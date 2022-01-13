 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В украинских школах введут предмет «Защита Украины»
Культура
В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому
Мир
Сына королевы Великобритании лишили всех военных званий
Мир
Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу
Мир
Шольц оценил переговоры России и Запада по гарантиям безопасности
Мир
Вооруженная женщина приехала к полиции Капитолия США
Общество
Синоптик спрогнозировал выпадение до 25% месячной нормы осадков в Москве
Политика
В Совфеде назвали рутиной продление санкций ЕС в отношении России
Мир
В Ивановской области началась погрузка военных для переброски в Казахстан
Мир
В МИДе заявили о завершении мероприятий по вывозу россиян самолетами ВКС из Казахстана
/

Счетчик защелкает: клубы РПЛ обяжут платить за каждую минуту легионера на поле

Министр спорта считает, что найден разумный подход к изменению лимита на легионеров в футболе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Счетчик защелкает: клубы РПЛ обяжут платить за каждую минуту легионера на поле
2022-01-13 19:26:55">
2022-01-13 19:26:55
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лимит на легионеров в российской Премьер-лиге в ближайший год могут изменить. РФС предлагает несколько вариантов. Один из приоритетных: разрешить клубам иметь до 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом, вероятно, будет введен налог на легионеров — определенную сумму придется платить за каждую проведенную ими на поле минуту. Эти деньги пойдут в общий фонд. А оттуда — на стимулирование использования российских футболистов: выпуская их на поле, клубы будут получать, а не отдавать деньги.

Голевые мемы: что может дать Смолов «Динамо» и уйдет ли Дзюба
Самые интересные состоявшиеся и возможные переходы в РПЛ на начало января

Варианты на выбор

В Российском футбольном союзе (РФС) разработали несколько вариантов смягчения лимита на легионеров в Премьер-лиге. Сейчас клубам РПЛ разрешено иметь максимум 8 иностранцев в заявке на сезон. По информации «Спорт-Экспресс», один из приоритетных вариантов РФС предполагает, что эта планка поднимется до 13 легионеров в заявке, без ограничения их количества на поле.

В то же время сохранятся меры поддержки местных футболистов. Предусматривается, что в заявку на сезон клубы обязаны будут включить минимум четырех доморощенных игрока (это те, кто находились в системе клуба не менее трех лет в возрасте с 12 до 23 лет), и восемь воспитанников национальной ассоциации (то есть, имеющего право играть за сборную России).

Счетчик защелкает
РФС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Отставить в известность: почему «Краснодар» неожиданно уволил тренера
И кто займет место Виктора Гончаренко

Другая возможная схема — 12 иностранцев в заявке, максимум восемь на поле. А также четыре доморощенных футболиста в заявке.

В конце декабря РФС обнародовал исследование «Российский футбол: взгляд изнутри». В ходе анонимного опроса подавляющее большинство респондентов — тренеры, агенты, футболисты, врачи, судьи и журналисты — высказалось за смягчение лимита на легионеров и введение качественных критериев для иностранных игроков. Около 30% опрошенных проголосовали за полную отмену лимита.

— Несмотря на то что я возглавляю академию «Зенита», все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция, — говорил в интервью «Известиям» экс-капитан сборной России, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин. — Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении.

Круговорот денег

Сборные вопросы: футбольные клубы согласились изменить регламент РФС
Проект поправок предложил «Зенит». Если их примут, командам будет проще решать финансовые споры с игроками

У РФС помимо изменения формата лимита есть предложение о введении специального налога на иностранцев — это определенная плата за игровое время каждого футболиста-легионера на поле. По задумке, налог будет рассчитываться в зависимости от количества игровых минут, которые иностранцы проведут на поле. При этом за молодых легионеров сумма будет ниже, чем за возрастных.

Налоги за легионеров планируют направить в общий фонд. А оттуда — на стимулирование использования российских футболистов. Выпуская на поле россиян, клубы будут не платить, а получать деньги. Причем за молодых игроков до 23 лет — больше, чем за возрастных игроков.

Напомним, похожий налог в российском футболе уже был реализован, но на тренерах. РФС вводила налог на иностранных тренеров, чтобы ограничить приезд некачественных специалистов из-за рубежа. Один из авторов этой идеи Михаил Гершкович — председатель Объединения отечественных тренеров и член исполкома РФС — рассказывал, что средства от этого налога шли на развитие системы тренерского образования.

Когда ждать перемен

Чтобы изменение лимита вступило в силу (вне зависимости от того, какой вариант будет выбран), его должно одобрить общее собрание руководителей клубов РПЛ, затем исполком РФС и, наконец, Министерство спорта.

Счетчик защелкает
ворота
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
К нам приедет дорогой: кем клубы РПЛ будут усиливаться зимой
«Спартак» подписал ямайского нападающего из чемпионата Бельгии, а Смолов хочет в Америку

— По лимиту на легионеров все время идет диалог с РФС, ФХР и другими федерациями. По футболу сейчас найден конструктивный подход. Это не единственный вопрос по развитию нашего футбола, но подход найден. Он хорошо проработан, думаю, не будет никакого негативного результата развития футбола от новой системы лимита, — заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

С учетом многоступенчатой системы утверждения, процесс изменения лимита может затянуться на месяцы. Возможно, за это время будут предложены и другие форматы и соотношения россиян и иностранцев на поле и в заявке. Но вот чего точно не стоит ждать в ближайшее время, так это полной отмены лимита на легионеров. В сентября президент России Владимир Путин жестко высказался на эту тему.

«Вот я опять слышал в последнее время: «Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов». Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть», — заявил Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что слова Путина — всего лишь «высказанное мнение, а решение — за РФС». Скорее всего его примут до старта нового сезона в российской Премьер-лиге, то есть в ближайшие полгода.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022