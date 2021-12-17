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Клято место: что даст «Спартаку» Паоло Ваноли

Итальянец стал уже 15-м тренером красно-белых при Леониде Федуне
Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Клято место: что даст «Спартаку» Паоло Ваноли
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2021-12-17 13:16:08
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Московский «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. Ваноли долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Успел он поработать и в сборной Италии, а также в различных юношеских национальных сборных. Паоло стал уже 15-м тренером «Спартака» при Леониде Федуне, владеющим клубом с 2004 года. С тех пор команду возглавляли: Невио Скала, Александр Старков, Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин, Унаи Эмери, Дмитрий Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов, Доменико Тедеско и Руй Витория.

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В два раза меньше Витории

15 декабря «Спартак» сообщил об увольнении Руя Витории, который возглавлял красно-белых с мая 2021 года. В этот же день в Москву прибыл его сменщик Паоло Ваноли. Итальянец получил карт-бланш по формированию своего тренерского штаба. Вместе с ним в команде будут работать его ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит €1,5 млн в год. Витория зарабатывал в Москве почти в два раза больше — €2,7 млн. Это неудивительно, учитывая предыдущие заслуги Руя. Он четыре года тренировал «Бенфику», с которой дважды выиграл чемпионат Португалии и довел «орлов» до четвертьфинала Лиги чемпионов. Ваноли младше Витории всего на два года, но при этом у него почти нет опыта самостоятельной работы.

Не стоит проводить параллели с Массимо Каррерой, — отметил в беседе с «Известиями» бывший игрок и тренер «Спартака» Сергей Юран. — Массимо находился два-три месяца в штабе Дмитрия Аленичева. У Карреры было время познакомиться с чемпионатом, игроками, ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. А Ваноли попадает в «Спартак», ни разу не поработав в роли главного тренера. Для меня это большая загадка. Я десять лет играл в Европе и нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно — сейчас он приедет и всё наладит. У меня большие сомнения.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Во время матча РПЛ «Спартак»–«Ахмат»

Сейчас красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками после 18 туров. Вместе с тем москвичи заняли первое место в группе C Лиги Европы и вышли в 1/8 финала турнира.

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«Спартак» должен стать командой, готовой побеждать в каждом матче, — отметил Ваноли на своей первой пресс-конференции. — Мы не должны быть кубковой командой или командой чемпионата, мы должны быть хорошо организованной командой с четкой целью и пониманием, чего мы хотим добиться. К какому типу тренеров меня можно отнести? Надеюсь, мне удастся совмещать тип и теоретика, и мотиватора. Оба направления важны для финального успеха. Я должен быть как хорошим мотиватором, так и хорошим тактиком. Я хочу пообещать болельщикам свою искренность. Я верю в эту команду. «Спартак» — большой клуб, и всё, что я могу, — отдавать свою страсть.

Умеет выносить мозг

В отличии от Руя Паоло был сильным футболистом. Призывался даже в национальную сборную Италии (провел за нее два матча), поиграл за «Венецию», «Верону», «Парму», «Фиорентину», «Болонью», «Виченцу», шотландский «Рейнджерс» и греческий «Акратитос», где и закончил карьеру в 2006 году.

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Наибольших достижений защитник добился в «Парме», а главный трофей в карьере выиграл в Москве. Речь о финале Кубка УЕФА – 1999, который увенчался уверенной победой «Пармы» над «Марселем» (3:0). Кстати, Ваноли забил первый гол в том матче. Также он взял два Кубка Италии и еще Суперкубок Италии.

Тренерскую карьеру Паоло начинал с должности ассистента в сборной Италии U-16. Специалист поступательно двигался к составу U-19, попробовав себя как в должности помощника, так и главного тренера. В 2013-м Паоло входил в штаб Даниэле Дзоррато и в финале первенства Европы U-17 проиграл в серии пенальти сборной России под началом Дмитрия Хомухи. Тогда за нашу команду выступали нынешние игроки национальной команды Александр Головин, Дмитрий Баринов и Рефат Жемалетдинов. Пик карьеры Ваноли на юношеском уровне в качестве главного тренера — финал первенства Европы U-19 в 2016-м. Тогда в группе Италия оставила позади хозяев турнира немцев, в полуфинале прошла Англию, но в сражении за титул была разгромлена Францией с Киллианом Мбаппе (0:4). В той команде Ваноли, игравшей по схеме 4-4-2 с двумя опорниками, за центр поля отвечали будущие победители Евро-2020 — Николо Барелла и Мануэль Локателли.

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
Тренер Паоло Ваноли
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Затем он поработал в главной сборной Италии, которую возглавлял Джан Пьеро Вентура (команда не смогла выйти на ЧМ-2018). А еще через год пришло приглашение из Лондона, где выигравший с «Челси» чемпионский титул Антонио Конте получил новый контракт и возможность расширить свой штаб. В Лондоне, а затем в Милане Ваноли был ассистентом главного тренера и внес большой вклад в чемпионство «Интера» в прошлом сезоне.

— Мы вместе получали лицензию — помню, что он еще в ходе карьеры говорил, что собирается тренировать, — рассказал «Спорт-Экспрессу» Массимо Паганин, который выступал вместе с Ваноли в «Виченце» и «Акратитосе». — Это настоящий профессионал, помешанный на футболе, и качественный тренер. От Конте он перенял жесткий характер, маниакальную работоспособность и въедливость, внимание к мельчайшим деталям тренировочного процесса. Уверяю вас, что Паоло умеет выносить мозг своим игрокам. Предсказывать, что у него получится со «Спартаком», не берусь, но точно уверен в одном — Паоло сделает всё, чтобы выжать максимум.

Что будет в итоге — посмотрим. 2022-й для «Спартака» станет годом не только столетия, но и самоопределения: новый тренер, менеджмент, стратегия и потенциальная покупка акций клуба арабскими шейхами — слагаемые процесса. И, кстати, плей-офф Лиги Европы.

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