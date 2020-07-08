Поворот на «Уфу»: почему «Спартак» хочет получить Шамиля Газизова

В «Спартаке» снова неспокойно. Еще недавно казавшийся оптимальным молодой европейский тандем — Томас Цорн – Доменико Тедеско — распался. Генеральный директор клуба уволен, будущее главного тренера туманно. «Спартак» скатился в середину турнирной таблицы и теоретически может упасть еще ниже. Владелец клуба Леонид Федун решил, что время перемен настало прямо сейчас. Виновный назначен — это Цорн. На его место пригласят нового руководителя. Вероятнее всего, им станет Шамиль Газизов, многолетний генеральный директор «Уфы», человек, выстроивший в скромном клубе четкую и понятную бизнес-модель.

История успеха

Увольнение 33-летнего Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака» остается главной новостью в российском футболе. По информации «Спорт-Экспресс», Леонид Федун рассчитывал, что немец убережет красно-белых от судейского произвола, однако тот не справился с задачей. Сама же отставка была произведена для того, чтобы встряхнуть игроков перед игрой с «Зенитом» и концовкой чемпионата.

Поворот на Уфу Председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун и Томас Цорн (слева направо) Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Когда ты приходишь на должность генерального директора «Спартака», твою работу оценивают по успехам команды, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший генеральный директор «Спартака», бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Шавло. — При Томасе Цорне же результата не было. Понятно, что сейчас строится новый коллектив, за этот период состав команды кардинально обновился. Этот момент можно было учесть. Но решение уже принято, и говорить что-то в защиту Томаса бессмысленно.

Два основных кандидата на замену — бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который считается очевидным фаворитом. Вот уже несколько лет подряд клуб из Башкирии готовит воспитанников, выращивает игроков и даже тренеров на продажу и при этом добивается неплохого спортивного результата. На момент отставки Томаса Цорна «Уфа», к примеру, шла выше «Спартака» в турнирной таблице.

За последние годы «Уфа» подготовила для топ-клубов Александра Зинченко, Андрея Лунева, Ивана Облякова, Игоря Дивеева, Данила Кругового и многих других. Вырученные за футболистов деньги, как правило, формируют больше половины годового бюджета клуба, стабильные истории успеха укрепляют репутацию «Уфы», на рынке все хотят работать с таким партнером. К слову, тренеры «Зенита» и ЦСКА Сергей Семак и Виктор Гончаренко также ушли на повышение именно из «Уфы».

спартак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Спартак» может пойти дальше всех. Он не стал забирать тренера башкирского клуба Вадима Евсеева или ведущих игроков «Уфы». В лице Шамиля Газизова москвичи видят шанс получить готовую бизнес-модель. Кто-то говорит, что Башкирия — это другое, что у руководителя «Уфы» нет опыта работы в топ-клубах. Но разве у кого-то из предыдущих боссов «Спартака» имелся такой опыт? Очевидно, что его не было ни у Сергея Родионова, ни у Наиля Измайлова и Томаса Цорна.

— Думаю, что успехи «Уфы» не стоит связывать исключительно с фигурой Шамиля Газизова, — продолжил Сергей Шавло. — Это заслуга всего коллектива клуба и руководства республики, которое неравнодушно к футболу. Думаю, что Газизов действительно кандидат, но не единственный. Сейчас много о ком пишут, вокруг московского клуба всегда куча слухов. Давайте подождем официального решения, и тогда можно будет говорить предметно. Одно лишь могу сказать, «Спартак» — это не «Уфа». Здесь совершенно другой уровень давления и далеко не каждый сможет с этим справиться.

Сам Шамиль Газизов заявил, что ему приятно внимание к его персоне, но пока функционер полностью сконцентрирован на делах «Уфы». В среду у команды состоится выездной матч с «Ростовом» (20:30 по московскому времени).

Новые возможности

Действительно, хороший вопрос: зачем самому Газизову уходить из тихой гавани в водоворот под названием «Спартак». Возможно, у него есть объективное желание поработать на другом уровне. Все-таки у «Спартака» больше возможностей. Важно, что Шамиль Газизов — корпоративный человек. В «Уфе» он был понятен руководству республики, в «Спартаке», вероятно, для него не станет проблемой работать в связке с Леонидом Федуном.

— Можно будет понять Газизова, если он согласится заключить контракт со «Спартаком», — сказал «Известиям» трехкратный чемпион России в составе столичного клуба Юрий Ковтун. — От таких возможностей не отказываются. С красно-белыми он сможет побороться за самые высокие места, все-таки амбиции Леонида Федуна по-прежнему самые высокие.

Схожее мнение высказал агент Александр Маньяков.

— Своей работой в «Уфе» он доказал, что является топ-специалистом, — подчеркнул он в беседе с «Известиями». — За ним не стояла монополия или большие деньги. Команда с 15-м бюджетом в РПЛ заняла седьмое место в сезоне-2016/17 и шестое — в сезоне-2017/18. Сейчас тоже высоко идет в таблице. К тому же Башкирия всегда ассоциировалась с хоккеем. А благодаря Газизову футбольный клуб составлял достойную конкуренцию «Салавату Юлаеву». К тому же, он умеет правильно расставлять акценты. С тренерами практически не ошибался. Начиная от Колыванова и заканчивая Евсеевым. Условно, можно назвать не очень удачным назначение Сергея Томарова. Я считаю, что в этом случае Шамиль поступил как патриот клуба. Ведь Томаров — выходец из системы «Уфы», и ему стоило дать шанс.

Поворот на Уфу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению агента, если назначение в «Спартак» произойдет, это будет благо для красно-белых.

— Еще один важный момент: из «Уфы» никакая информация никуда не уходит, пока генеральный директор не посчитает это нужным, — заключил Александр Маньяков. — В «Спартаке» же в последнее время одни «сквозняки». Плюс Шамиля уважают все российские топ-клубы, Со всеми он имел успешные бизнес-отношения. Это тоже важно в наше время. Деньги интересуют его в меньшей степени. Это будет вызов: сохранить свое реноме и поднять свой уровень.

По мнению экспертов, «Уфе», в случае ухода Шамиля Газизова, придется крайне сложно. Но это уже не проблемы «Спартака».