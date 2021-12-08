Башкирский лед: экс-гендиректор «Спартака» обжалует решение суда

В Уфе 7 декабря продолжился один из самых громких судебных процессов, связанных с российским футболом. Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил ходатайство «Спартака» об отмене решения предыдущей инстанции, постановившей выплатить более 300 млн рублей бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову. Сам Газизов уже заявил «Известиям», что намерен подать кассационную жалобу на это решение, как только дождется публикации его мотивировочной части. Функционер подчеркивает, что для него деньги — не главная мотивация выиграть процесс. Нынешний гендиректор «Уфы» говорит, что хочет добиться соблюдения прописанных во всех документах договоренностей, чтобы не создавать в дальнейшем прецедент, когда работодатель может отказаться от них.

Короткий союз

53-летний Шамиль Газизов пришел в футбол в 2012 году, когда стал генеральным директором футбольного клуба «Уфа», основанного только в декабре 2010 года. Газизов на тот момент был президентом Федерации футбола Республики Башкортостан. Уже в 2012 году команда вышла во второй по значимости дивизион чемпионата России — Футбольную национальную лигу (ФНЛ). А в мае 2014-го заняла там четвертое место и добилась права играть переходные матчи за возможность попасть в высший эшелон — Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Победив в стыках «Томь» (5:1; 1:3), «Уфа» поднялась в элиту, в которой выступает уже восьмой сезон. Всё это время она удерживалась в РПЛ при одном из самых маленьких бюджетов, часть которого закрывала за счет успешной продажи футболистов, приобретенных за маленькие средства в бытность неизвестными на рынке игроками.

Самым успешным трансфером на выход стал украинский полузащитник Александр Зинченко, отправившийся летом 2016 года в английский «Манчестер Сити». До топ-клубов РПЛ в разные годы через «Уфу» проделали путь вратарь Андрей Лунев («Зенит»), полузащитник Даниил Фомин («Динамо») и многие другие.

В «Уфе» успешно трудились разные тренеры. Некоторые из них по итогам работы в Башкирии получили предложения от топ-клубов РПЛ. Виктор Гончаренко ушел в ЦСКА, а Сергей Семак — в «Зенит». Перед отъездом в Питер Семак добился с уфимцами главного достижения в их истории — шестого места в 2018 году и попадания в Лигу Европы.

В 2020 году Газизов был приглашен в московский «Спартак». Красно-белые в своем официальном сообщении о назначении башкирского менеджера отмечали, что в «Уфе» он выстроил эффективную систему управления, добиваясь успешных финансовых результатов и сделав клуб узнаваемым брендом.

Официально Газизов приступил к работе в «Спартаке» в июле 2020 года — за три тура до конца чемпионата России, в котором команда шла на десятом месте. Добившись в концовке двух побед подряд, она поднялась на седьмое, а в следующем сезоне при том же главном тренере Доменико Тедеско и без многочисленных дорогих трансферов навязала борьбу «Зениту» за чемпионство.

При Газизове был приобретен полузащитник «Челси» Виктор Мозес, до сих остающийся одним из лидеров команды. Кроме того, свободным агентом перешел нападающий Александр Кокорин, неудачно проведший полгода в «Спартаке» при большой зарплате, которая, по данным СМИ, была отбита при его продаже в итальянскую «Фиорентину». Из «Уфы» вслед за Газизовым пришел талантливый полузащитник Остон Урунов, также не заигравший в «Спартаке» и в этом году вернувшийся вслед за функционером в башкирский клуб.

В декабре 2020 года контракт с Шамилем Камиловичем был расторгнут. Он проработал в клубе менее полугода. На момент его ухода после 17 туров команда шла вровень по очкам с лидировавшим «Зенитом». Тот сезон она закончила на втором месте, но очень быстро отстала от питерцев в следующем чемпионате.

В многочисленных СМИ и Telegram-каналах причиной ухода Газизова называли его конфликт с Доменико Тедеско и женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой, влиявшей на принятие кадровых решений. Летом 2021 года она недолго была членом совета директоров клуба, а в ряде интервью и постов в своем Telegram-канале (удаленном в августе) критиковала почти всех менеджеров, включая Газизова, его предшественника Томаса Цорна, бывшего спортивного директора Дмитрия Попова (работал с декабря 2020-го по август 2021 года, уволился по собственному желанию, объяснив это «Спорт-Экспрессу» нежеланием работать в обстановке, созданной женой владельца) и нынешнего главного тренера Руя Виторию.

Позднее выяснилось, что при расторжении контракта Газизов и Леонид Федун заключили дополнительное соглашение к трудовому договору о компенсации на сумму 399,2 млн рублей. Их должны были выплатить до марта 2021 года четырьмя траншами по 99,8 млн рублей (88,3 млн рублей после вычета всех налогов), а также выплатить 50% от возможной продажи Урунова, который всё еще принадлежит «Спартаку», в «Уфе» он в аренде.

Первый транш Газизов получил в декабре прошлого года. Остальные — нет, и в марте инвестиционная компания «Капитальные активы», владеющая 22% акций «Спартака», подала в арбитражный суд Москвы иск к клубу, указав в качестве заинтересованных сторон Федуна и первого вице-президента «Лукойла» Александра Матыцына.

В иске «Капитальные активы» потребовали признать недействительным решение совета директоров выплатить Газизову при расторжении трудового соглашения компенсацию в размере 88,3 млн рублей, а также полномочия Леонида Федуна определять условия выходного пособия по своему усмотрению.

Процесс пошел

На заседании 3 июня представители «Капитальных активов» попросили убрать из иска пункт о взыскании уже выплаченных 88,3 млн рублей. И оставили лишь требование признать недействительным соглашение на оставшиеся 300 млн рублей. Газизов 8 июня подал иск в суд общей юрисдикции Октябрьского района города Уфы (по месту прописки), требуя взыскать задолженность на эту сумму по выходному пособию, процентам за просрочку и компенсацию морального вреда.

11 июня суд полностью удовлетворил требования бывшего генерального директора «Спартака». Клуб подал апелляцию в Верховный суд Башкортостана. Параллельно в Московском арбитражном суде было удовлетворено прошение истца в лице «Капитальных активов» и ответчика в лице клуба о привлечении Газизова в качестве третьего лица. 29 июня было приобщено к делу письменное заявление Леонида Федуна, где утверждалось, что допсоглашение с Газизовым было им подписано как председателем совета директоров клуба, поскольку он был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора.

Юристы «Капитальных активов» при этом утверждали, что совет директоров никогда не предоставлял Федуну право единолично принимать решения о расторжении трудовых договоров сотрудников. 24 августа Арбитражный суд Москвы полностью отказал компании в удовлетворении исковых требований. В решении подчеркивалось, что выходное пособие Газизова не может квалифицироваться как чрезмерное, так как общая компенсация в 392,9 млн рублей на 23% меньше заработка (509,9 млн рублей), который был бы у Газизова, отработай он до конца свой пятилетний контракт, истекавший 30 июня 2025 года.

22 октября Девятый арбитражный суд отменил это решение. А 7 декабря апелляцию «Спартака» на июньское решение Октябрьского суда Уфы удовлетворил Верховный суд Башкортостана.

«Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме, — приводит ТАСС слова представителя «Спартака» Елены Чачуа. — Естественно, мотивы непонятны, но мы прекрасно понимаем, что мы столько писали, ходатайствовали, мы как раньше, так и сейчас предполагали, что только такое решение могло быть, что в этой ситуации не могли быть такие выплаты выходного пособия. Решение вступает в законную силу с момента оглашения«.

Сам Газизов намерен подавать кассационную жалобу на решение. По его словам, для него имеет значение не сумма, фигурирующая в деле, а стремление избежать прецедента.

— Здесь вопрос скорее морального плана, — сказал «Известиям» Газизов. — Дополнительное соглашение не признано незаконным, недействительным. Просто суд решил, что 90 млн рублей мне хватит. Такое соломоново решение. Понятно, что суммы фигурируют большие в этом деле. Возможно, они как-то влияют на восприятие. И кто-то считает, что хватит столько, сколько уже выплачено. Но дело же здесь не в сумме. Не в том, сколько и почему. Дело в самой сути. Иначе через какое-то время можно будет всё переворачивать. Любые решения работодателя можно будет переворачивать. Человек уволился, с ним заключают соглашение о расторжении контракта, а потом вдруг работодателю захочется всё изменить. В этом главный аспект данного судебного процесса. Так что будем двигаться дальше. Понятно, что всё это неприятно. Но ничего страшного. Деньги — сам аспект спора. А основной вопрос в другом: само дополнительное соглашение ни в одном из судов не признано недействительным. Но почему-то кто-то решает, что надо платить меньше или больше. Это неправильно. А если бы человек, условно говоря, получал 5 тыс. рублей, а ему сказали, что он получит тысячу?

Между тем прецедент пока создается и в другом судебном разбирательстве вокруг футбольного клуба и его бывшего менеджера. В первой половине дня вторника Мещанский районный суд Москвы отказал удовлетворить иск бывшего спортивного директора «Торпедо» Владислава Бондаренко к клубу по невыплате бонуса за четвертое место по итогам сезона ФНЛ-2019/2020. Как сообщил «Известиям» представитель Бондаренко Антон Смирнов, сейчас есть намерение обжаловать решение в следующей инстанции, а также написать жалобу председателю Мещанского районного суда на рассматривавшую иск судью Ксению Пахмутову.