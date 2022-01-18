Трансферы на всход: как меняется «Локомотив» после ухода Рангника

События, происходящие внутри московского «Локомотива», стали одними из ключевых в российском футболе образца прошлого года. Приход на пост директора по спорту и развитию знаменитого немецкого специалиста Ральфа Рангника привел к радикальному обновлению состава и массовым закупкам новичков. Не менее резонансными выдались октябрьская презентация новой стратегии развития клуба и декабрьский уход Рангника на пост временного главного тренера «Манчестер Юнайтед». Между тем нынешней зимой «Локомотив» продолжает глобальное обновление состава, которое осуществляют пришедшие вместе с Рангником специалисты — спортивный директор Томас Цорн и занявший должность Ральфа Ларс Корнетка.

Трансферная лихорадка

Главным событием зимы стал переход в московское «Динамо» нападающего Федора Смолова. По данным СМИ, он обошелся бело-голубым всего в 10 млн рублей. Это связано с тем, что у 31-летнего форварда летом истекает контракт и он мог бы по окончании сезона уйти вовсе бесплатно.

Гораздо большим скандалом обернулось расторжение соглашения с нападающим Зе Луишем. Футболист из Кабо-Верде пришел в «Локо» осенью 2020 года, еще при предыдущем руководстве в лице председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе. Из-за частых травм карьера чемпиона России 2017 года в составе «Спартака» оказалась не особо успешна в «Локо».

По информации «Известий», его годовой оклад составлял порядка €2–2,5 млн. Контракт действовал до лета 2023 года. Как сообщает источник в клубе, условием расторжения была выплата всей зарплаты до лета нынешнего года. Между тем 17 января Зе Луиш дал жесткое интервью сайту Championat.com, в котором раскритиковал руководство «Локомотива» и лично Томаса Цорна. В частности, выразил недовольство исключением из заявки 2 сентября 2020 года на сезон по причине травмы.

— Это был шок, — рассказал Зе Луиш. — Клуб всё сделал за моей спиной. Меня отправили в Голландию на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчет сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть. Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо — просто забрали мое право на работу. И это без моего разрешения. Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал. Решил набраться спокойствия и закрыть этот вопрос в январе. Никогда не буду оставаться в клубе, если меня не хотят здесь видеть. И мне не нужны разборки и война. Я никогда не конфликтовал ни с одной командой.

Примечательно, что Зе Луиш покинул уже второй свой московский клуб по инициативе спортивного директора Томаса Цорна, занявшего эту должность в декабре после ухода Рангника, а с июля работавшего в «Локо» техническим директором, придя в ряды «железнодорожников» одновременно с Ральфом и Корнеткой. С весны 2019 по лето 2020 года Цорн был генеральным директором «Спартака». И при нем летом 2019 года Зе Луиш был продан в «Порту». Тогда функционер также осуществлял радикальное обновление состава красно-белых, который всего двумя годами ранее выиграл чемпионат России, а следом завоевал бронзовые медали национального первенства.

Летом прошлого года нечто подобное началось и в «Локомотиве», который до этого за пять лет выиграл три Кубка и один чемпионат России, дважды был серебряным призером и один раз — бронзовым. Перед приходом Рангника, Цорна и Корнетки клуб взял бронзу и Кубок.

— Мы, конечно, со свечкой не стояли, но такие массовые обновления состава всегда выглядят подозрительно, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Уж слишком выгодна агентам столь массовая купля-продажа футболистов за одно-два трансферных окна. И редко такое идет на пользу клубам, которые тратят деньги и время на наигрывание нового состава, вместо того, чтобы его стабилизировать и чуть-чуть подождать результатов.

Формула новичков

Помимо Зе Луиша и Смолова ушел защитник Мурило Сейкейра, проданный в бразильский «Палмейрас». Он также пришел при Кикнадзе. Напомним, в октябре «Локомотив» презентовал новую стратегию, в которой декларировал снижение финансовой зависимости от РЖД, ставку на молодежь и ее последующую перепродажу за более высокую цену.

Если Зе Луиш и Смолов, которым за 30, в эту стратегию не вписывались, то продажа 24-летнего Мурило вызвала вопросы. Ряд СМИ сообщают, что бразилец продан за €2,5 млн. И что за такие же деньги он был приобретен летом 2019 года у «Крузейро».

Из новичков пока официально подтверждены лишь украинский защитник конголезского происхождения Марк Мампасси из донецкого «Шахтера» и чешский нападающий Ян Кухта из пражской «Славии». По данным СМИ, которые также подтверждают источники «Известий» в клубе и окружении игроков, первый обошелся «Локо» в €4 млн, а второй — в €5 млн.

Таким образом, по данным сайта Transfermarkt.com, общая стоимость приобретений «Локо» прошлым летом и нынешней зимой уже составила чуть менее €40 млн. И это без учета агентских, подъемных и зарплат. Что больше, чем в предшествующие четыре трансферные окна в 2019–2020 годах.

Пресса также писала, что клуб намерен расстаться с двумя выпускниками своей школы: защитником Андреем Сильяновым и полузащитником Дмитрием Рыбчинским. При этом с декабря кандидатом на замену Сильянова называют защитника «Урала» Арсена Адамова. По информации «Известий», екатеринбургский клуб рассчитывает выручить за него порядка €5 млн.

Президент «Урала» Григорий Иванов отрицал информацию о наличии предложения со стороны «Локо». Но дедушка Адамова, бывший министр спорта Чеченской Республики и экс-вице-президент грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») Хайдар Алханов подтверждал сайту Metaratings наличие большой вероятности перехода его внука в «Локо».

Сильянов и Рыбчинский еще в прошлом сезоне стали игроками основного состава «Локо» при предыдущем главном тренере Марко Николиче, уволенном в начале октября. При его сменщике Маркусе Гиздоле команда ушла на зимний перерыв на шестом месте после 18 туров.

По данным «Известий», в декабре, после неожиданного отъезда Рангника в Манчестер, часть членов совета директоров РЖД и «Локомотива» пытались поднять вопросы о замене немецких специалистов и снижении трансферных расходов. Но за Корнетку и Цорна заступился председатель совета директоров клуба и замгендиректора РЖД Александр Плутник, который был инициатором приглашения Рангника и его команды.

— Сейчас глобально с уходом Рангника ничего не изменилось, а летом он вполне может вернуться, так как мало кто верит, что Ральф надолго останется в «Манчестер Юнайтед», где у него уже есть конфликты с лидерами, которых ради него никто не будет продавать, — говорит источник в «Локомотиве». — Другое дело, что есть недовольные огромными тратами, но позиции Плутника пока крепки, чтобы кто-то мог оспорить эту стратегию. В декабре ходили слухи, что могут для вида избавиться от генерального директора Владимира Леонченко, который и так не принимает решений по ключевым вопросам. Но и этой необходимости принесения «сакральной жертвы» Плутник сумел избежать.

По словам источника в клубе, позиции руководителей «Локо» могут пошатнуться только ближе к лету, если команда так и не поднимется с шестого места в чемпионате России и не выиграет Кубок России. Но даже в этом случае им могут дать еще один сезон для реализации своих идей.

— Сама идея такого обновления команды выглядит сомнительно, но не удивлюсь, если именно на это руководство спишет возможные неудачи, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Мол, поменяли тренера, немало игроков, нужно время, чтобы создать новую команду. Другое дело, непонятно, зачем ее было создавать, когда она в предыдущем составе и так регулярно брала трофеи, занимала места в призовой тройке чемпионата. Одно дело, если бы «Локо» застрял в середине таблицы. Этим можно было бы объяснить необходимость все перестраивать. Хотя чемпионство 2018 года клуб достиг без больших трансферных трат и со множеством футболистов, оставшихся от старого руководства, хотя при нем команда и была постоянно за пределами первой пятерки РПЛ. А сейчас вообще не видно спортивных причин для столь масштабных изменений.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» с Ральфом Рангником во главе идет на седьмом месте в чемпионате Англии после 20 туров. Немецкий специалист провел с командой семь матчей — три победы, три ничьи, одно поражение. Его контракт действует до конца сезона. По данным британских СМИ, к лету МЮ возглавит либо аргентинец Маурисио Почетино из французского ПСЖ, либо голландец Тео Тен Хааг из амстердамского «Аякса».