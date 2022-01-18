В «Аталанте» расправить плечи: останется ли Алексей Миранчук в Бергамо
После полутора лет в «Аталанте» футболист сборной России Алексей Миранчук оказался на грани ухода из клуба. Самым вероятным вариантом продолжения карьеры считается «Дженоа». Скорее всего, 26-летний полузащитник получит там гораздо больше игрового времени. При этом сама команда из Генуи гораздо ниже уровнем, чем «Аталанта». «Дженоа» катастрофически выступает в текущем сезоне и близка к вылету из Серии А. Эксперты объяснили «Известиям», какое решение станет оптимальным для Миранчука.
Время в Бергамо
О том, что преуспеть в «Аталанте» Алексею Миранчуку будет сложно, специалисты предполагали еще в момент его переезда в Италию в августе 2020 года. Клуб из Бергамо не обладает самыми большими финансовыми возможностями среди итальянских клубов, но поражает публику феноменальными результатами.
Это началось в 2016 году, когда главным тренером команды стал Джан Пьеро Гасперини. Уже в первый сезон он привел ее к лучшему результату в истории — четвертому месту в чемпионате Италии. За все шесть сезонов при 63-летнем специалисте «Аталанта» неизменно попадает в еврокубки.
Три последних сезона бергамаски финишируют в топ-4 Серии А, попадая в групповой этап Лиги чемпионов. В 2020 году клубу удалось дойти даже до четвертьфинала ЛЧ. И сейчас клуб идет на четвертом месте после 21-го тура, претендуя на очередной выход в главный клубный европейский турнир.
«Аталанта» отличается использованием редкой тактики — схемы 3-4-3. Из-за особых требований к стилю игры и физической готовности в команду Гасперини непросто вписаться новичкам. Особенно при наличии уже сыгранного костяка во главе со словенцем Йосипом Иличичем.
Алексей Миранчук (в центре) радуется забитому голу в матче Серии А «Аталанта»–«Интер», 8 ноября 2020 года
Поэтому Миранчук с самого начала редко выходил на поле. Но при этом старался результативно использовать то небольшое игровое время, которое ему давалось. В ноябре 2020 года он дебютировал в Серии А в матче с будущим чемпионом — миланским «Интером». Вышел на замену в середине второго тайма и своим голом принес ничью (1:1). В дальнейшем Алексей также демонстрировал неплохой футбол.
Но той лидерской роли, что он играл в московском «Локомотиве», Гасперини ему так и не доверил. Поэтому с минувшей осени российские и итальянские СМИ активно приписывали Миранчуку скорый трансфер либо назад в Россию, либо в другие клубы Серии А. Среди них назывались «Верона», «Торино» и «Дженоа».
Генуэзский потоп
В январе многие стали говорить о переходе в «Дженоа» как о свершившемся факте. Отмечалось, что игрока очень хотел видеть у себя главный тренер Андрей Шевченко. Но легендарный нападающий и экс-наставник сборной Украины сам был уволен оттуда в конце прошлой недели.
В начале ноября он принял генуэзский клуб в зоне вылета. И улучшить ситуацию не смог. «Дженоа» идет на предпоследнем месте, отставая от спасительной 17-й строчки на шесть очков. Пока неясно, за счет чего эта команда может спастись от вылета в Серию B.
— С учетом того, где находится «Дженоа», вряд ли Алексею стоит туда переходить, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Я так считал и до увольнения Шевченко. Говорил, что ничего там не изменится, кроме получения Миранчуком небольшого опыта, который не перевесит негатив от вылета в Серию B. А уж после ухода Шевченко я бы этот вариант на месте Алексея и вовсе закрыл для себя. Другое дело, что ему надо играть постоянно… В «Аталанте» практики не хватает. Так что надо искать варианты. Возможно, не на эту зиму, но с прицелом на лето, если в Бергамо у него ничего не изменится.
Алексей Миранчук (в центре) во время матча Серии А «Аталанта»–«Венеция», 30 ноября 2021 года
Между тем во вторник в итальянских СМИ прошла информация, что «Аталанта» может отказаться от продажи Миранчука, чей контракт действует до лета 2024 года. Отчасти на эти слухи влияет то, что Йосип Иличич, основной конкурент Алексея, недавно переболел коронавирусом. И даже после выздоровления не набрал форму. Гасперини не включил его в заявку на воскресный матч с «Интером» (0:0), в котором Миранчук вышел на замену на 78-й минуте.
— Ситуация такая, что конкуренция на позиции Миранчука в «Аталанте» очень большая, — продолжил Мостовой. — Иличич, Руслан Малиновский. Это еще полегче стало после того, как Гомес ушел в «Севилью» (Алехандро Гомес покинул «Аталанту» год назад из-за конфликта с Гасперини. — «Известия»). Но, возможно, Алексею еще стоит какое-то время держаться за «Аталанту» и попытаться пробиться в основу. Ведь Иличич постарше, ему уже 33 года. Через год с ним вполне могут расстаться. Поэтому совсем ставить крест на Миранчуке в «Аталанте» пока рано.
Сам Миранчук в последний раз играл в стартовом составе в чемпионате Италии 12 декабря, когда забил гол в выездном матче против «Вероны» и помог «Аталанте» выиграть со счетом 2:1. За неделю до матча с «Интером», 9 января, Миранчук поучаствовал в выездном разгроме «Удинезе» (6:2), выйдя на замену на 73-й минуте и сделав две голевые передачи.
— У Миранчука контракт с «Аталантой», и, если он никуда не захочет переходить, то его никто не заставит, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. — Ему надо самостоятельно оценить ситуацию, взвесить свои силы. Стоит ли куда-то переходить или, может, есть смысл остаться и продолжить бороться за место в стартовом составе своего нынешнего клуба. В «Аталанте» большая ротация, достаточно много игроков высокого уровня, практически ни один игрок не играет 100% матчей. А если он играет 70% матчей в сезоне, то это уже хорошо. Но, если куда-то и уходить из «Аталанты», то Миранчук должен слушать только себя, сам решать, в какой клуб переходить. Он себя достаточно хорошо проявляет, хотя ситуация сложная: проводит мало времени на поле. Это очень непросто в плане психологии. Теряется уверенность в своих действиях. Но я верю, что Алексей еще не исчерпал себя в «Аталанте» и может пробиться в основной состав.
Напомним, до «Аталанты» Алексей Миранчук в 2013–2020 годах играл за московский «Локомотив». Он выиграл золото чемпионата России – 2018, дважды брал серебро национального первенства (2019, 2020), один раз бронзу (2014), а также три раза выигрывал Кубок России (2015, 2017, 2019) и один раз Суперкубок (2019). За сборную России полузащитник провел 41 матч, забил шесть голов. Сыграл в финальных частях Кубка конфедераций – 2017, чемпионата мира– 2018 и чемпионата Европы – 2020.
Рыночная стоимость Миранчука, согласно данным портала Transfermarkt.com, составляет €11 млн.