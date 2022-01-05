Отставить в известность: почему «Краснодар» неожиданно уволил тренера

Утром 4 января футбольный клуб «Краснодар» огорошил публику новостью о перестановках в тренерском штабе. Расторгнут контракт с главным тренером Виктором Гончаренко, уволены и его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович. С точки зрения спортивных достижений такой ход удивил. Результаты уволенного тренерского штаба были не лучшими, но и не такими провальными, чтобы ждать резких перемен. Еще более удивительно, что отставка случилась в первые дни после Нового года, спустя почти месяц после ухода команды на зимний перерыв.

Философия владельца

Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года, всего через две недели после своей отставки из московского ЦСКА. К тому моменту «быки» застряли в середине турнирной таблицы. В оставшиеся до конца прошлого сезона туры выправить ситуацию белорусский специалист не смог.

Но в нынешнем розыгрыше национального чемпионата он вернул южный клуб к борьбе за медали. Команда усилилась лидером московского «Локомотива» полузащитником Гжегошем Крыховяком, нападающими Джоном Кордобой из берлинской «Герты» и Владимиром Ильиным из грозненского «Ахмата».

В декабре после 18 туров команда ушла на перерыв в двух очках от идущего третьим «Сочи». «Краснодар» мог оказаться выше, если бы не допускал осечек в матчах против клубов из нижней части таблицы. В частности, в начале сезона команда проиграла дома аутсайдеру турнира «Химкам» (0:1), а в ноябре сыграла с подмосковным клубом в гостях вничью (3:3). Кроме того, были домашние ничьи с еще двумя командами, борющимися за выживание, — в октябре с «Уфой» (1:1) и в декабре с «Нижним Новгородом» (0:0). Также болезненным был осенний вылет из Кубка России, где «Краснодар» разгромила «Кубань» (0:3).

Известно, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий предпочитает комбинационный атакующий футбол. Не сказать, что Гончаренко сильно от него отошел, но всё же в ряде матчей предпочитал действовать более прагматично, не в пример некоторым своим предшественникам вроде Олега Кононова, Игоря Шалимова и Мурада Мусаева. По данным источников «Известий» в клубе, Гончаренко наиболее твердо отстаивал свою точку зрения в дискуссиях с Галицким относительно тактики команды и трансферной политики. Владелец никогда не скрывал, что вникает во все детали тренировочного процесса и выбора состава, но утверждал, что всегда оставлял решения на откуп тренерам. Впрочем, некоторые утверждают, что миллиардер жалует только тех специалистов, которые полностью подчиняются ему, и чуть ли не лично руководит тренировочным процессом на дистанции, а также диктует составы на матчи и замены. Особенно такие слухи стали распространяться с 2018 года, когда Галицкий продал акции компании «Магнит», своего главного бизнеса, и сосредоточился только на «Краснодаре».

Теория конфликта

Результаты не были ключевым фактором отставки главного тренера, иначе бы весь штаб уволили еще в середине декабря, утверждают источники «Известий». При этом 31 декабря «Краснодар» объявил об уходе тренера по физподготовке Руслана Зубика, проработавшего с Гончаренко более 10 лет. Также клуб расстался с тренером-аналитиком Андреа Бьянки.

— Узнав об увольнении Зубика, Гончаренко вступил в жесткий конфликт с руководством «Краснодара», — заявил «Известиям» источник в клубе. — Но и до этого ряд людей из окружения Галицкого были недовольным штабом, а сам Виктор Михайлович выражал несогласие с некоторыми трансферами, делавшимися без консультаций с ним. Он приходил в клуб, принимая концепцию, что окончательное решение принимает руководство и лично владелец. Но не соглашался на то, что его мнения совсем не спрашивают. В частности, ему не понравилось, что по зимнему трансферу Эрика Ботхейма его просто поставили перед фактом. Недовольное строптивостью тренера руководство само спровоцировало дальнейший конфликт, уволив Зубика, зная, что Гончаренко не сдаст своего многолетнего соратника и выразит несогласие. И сделано это было под Новый год, чтобы главный тренер не мог отреагировать быстро и связаться с Галицким.

По информации «Известий», главные кандидаты на место Гончаренко — бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич и экс-наставник турецких «Кайсерирспора» и «Касымпаши» Шота Арвеладзе, год назад уволившийся из ташкентского «Пахтакора». Осенью Галицкий называл Николича в числе трех лучших тренеров РПЛ по своей версии, правда, отмечал, что ему не нравится склонность серба играть вторым номером. Впрочем, в том списке был и Гончаренко, а также нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Тем не менее многих удивляют слухи про Николича и «Краснодар». Не все верят, что Галицкий отойдет от своей игровой философии. Правда, ряд источников отмечают, что в последнее время к клубу приблизился скандально известный футбольный посредник Тимур Гурцкая, называющий себя другом Николича, чего сам Марко никогда не опровергал.

— Удивлен отставке Гончаренко, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Мне нравилось, как он работал с командой. Да, были обидные потери очков, но команда прогрессировала, и отставание от лидеров было совсем небольшим. Дело точно не в результатах, иначе бы Виктора Михайловича уволили в декабре, а не сейчас. Возможно, был потерян контакт с игроками, возможно, конфликт с руководством из-за трансферов. Наверно, не могло не сказаться увольнение тренера по физподготовке, который долго работал с Гончаренко. Сейчас выстраивание версий будет гаданием на кофейной гуще. Но время, которое выбрали для изменений, очень странное.

Вылет на первый зимний сбор в ОАЭ у «Краснодара» намечен на 12 января.