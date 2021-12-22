К нам приедет дорогой: кем клубы РПЛ будут усиливаться зимой

Команды Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли на зимнюю паузу до 27 февраля. Но руководителям клубов и футбольным агентам сейчас не до отдыха — с 1 января по 22 февраля в России будет открыто трансферное окно. Хотя громкие переходы чаще происходят летом, но и зимой мы наверняка дождемся нескольких заметных сделок. Не забудем при этом о лимите на легионеров — на данный момент по регламенту РПЛ в заявке каждого клуба может быть не более 8 иностранцев.

На выход

В «Спартаке», к примеру, эта квота заполнена полностью, а значит, боссам красно-белых перед покупкой иностранца придется продать или отдать в аренду кого-то из действующих легионеров в команде. Самый очевидный вариант — уход голландского полузащитника Йоррита Хендрикса. Говорят, «Химки» заинтересованы в его аренде.

В основных европейских чемпионатах трансферное окно заканчивается 31 января. С топ-чемпионатами нам пока сложно тягаться, поэтому купить качественного иностранца в январе мы сможем, только переплатив в несколько раз и положив ему большую зарплату. А бюджеты наших клубов сейчас намного скромнее, чем несколько лет назад.

Продажи игроков из России в топ-чемпионаты ожидаем до конца января. Не первый год мы слышим, что «Лион», «Севилья» и ряд других клубов хотят купить иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. В конце сезона у него заканчивается контракт, и, чтобы не отпустить его летом бесплатно, «Зенит» не станет завышать цену и согласится на его продажу зимой. А может, продлит соглашение.

Есть спрос в Европе и на полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. На днях «Спорт-Экспресс» сообщал об интересе к нему со стороны английских «Эвертона», «Вест Хэма» и «Саутгемптона». Все три команды хотят купить Хвичу уже зимой, но высокий ценник (€18 млн) и его слабые показатели в этом сезоне (один гол и три голевых передачи) могут отпугнуть потенциальных покупателей. Правда, в своей сборной он выглядел лучше — два его гола помогли грузинам обыграть Швецию (2:0) в рамках отбора к чемпионату мира.

На неделе в СМИ появилась информация, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в США. Готов Федор рассмотреть и предложения из Европы, он уже выступал в свое время за голландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

— Мы в хороших отношениях с агентом Смолова, — сказал «Известиям» глава агентства Gold Star Дин Мильштейн, представляющий интересы многих российских хоккеистов в НХЛ. — Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС. Наша задача — принести варианты. Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов — первый российский игрок, который может попасть в МЛС. В конечном итоге футболист вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес. Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты.

На вход

Несколько трансферов уже состоялось, в январе о них объявят официально. В «Спартак» перейдут вратарь «Факела» Илья Свинов и полузащитник тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич, состав «Локомотива» пополнит защитник донецкого «Шахтера» Марк Мампасси, решающий вопросы с российским гражданством, к «Рубину» присоединится полузащитник «Томи» Марат Апшацев и полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, за «Химки» доигрывать этот сезон будет Павел Мамаев.

Наверняка, будут трансферы и в «Зените». Команда нуждается в забивном форварде. Про вероятный уход Азмуна мы говорили, далек от своих лучших кондиций и Артем Дзюба. Поэтому неудивительно, что «Зенит» обратил внимание на бразильских форвардов Юри Алберто из «Интернасьонала» и Артура Кабрала из «Базеля», а также уругвайца Агустина Альвареса из «Пеньяроля». Все трое отличаются высокой скоростью, поставленным ударом и отменной игрой на втором этаже.

«Динамо» очень хорошо выступает в этом сезоне — всего два очка до лидирующего «Зенита». Для продолжения борьбы и успеха в еврокубках на следующий сезон нужно также усилить линию нападения. Динамовцы проявляют интерес к колумбийскому нападающему «Боки Хуниорс» Себастьяну Вилье. Колумбийцы хорошо адаптируются к нашему футболу — Вилмар Барриос из «Зенита», Джон Кордоба из «Краснодара» и Матео Кассьерра из «Сочи» не дадут соврать. Вилья может играть и в центре нападения, и на фланге атаки, и в полузащите под нападающими. Наверняка такой универсализм придется по душе Сандро Шварцу, на днях продлившему контракт с «Динамо».

В ЦСКА всё спокойно, но и им бы не помешал забивной центральный нападающий. Возможно, этой зимой в клуб вернется легендарный Вагнер Лав, который и в свои 37 способен навести шороху в РПЛ. «Локомотив» много потратил летом, но продолжает укрепляться. Про Мампасси из «Шахтера» мы сказали, есть интерес к защитнику «Урала» Арсену Адамову. «Локомотиву» на руку зимняя пауза — успеют восстановиться многие лидеры команды, и даже без новых приобретений они станут сильнее.

У «Краснодара» всё в порядке с вратарской линией, остальные позиции нуждаются в усилении. «Быки» рассматривают варианты с подписанием парагвайского центрального защитника Жуниора Алонсо из бразильского «Атлетико Минейро» и поборются с «Локо» за Адамова. В пару к Гжегожу Крыховяку в центральную ось может добавиться игрок «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастелланос. У него 19 мячей и 8 голевых передач в 32 матчах — очень серьезная статистика. Компанию травмированному Кордобе в центре нападения может составить бразилец Рожер Гедес из «Коринтианса» или Эрик Ботхейм из норвежского «Буде-Глимт».

У «Спартака» новый тренер Паоло Ваноли и необходимость играть на три фронта: РПЛ, Кубок России и 1/8 финала Лиги Европы. Нынешнего состава не хватит на такой календарь, а значит, нужно усиливаться. К красно-белым могут присоединиться российский защитник «Тироля» Леон Классен и немецкий полузащитник Макс Безушков, а ямайский нападающий бельгийского «Шарлеруа» Шамар Николсон уже официально стал спартаковцем.

— В чемпионате Бельгии у Николсона хорошая статистика, — рассказал «Известиям» экс-капитан сборной России Александр Мостовой. — Но забивать в РПЛ гораздо сложнее. К тому же если до 24 лет на него не обратили внимания клубы из топ-5, то значит, у него есть много пробелов. Посмотрим. Но лично мне кажется, что «Спартаку» лучше стоит потратить большие деньги не на форвардов, которых в команде и так избыток, а на качественного защитника. В том числе из-за ухода Жиго летом.

В завершение хочется сказать о двух экс-игроках сборной России «Зенит» не стал продлевать контракт с Юрием Жирковым из-за травмы, полученной на чемпионате Европы. Больше полугода игрок находится без клуба и самостоятельно поддерживает игровую форму. Возможен вариант, что он присоединится к «Нижнему Новгороду». Александром Кокориным недовольны в «Фиорентине». «Химки» и «Урал» рассматривают возможность его подписания, если он пойдет на понижение зарплаты ради игровой практики. Надеемся увидеть обоих игроков в РПЛ, в своей лучшей форме они и сейчас не испортят погоды в любом из клубов лиги.