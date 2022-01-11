Голевые мемы: что может дать Смолов «Динамо» и уйдет ли Дзюба

За новогодние праздники в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилось множество интересных новостей о возможных громких трансферах. Форвард сборной России Федор Смолов почти сменил «Локомотив» на «Динамо», Артем Дзюба хочет к Леониду Слуцкому в Казань, а Павел Мамаев и Александр Кокорин могут воссоединится в «Химках». Зимнее трансферное окно в российской премьер-лиге закроется только 22 февраля. Рестарт чемпионата после паузы — 26 февраля.

Смолов в «Динамо»

Пожалуй, главное возвращение зимнего трансферного окна — переход Федора Смолова в «Динамо». Нападающий в ближайшие дни должен присоединиться к команде и поехать на зимние сборы. «Локомотив» хочет избавиться от большой группы высокооплачиваемых игроков, и Смолов не входил в планы нового руководства. У Федора даже были варианты поиграть в американской МЛС, но форвард выбрал хорошо знакомое «Динамо». С 2006 по 2015 год права на игрока принадлежали московскому клубу, где Смолов забил три гола в 68 матчах.

Если сделка пройдет успешно и все детали урегулируют, Смолов может всерьез усилить одного из лидеров РПЛ, которому как раз не помешает опытный форвард.

— Очевидно, что Федор хочет играть, сейчас именно футбол для него на первом месте, — отметил в беседе с «Известиями» экс-капитан «Динамо» Александр Точилин — Это правильная мотивация. Сандро Шварц пропагандирует агрессивный, энергозатратный, мобильный футбол, и насколько Смолов будет соответствовать этому требованию, надо смотреть. Если у него получится, то и для бело-голубых, и для сборной это будет большим плюсом.

Артем Дзюба летом станет свободным агентом, но не хочет еще полгода сидеть в запасе «Зенита» и может покинуть команду зимой. Сергей Семак по-прежнему не видит его в качестве основного игрока, даже если Сердар Азмун все-таки уедет в Европу. А 10 января питерский клуб объявил о подписании форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, а это значит, что Дзюбе опять придется сидеть на скамейке.

Главный претендент на форварда — «Рубин» Леонида Слуцкого, с которым Артем работал в сборной России. По данным «Спорт-Экспресса», летом на корпоративе в честь юбилея тренера Дзюба открыто заявил, что хочет поработать со Слуцким в клубе. Кажется, это вполне реально. В Казани Артему придется пойти на понижение зарплаты до €1,5–2 млн, зато в казанском клубе он будет главной примой, как и привык.

Ямаец в «Спартаке», друг Холанда в «Краснодаре»

«Спартак» под конец 2021-го года подписал лучшего футболиста Ямайки — форварда Шамара Николсона. Нападающий выступал за бельгийский «Шарлеруа», где забил 31 гол в 83 матчах. В московском клубе считают, что игрок станет кошмаром для защитников РПЛ и анонсировали его трансфер в стилизации постера из хоррора «Сияние» с актером Джеком Николсоном.

В этом сезоне в чемпионате Бельгии Шамар забил 11 голов в 17 матчах. Новый тренер «Спартака» Паоло Ваноли наверняка ждет от форварда такой же результативности в России.

Громкий трансфер «Краснодара», который в последний год активно тратит на подписания новичков — Эрик Бутхейм из «Буде-Глимт». 22-летний норвежец обошелся «быкам» в €8–10 млн в зависимости от бонусов. Он забил 15 голов в 30 матчах чемпионата Норвегии и в Лиге конференций, а еще поучаствовал в пяти из шести голов «Буде-Глимт» в матче с «Ромой». Именно после той встречи к форварду и начали проявлять серьезный интерес европейские клубы.

В Норвегии Бутхейма называли вторым Эрлингом Холандом, с которым новичок «Краснодара» близко дружит. После переезда в Россию звезда «Боруссии» обратился к клубу Сергея Галицкого в Instagram. «Поздравляю, Эрик! Береги его, «Краснодар», — написал норвежец.

Самый резнонасный трансфер зимы — переход украинского защитника «Шахтера» Марка Мампасси в «Локомотив». 18-летний игрок не провел ни одного матча за донецкий клуб, выступая в аренде в «Мариуполе», но привлек внимание российского клуба. За защитника «Локо» заплатил около €4 млн, а сам игрок подписал контракт на пять лет. В соцсетях Марка атаковали хейтеры и упрекнули в том, что он поехал из Украины именно в российский клуб. Обвинили и в продажности, и в измене родине и даже в сепаратизме. Как 18-летний игрок справится с таким давлением, покажет весенняя часть сезона.

— Мне очень любопытно то, что происходит в «Локомотиве», но логику решений я не очень понимаю, — сказал «Известиям» бывший президент московского клуба Илья Геркус. — Наблюдаю с огромным интересом. Смена гражданства Мампасси? Насколько я понимаю, он заигран только за молодежку — есть возможность поменять футбольное гражданство. Но надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной. У той же Украины есть Забарный в сборной, на подходе Попов и Бондарь из молодежи. Сильная конкуренция.

Мамаев и Кокорин в «Химках»

«Спартак» расстался с Александром Ломовицким, который так и не смог закрепиться в составе красно-белых. Теперь раскрыть потенциал игрока попытается Леонид Слуцкий, который собирается сделать из него левого защитника. В этом сезоне Ломовицкий уже играл защитника при Руе Витории в «Спартаке», а сейчас будет выступать на этой позиции в Казани, но при схеме в два центральных. Куда Слуцкий поставит Самошникова, что будет с другими фланговыми защитниками — Зотовым, Игнатьевым и Зуевым — пока не совсем понятно.

За трансфер Ломовицкого «Рубин» заплатит €1,5 млн, при этом казанцы продали воспитанника Данила Степанова в «Арсенал», который проводит неплохой сезон. Правильное ли это было решение — покажет вторая часть сезона.

Перед новым годом Павел Мамаев покинул «Ростов» и подписал контракт до конца сезона с «Химками». Игрок давно хотел перебраться ближе к столице и попытается реанимировать карьеру в подмосковном клубе. 33-летний Мамаев пришел в «Химки» не без участия лидера команды Дениса Глушакова, который участвовал в переговорах. Теперь клуб хочет провернуть еще два громких трансфера возрастных футболистов: вернуть из Италии Александра Кокорина и подписать Юрия Жиркова.

— Мне жаль, что у Кокорина совсем не получилось в Италии, — сказал «Известиям» призер чемпионата мира Анзор Кавазашвили. — У него огромный талант, поэтому если есть возможность вернуться в Россию, то надо ею пользоваться. В РПЛ он способен дать результат многим командам.

Кокорин толком не успел поиграть в «Фиорентине» (4 матча в Серии А) из-за травм и восстановлений, а 38-летний Жирков летом ушел из «Зенита» и до сих пор без команды. По слухам, он выбирает между «Химками» и «Нижним Новгородом», куда его зовет бывший партнер по сборной Александр Кержаков.