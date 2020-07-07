«У Цорна в «Спартаке» нет достижений»

7 июля, за сутки до матча в чемпионате России против «Локомотива», высшее руководство «Спартака» пошло на радикальные перемены в клубе. В отставку отправили генерального директора Томаса Цорна. Бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко считает это логичным решением.

— У Цорна нет достижений на должности генерального директора «Спартака», — заявил он «Известиям». — Давайте посмотрим на факты: команда плетется в середине таблицы, на трансферы потрачены огромные деньги, а выхлопа нет. Да, «Спартак» в полуфинале Кубка России, но если взвешивать все за и против, то баланс отрицательный.

Андрей Червиченко отказался рассуждать о том, кто мог бы заменить немецкого менеджера. Пока в СМИ кандидатами называют нынешнего генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева и экс-заместителя председателя совета директоров «Спартака» Александра Жиркова.

В сезоне-2019/20 красно-белые набрали 32 очка в 26 турах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где 19 июля сыграет с «Зенитом». «Спартак» уже лишился шансов на выход в Лигу чемпионов, а в ближайшем туре с высокой долей вероятности потеряет возможность попадания в первую пятерку, гарантирующую участие в Лиге Европы.

Теперь пройти во второй по значимости клубный континентальный турнир подопечные Доменико Тедеско могут либо в случае выигрыша Кубка России, либо если займут шестое место в чемпионате, а Кубок выиграет «Зенит».

При этом и попадание на шестое место под вопросом после субботнего домашнего поражения от одного из аутсайдеров турнира — «Тамбова» (2:3). Пока от занимающей эту строчку «Уфы» спартаковцев отделяет одно очко.

Помимо матча с «Локомотивом», команде до конца чемпионата также осталось сыграть на выезде с «Сочи», дома с «Ахматом» и в гостях с «Рубином».

Томас Цорн стал генеральным директором «Спартака» 14 мая 2019 года. При нем за два трансферных окна команда была резко обновлена. По данным авторитетного портала Transfemarkt.de, клуб купил игроков на сумму €40,5 млн. При этом заработал на продаже €30,75 млн. При Цорне произошла замена главного тренера: вместо Олега Кононова пришел немец Доменико Тедеско. Он пока сохраняет пост и даже, по некоторым данным, может начать во главе команды следующий сезон.