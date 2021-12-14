Бой Витории: чем запомнится португалец во главе «Спартака»

Руководство «Спартака» 14 декабря приняло решение об увольнении главного тренера Руя Витории. Официально об отставке будет объявлено на следующий день. Результаты клуба в двух турнирах прямо противоположны: первый круг национального чемпионата провален, но в еврокубках команда добилась сенсационного успеха. При этом оба соревнования продолжаются: в РПЛ предстоит сыграть еще 12 туров, в Лиге Европы красно-белым выступать в 1/8 финала. Несмотря на то что отставка анонсировалась в СМИ уже давно, нашлись и те, кто не ожидал увольнения главного тренера «Спартака». В чем причины расставания с португальцем и приглашения его преемника — итальянца Паоло Ваноли, разбирались «Известия».

Евровесна не спасла

«Спартак» 13 декабря разгромно проиграл на выезде «Сочи» (0:3) и завершил первую половину сезона РПЛ на девятом месте. Красно-белые набрали всего 23 очка в 18 матчах. От лидирующего «Зенита» отставание уже 15 очков. Во вторник совет директоров московского клуба собирался на экстренное совещание. Решали, оставлять Руя Виторию на посту главного тренера или досрочно расторгать с ним контракт. Руководители клуба выбрали второй вариант — осталось согласовать детали с юристами и официально объявить об отставке, пишет «Спорт-Экспресс».

Болельщики «Спартака» недовольны положением дел в любимой команде. И их можно понять — еще в прошлом сезоне под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско спартаковцы заняли второе место и отобрались в Лигу чемпионов. По семейным обстоятельствам он не стал продлевать контракт и вернулся в Германию. Владелец клуба Леонид Федун принял решение назначить Руя Виторию новым тренером «Спартака». Многие скептически отнеслись к этой идее. Витория выиграл шесть трофеев с лиссабонской «Бенфикой» и вывел ее в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но все это было пять лет назад, а в Россию Витория переезжал из Саудовской Аравии. Клуб «Ан-Наср», к слову, он оставил на 15-м месте. Красно-белые под началом Витории выиграли предсезонный турнир. «Спартак» забил 13 мячей в матчах с «Сочи» (4:0), «Рубином» (4:0) и «Химками» (5:1).

Бой Витории_1 Вратарь «Спартака» Александр Селихов пропускает гол в матче 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Сочи» и ФК «Спартак» Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Но в РПЛ дела не заладились, а Витория начал бить один антирекорд за другим. Вдобавок к неудачам в России «Спартак» проиграл оба матча «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов и отправился в Лигу Европы . Болельщикам оставалось горько шутить, что Витория продолжает приносить победы «Бенфике» даже спустя два года после увольнения из лиссабонского клуба.

Проигрыш дома польской «Легии», казалось, лишил шансов спартаковцев на выход из группы Лиги Европы. Ведь дальше предстояло играть с итальянским «Наполи» и английским «Лестером». Но команда вдруг явила в Европе самоотдачу, которой и близко не показывала в РПЛ. А следом за старанием и удача повернулась лицом к «Спартаку» — дважды соперники не забивали пенальти в концовках выездных матчей с «Лестером» и «Легией».

В итоге «Спартак» вышел в 1/8 финала. Итальянцы были биты дважды, а ничьи в Англии и победы в Варшаве хватило для того, чтобы впервые с 1995 года выйти из группы с первого места. Болельщики были в восторге. И их радости не мешали неудачи в РПЛ, где «Спартак» потерпел самое крупное поражение в российской истории — со счетом 1:7 от «Зенита». Фанаты настолько заждались успехов на европейской арене, что готовы простить Витории всё.

Бой Витории_2 Главный тренер «Спартака» Руй Витория во время матча группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК «Спартак» и ФК «Наполи» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но у руководства «Спартака» были другие планы. По информации «Спорт-Экспресса», акционеры были готовы расстаться с португальцем после фиаско на «Газпром Арене». Н о, чуть остыв, не стали отпускать его из двух соображений. Первое — чтобы не портить репутацию самого Руя. Второе — посмотреть, что будет происходить до зимней паузы. Улучшение — да, наступило. Революции — не произошло.

— Не приветствую увольнение Витории, — признался «Известиям» бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили. — Но хозяин — барин, что хочет, то и делает. Нехорошо, когда так не поступают с людьми. Думаю, игроки очень удивлены. При Леониде Федуне меняется уже девятнадцатый тренер, просто удивительно. Наставник за полгода не может создать боеспособную команду, ему нужно время на знакомства, изучение слабых мест. Плюс когда он приходил, он ставил вопрос о новых трансферах, но Рую приобрели только одного середняка из Бельгии.

Проблемы с коммуникацией, кстати, дали еще один негативный эффект. На равных себе и тем более тех, кто сильнее, красно-белые настраивались по полной программе (поражение от «Зенита» — исключение). А вот с середняками и аутсайдерами в этом плане возникали проблемы. Не всегда фатальные, но девятое место к перерыву в РПЛ со вторым-третьим по силе составом в лиге говорит само за себя.

Бой Витории_3 Игроки ФК «Спартак» Руслан Литвинов, Роман Зобнин и игрок ФК «Лестер» Келечи Ихеаначо (слева направо) в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК «Лестер» и ФК «Спартак» Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Не ожидал этого [увольнения Витории], но они так решили, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов. — В чемпионате дела идут не очень хорошо, но в Лиге Европы вышли из группы, напрямую попали в 1/8 финала . Поэтому сложно комментировать отставку порутальца. Вчера от «Сочи» не заслуживали поражения, но, видимо, чаша весов склонила к увольнению из-за отсутствия результатов в РПЛ. Хотя пару матчей было очень близкими. Не пропусти красно-белые сумасшедший мяч от Глебова в добавленное время, не уступив «Краснодару» в равной игре, то москвичи бы были выше в турнирной таблице.

Важно отметить: за семь месяцев работы в Москве Руй не жаловался ни на судей, ни на погоду, ни на заговор, ни на календарь, ни на жену владельца «Спартака». Он верил в свое дело и, будучи вне клуба, обязательно вспомнит много интересных историй. Здесь и две уникальные победы над «Наполи», и достойная ничья с «Лестером», и спасение в матче с «Динамо», и выигранный предсезонный турнир — за всё это аполитичного и приятного тренера обязательно вспомнят добрым словом, а за всё плохое, включая рекордное поражение 1:7 от «Зенита», достанется другим.

Ваноли на низком старте

Авторитетный итальянский журналист Лука Бьянкин заявил 11 декабря, что контракт Паоло Ваноли со «Спартаком» согласован, а его первая пресс-конференция в качестве тренера «Спартака» пройдет 17 декабря. Ранее 49-летний специалист был ассистентом Джан Пьеро Вентуры в сборной Италии, а также входил в тренерский Антонио Конте в «Челси» и «Интере» . Ради красно-белого клуба, где Ваноли дебютирует в роли наставника, он отказался от работы в «Тоттенхэме», который недавно возглавил Конте.

Один из самых ярких моментов в карьере Ваноли футболиста случился в Москве. Речь о финале Кубка УЕФА – 1999, который увенчался уверенной победой «Пармы» над «Марселем» (3:0). Тогда под началом Альберто Малезани собралось настоящее созвездие с Джанлуиджи Буффоном, Лилианом Тюрамом, Фабио Каннаваро, Хуаном Себастьяном Вероном, Энрико Кьезой и Эрнаном Креспо. При этом звездой Ваноли не был. Кубок УЕФА, два Кубка Италии и еще Суперкубок Италии — вся коллекция призов. В сборной Италии у Ваноли два матча. Перед Евро-2000 в контрольной встрече он дебютировал с гола в ворота Бельгии, но продолжения в команде Дино Дзоффа не последовало. В последние годы карьеры Паоло попробовал себя за границей — в шотландском «Рейнджерс» и греческом «Атромитосе».

Бой Витории_4 Паоло Ваноли Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

Большая часть тренерской карьеры Ваноли прошла в сборных, где он начинал с должности ассистента в команде U-16 . Специалист поступательно двигался до состава U-19, попробовав себя как в должности помощника, так и главного тренера. В 2013-м Паоло входил в штаб Даниэле Дзоррато и в финале первенства Европы U-17 проиграл в серии пенальти сборной России под началом Дмитрия Хомухи. Головина, Баринова, Жемалетдинова и Митрюшкина он точно запомнил. Пик карьеры Ваноли на юношеском уровне в качестве главного тренера — финал первенства Европы U-19 в 2016-м. Тогда в группе Италия оставила позади хозяев турнира немцев, в полуфинале прошла Англию, однако в сражении за титул была разгромлена Францией с Кильяном Мбаппе (0:4). В той команде Ваноли, игравшей по схеме 4-4-2 с двумя опорниками, за центр поля отвечали будущие победители Евро-2020 — Николо Барелла и Мануэль Локателли.