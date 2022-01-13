Счетчик защелкает: клубы РПЛ обяжут платить за каждую минуту легионера на поле

Лимит на легионеров в российской Премьер-лиге в ближайший год могут изменить. РФС предлагает несколько вариантов. Один из приоритетных: разрешить клубам иметь до 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом, вероятно, будет введен налог на легионеров — определенную сумму придется платить за каждую проведенную ими на поле минуту. Эти деньги пойдут в общий фонд. А оттуда — на стимулирование использования российских футболистов: выпуская их на поле, клубы будут получать, а не отдавать деньги.

Варианты на выбор

В Российском футбольном союзе (РФС) разработали несколько вариантов смягчения лимита на легионеров в Премьер-лиге. Сейчас клубам РПЛ разрешено иметь максимум 8 иностранцев в заявке на сезон. По информации «Спорт-Экспресс», один из приоритетных вариантов РФС предполагает, что эта планка поднимется до 13 легионеров в заявке, без ограничения их количества на поле.

В то же время сохранятся меры поддержки местных футболистов. Предусматривается, что в заявку на сезон клубы обязаны будут включить минимум четырех доморощенных игрока (это те, кто находились в системе клуба не менее трех лет в возрасте с 12 до 23 лет), и восемь воспитанников национальной ассоциации (то есть, имеющего право играть за сборную России).

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Другая возможная схема — 12 иностранцев в заявке, максимум восемь на поле. А также четыре доморощенных футболиста в заявке.

В конце декабря РФС обнародовал исследование «Российский футбол: взгляд изнутри». В ходе анонимного опроса подавляющее большинство респондентов — тренеры, агенты, футболисты, врачи, судьи и журналисты — высказалось за смягчение лимита на легионеров и введение качественных критериев для иностранных игроков. Около 30% опрошенных проголосовали за полную отмену лимита.

— Несмотря на то что я возглавляю академию «Зенита», все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция, — говорил в интервью «Известиям» экс-капитан сборной России, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин . — Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении.

Круговорот денег

У РФС помимо изменения формата лимита есть предложение о введении специального налога на иностранцев — это определенная плата за игровое время каждого футболиста-легионера на поле. По задумке, налог будет рассчитываться в зависимости от количества игровых минут, которые иностранцы проведут на поле. При этом за молодых легионеров сумма будет ниже, чем за возрастных.

Налоги за легионеров планируют направить в общий фонд. А оттуда — на стимулирование использования российских футболистов. Выпуская на поле россиян, клубы будут не платить, а получать деньги. Причем за молодых игроков до 23 лет — больше, чем за возрастных игроков.

Напомним, похожий налог в российском футболе уже был реализован, но на тренерах. РФС вводила налог на иностранных тренеров, чтобы ограничить приезд некачественных специалистов из-за рубежа. Один из авторов этой идеи Михаил Гершкович — председатель Объединения отечественных тренеров и член исполкома РФС — рассказывал, что средства от этого налога шли на развитие системы тренерского образования.

Когда ждать перемен

Чтобы изменение лимита вступило в силу (вне зависимости от того, какой вариант будет выбран), его должно одобрить общее собрание руководителей клубов РПЛ, затем исполком РФС и, наконец, Министерство спорта.

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— По лимиту на легионеров все время идет диалог с РФС, ФХР и другими федерациями. По футболу сейчас найден конструктивный подход. Это не единственный вопрос по развитию нашего футбола, но подход найден. Он хорошо проработан, думаю, не будет никакого негативного результата развития футбола от новой системы лимита, — заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

С учетом многоступенчатой системы утверждения, процесс изменения лимита может затянуться на месяцы. Возможно, за это время будут предложены и другие форматы и соотношения россиян и иностранцев на поле и в заявке. Но вот чего точно не стоит ждать в ближайшее время, так это полной отмены лимита на легионеров. В сентября президент России Владимир Путин жестко высказался на эту тему.

«Вот я опять слышал в последнее время: «Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов». Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть», — заявил Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.