ситуация сложная: проводит мало времени на поле. Это очень непросто в плане психологии. Теряется уверенность в своих действиях. Но я верю, что Алексей еще не исчерпал себя в «Аталанте» и может пробиться в основной состав.

Фото: Global Look Press/dpa/Vennenbernd Алексей Миранчук (справа) во время матча Лиги чемпионов «Локомотив»–«Байер 04», 26 ноября 2019 года

Напомним, до «Аталанты» Алексей Миранчук в 2013–2020 годах играл за московский «Локомотив». Он выиграл золото чемпионата России – 2018, дважды брал серебро национального первенства (2019, 2020), один раз бронзу (2014), а также три раза выигрывал Кубок России (2015, 2017, 2019) и один раз Суперкубок (2019). За сборную России полузащитник провел 41 матч, забил шесть голов. Сыграл в финальных частях Кубка конфедераций – 2017, чемпионата мира– 2018 и чемпионата Европы – 2020.



Рыночная стоимость Миранчука, согласно данным портала Transfermarkt.com, составляет €11 млн.