Сборные вопросы: футбольные клубы согласились изменить регламент РФС

Клубы РПЛ на общем собрании 22 декабря поддержали проект поправок в регламент РФС, касающихся разрешения финансовых споров с футболистами. Накануне «Известия» подробно рассказывали об инициативах петербургского «Зенита», направленных на защиту интересов клубов и позволяющих отложить запрет на регистрацию новых игроков до рассмотрения вопроса всеми органами . Кроме того, на собрании в Москве участники лиги определили сроки 22-го тура национального чемпионата и решили объявить конкурс на статус нового беттинг-партнера.

Поправить права

Представители команд обсудили поправку, касающуюся возможности отложить запрет на регистрацию новичков. Лига хочет, чтобы эту меру применяли только в исключительных случаях. В конце октября на имя тогдашнего исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца поступило письмо за подписью генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что петербургский клуб направляет проект поправок в действующий регламент РФС по разрешению споров. В письме указывается, что петербургский клуб поддержали юридические службы московских «Спартака», «Динамо» и ЦСКА.

Сборные вопросы Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и генеральный директор БК «Зенита» Александр Медведев (слева направо) Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

«Руководители клубов согласились, что предложенные изменения направлены на совершенствование системы разрешения споров в Палате по разрешению споров и Комитете по статусу футболистов , а цель поправок — исключение обеспечительных мер как безоговорочной меры и применение ее в исключительных случаях», — сообщает пресс-служба РПЛ.

Как писали «Известия», обсуждение предложений «Зенита» уже состоялось на прошлой неделе во время совещания юристов клубов, которое проводил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан. Тогда против выступили только московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Теперь проект нового регламента должны отправить на рассмотрение в исполком РФС — это окончательный орган, который примет решение.

Тендер среди букмекеров

Пресс-служба РПЛ информирует, что лига проведет тендер среди букмекеров за право стать основным беттинг-партнером. Сейчас этот статус у «Лиги ставок» . Вопрос контракта с букмекером был одной из претензий к прошлому президенту Сергею Прядкину. У РПЛ были предложения от других компаний, значительно превышающие условия с нынешним партнером, но они были проигнорированы. Новое руководство лиги намерено либо улучшить финансовые условия от «Лиги ставок», либо заключить контракт с новым партнером.

Тендер будет проходить в два этапа, и у «Лиги ставок» на обеих стадиях будет возможность улучшить наивысшее предложение конкурентов на фиксированный регламентом процент.

Сборные вопросы Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По данным СМИ, размер нынешнего контракта РПЛ с букмекером около 300 млн рублей в год. По разным оценкам, условия по новому договору лиги с нынешним или новым беттинг-партнером могут вырасти до 2–3 млрд рублей в год.

В октябре РПЛ договорилась о продаже телеправ «Матч ТВ» с сезона-2022/23 за сумму 6 млрд рублей в год, хотя по действующему договору получает 1,7 млрд в год. Теперь лига значительно улучшит и финансовые условия по контракту с букмекером.

Когда сыграют 22-й тур

Другая важная тема заседания РПЛ — перенос 22-го тура чемпионата. Ранее клубы поддержали эту идею в интересах сборной России, которой предстоит сыграть стыковой матч с Польшей 24 марта следующего года, а финал «стыков» (если мы туда выйдем) пройдет 29 марта.

Чтобы у национальной команды было больше времени на подготовку, матчи 22-го тура перенесены с 18–20 марта на 3–5 марта.

Сборные вопросы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Конечно, это правильное решение, — сказал «Известиям» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. — Клубы подтвердили свою заинтересованность в успехе сборной. Все понимают, что за три дня подготовить команду невозможно. Логичное и правильное решение в пользу сборной. Если не нарушится игровой ритм, то никакого вреда от переноса не будет. Всегда есть какие-то резервные дни. Я не вижу в этом проблемы. В будущем надо планировать календарь более четко, сразу же увязывать его с интересами национальной команды. Было решение ФИФА о выделении дней в календаре для подготовки сборных к матчам.

Что еще обсуждали на собрании?

Приняли решение по распределению расходов и доходов между клубами в сезоне-2021/22. Речь идет о доходах от реализации ТВ-прав и коммерческих контрактов. Также клубы поделят между собой расходы на содержание системы VAR, разработку календаря и техническую поддержку информационной электронной системы управления соревнованиями.

— Богатые клубы не будут перетягивать себе деньги , — пояснил «Известиям» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — Наоборот, клубы согласились на увеличение процента, который распределяется от лиги в равных частях. Раньше было в зависимости от места в таблице. Сейчас же большая часть будет распределяться поровну в связи с тем, что нужно помочь клубам с экономическими трудностями и из второй половины таблицы.

РПЛ отметила, что у организации сформировался дефицит бюджета из-за выплат ушедшим и уходящим сотрудникам, а также из-за инвестиций в IT-инфраструктуру. На собрании приняли решение перераспределить эти расходы за счет клубов в равных долях, а лига должна будет компенсировать траты в будущем.

Также клубы поддержали предложение РФС внедрить в систему разрешения споров третейский суд — «Национальный центр спортивного арбитража» — и внести соответствующие изменения в необходимые регламенты (Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам игроков, Дисциплинарный регламент РФС). Окончательное решение по этому вопросу примет РФС. Участники согласились, что появление национального спортивного арбитража в футбольной системе позволит ускорить рассмотрение споров.

Сборные вопросы Глава РПЛ Ашот Хачатурянц Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после заседания вышел к журналистам, но отделался общим комментарием и не стал отвечать на конкретные вопросы представителей СМИ.

— Прошло собрание клубов. Вся повестка дня будет отражена в пресс-релизе. По всем решениям мы получили одобрение. В релизе вы увидите окончательную версию. Всех поздравляю с Новым годом. Какой дефицит бюджета? Всё увидите в пресс-релизе. Все клубы довольны, — сказал он.

Поэтому первые впечатления от нового босса РПЛ противоречивые. Выгодные контракты и коммерческий рост — это важно, но в плане медиаосвещения и взаимодействия с прессой лига, кажется, шагнула назад.