Дерби на реабилитацию: восстанут ли красно-белые в матче с «Локо»

Хотя в РПЛ уже определился победитель нынешнего сезона — второй год подряд золото получает «Зенит», — это не значит, что турнир остался совсем без интриг. По-прежнему идет борьба за медали, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Также не решен вопрос о том, кто по итогам нынешнего чемпионата покинет премьер-лигу.

Многое в этом смысле определят матчи стартовавшего во вторник 27-го тура. В среду состоится московское дерби «Спартак»–«Локомотив», за сутки до которого хозяева встречи взорвали очередную информационную бомбу, уволив своего генерального директора Томаса Цорна. «Зенит» в ранге чемпиона примет на своем поле «Сочи». «Ростов» дома померится силами с «Уфой», а «Урал» — с «Динамо».

«Спартак»–«Локомотив»

Оба клуба неудачно провели два последних тура и поставили под сомнение решение своих задач. «Спартак» потерпел два поражения подряд — от ЦСКА (0:2) и «Тамбова» (2:3). Это почти лишило подопечных Доменико Тедеско шансов на место в первой пятерке, гарантированно дающее путевку в еврокубки. Сейчас они отстают от «Ростова» и ЦСКА на 11 очков, и если оба клуба выиграют свои матчи в предстоящем туре, красно-белым их уже не догнать. Как и в случае, если сам «Спартак» не сможет обыграть «Локомотив».

Последние неудачи красно-белых привели к жестким оргвыводам. За сутки до дерби с поста гендиректора уволили Томаса Цорна, проработавшего в этой должности менее полутора лет. При этом главный тренер Доменико Тедеско, приведенный в клуб Цорном, сохранил свой пост.

— У обеих команд была пара неудачных игр после возобновления чемпионата, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин. — Я часто говорю, что в таких случаях есть возможность «отмазаться» перед болельщиками, тренерами и руководством. Обыграть заклятого соперника в дерби всегда круто. Но сейчас я не вижу фаворита в этой встрече. Шансы одинаковые. Возможно, «Локомотив» только чуть поинтересней играет. В его встречах с «Крыльями» и «Сочи» я увидел больше осмысленных действий, чем у «Спартака» в матчах против ЦСКА и «Тамбова». Поэтому считаю, шансы здесь 55 на 45 в пользу «Локо».

Сыграть в Лиге Европы красно-белые смогут только в случае собственной победы в Кубке России или победы в нем «Зенита», с которым спартаковцам играть в полуфинале 19 июля. Но при втором варианте подопечным Тедеско еще надо занять шестое место, от которого они сейчас отстают на одно очко. Однако желающих попасть в топ-6 и без «Спартака» хватает. Помимо красно-белых, хорошие шансы имеют еще шесть клубов: расстояние от 6-го до 12-го места сейчас составляет всего три очка.

— У «Спартака» в чемпионате особых перспектив нет — только сохранить лицо, — продолжил Руслан Нигматуллин. — Главная задача команды — это Кубок России. Шансы на успех есть, поскольку, кроме «Зенита», все серьезные конкуренты самоудалились. А в чемпионате надо просто постараться выиграть оставшиеся встречи и закончить его с высоко поднятой головой. Но пока непонятно, за счет чего это можно сделать.

«Локомотив» по-прежнему держит второе место, дающее прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов и минимум €20 млн бонусов за участие в нем. Но две домашние ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0) поставили под сомнение шансы команды Марко Николича на серебро. Спасает их пока то, что ближайший преследователь «Краснодар» также теряет очки. Сейчас «быки» отстают от «железнодорожников» на четыре балла, но имеют в запасе перенесенную на 19 июля игру с «Динамо». Также могут догнать красно-зеленых «Ростов» и ЦСКА, их отделяет от второй строчки шесть очков.

— Ощущение, что от «Локомотива» уплывает второе место, было бы, играй его конкуренты так же, как «Зенит», который после перерыва не теряет очков вообще, — добавил Руслан Нигматуллин. — Но соперники «железнодорожников», включая «Краснодар», допускают не меньше осечек. Поэтому шансы на успех у «Локо» есть. Чемпионат в этом сезоне получился не очень конкурентный. Две домашние ничьи — точно не повод падать духом.

«Зенит»–«Сочи»

Главная интрига этого противостояния: в каких составах выйдут команды. «Зенит» после победы в чемпионате может на оставшиеся игры начать выставлять свой резерв, чтобы основа отдохнула перед кубковым полуфиналом со «Спартаком». А два лидера «Сочи» — Александр Кокорин и Андрей Мостовой — арендованы у «Зенита». И южный клуб должен заплатить питерцам немалую сумму, чтобы оба смогли выйти на поле против них. Как сообщил «Спорт-Экспрессу» гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко, решение по этому поводу будет принято в день встречи.

Впрочем, для большинства футболистов команды игра в Северной столице и так будет принципиальной. В течение последнего года многие игроки хорошего качества, не прошедшие в состав «Зенита», оказались в «Сочи». В народе южан даже в шутку стали называть фарм-клубом сине-бело-голубых. Среди футболистов с питерским прошлым выделяются Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Антон Заболотный, Миха Мевля, Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев.

— Это довольно непростой для прогнозов матч, так как мы вообще не имеем представления, выйдет ли «Зенит» основой и сыграют ли Кокорин с Мостовым, — поделился с «Известиями» экс-полузащитник сочинской «Жемчужины» и «Зенита» Максим Деменко. — Думаю, питерцы могут дать поиграть своему резерву, тем ребятам, которые редко выходили на поле. С другой стороны, для Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в их бомбардирской гонке важно продолжить набирать очки. Поэтому, думаю, они попросят Семака выставить их на поле. И, возможно, ради них Сергей Богданович хотя бы на первый тайм поставит тот состав, который играл с «Краснодаром», чтобы оба нападающих имели рядом постоянных партнеров.

Для «Сочи» эта игра очень принципиальна, согласен Максим Деменко. Команде надо набирать очки, поскольку она, с одной стороны, еще не до конца обезопасила себя от вылета, с другой — может даже побороться за место в еврокубках.

— И здесь очень важно, смогут ли сыграть Кокорин и Мостовой. Наверняка руководители клубов еще пообщаются на эту тему. Тут многое решит финансовый фактор, но мне бы хотелось, чтобы «Сочи» мог задействовать всех сильнейших и мы получили зрелищное противостояние, — добавил он.

«Ростов»–«Уфа»

Два главных открытия нынешнего сезона встречаются между собой. Как и «Спартак» с «Локомотивом», они будут решать свои задачи в рамках борьбы за место в еврокубках. «Ростов» еще не лишился шансов на Лигу чемпионов. А «Уфа» после вырванной в меньшинстве ничьей в последнем туре против «Урала» (1:1) поднялась на шестое место и является фаворитом в гонке за результат, который позволит играть в Лиге Европы, если «Зенит» победит в Кубке России. Впрочем, в случае победы над «Ростовом» «Уфа» еще будет иметь теоретические шансы выбить дончан из первой пятерки.

— «Ростов» может иметь преимущество за счет своего поля, но «Уфа» хорошо обороняется, и команде Валерия Карпина будет непросто вскрыть ее редуты, — заявил «Известиям» экс-главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко. — Сложно назвать фаворита. Думаю, обоим коллективам непросто в условиях жесткого графика — два матча в неделю. Но с этим есть сложности у всех команд РПЛ. Ощущение, что в первых двух турах они на энтузиазме и свежести после перерыва были очень активны, а сейчас сдают, поскольку стартовый запал пропадает, а скомканная в условиях пандемии подготовка дает о себе знать. И тут уже особую роль будут играть волевые качества, с которыми у «Ростова» и «Уфы» всё в порядке.

«Урал»–«Динамо»

Еще одна пара претендентов на место в Лиге Европы. Обе команды набрали одинаковое количество очков и находятся в середине таблицы: «Динамо» — на восьмой строчке, «Урал» — на девятой. От «Уфы» их отделяет одно очко.

— Сейчас любой соперник опасен, особенно в нынешнем жестком графике, — заявил «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — Поэтому к каждой встрече готовимся с максимальной отдачей. Мы по-прежнему выступаем в Кубке России, скоро полуфинал с «Химками», но не делим турниры на важные и неважные. Тем более есть шанс попасть в еврокубки и через чемпионат. Так что готовимся к «Динамо» и верим, что сможем добиться успеха.

Во вторник уже прошли два первых матча 27-го тура. «Тамбов» проиграл «Ахмату» (1:2), а тульский «Арсенал» — «Крыльям Советов» (2:4). В среду и четверг состоятся еще две встречи: «Оренбург»–ЦСКА и «Рубин»–«Краснодар».