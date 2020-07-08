«Чтобы Азмун ушел, «Зениту» должны предложить очень большие деньги»

Португальский полузащитник Мигель Данни — один из лучших легионеров в истории петербургского «Зенита». Он выступал за клуб из Северной столицы с 2008 по 2017 год. За это время трижды выиграл чемпионат России (2010, 2012, 2015), по два раза Кубок (2010, 2016) и Суперкубок (2011, 2015) страны, а также Суперкубок УЕФА (2008). После того как его бывший клуб оформил досрочное чемпионство по итогам нынешнего розыгрыша национального первенства, Данни дал интервью «Известиям», в котором оценил доминирование сине-бело-голубых на внутренней арене, рассказал о дальнейших задачах питерцев и своем возможном возвращении в структуру клуба.

— Счастлив за «Зенит» и хочу поздравить с золотом всю команду. Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которыми я играл, чтобы лично их поздравить.

— Второе чемпионство подряд можно назвать началом гегемонии «Зенита» в России?

— Думаю, «Зенит» еще долго будет доминировать в России. Это объективно лучшая команда в стране. Еще много лет они будут завоевывать чемпионские титулы.

— Теперь главная цель — удачно выступить в Лиге чемпионов?

— Конечно, в следующем сезоне от «Зенита» будут ждать успеха не только на внутренней арене. Мы все прекрасно знаем, насколько сложно добиться результата в Лиге чемпионов — там много хороших игроков, сильных команд. В следующем еврокубковом сезоне точно нужно выступить лучше, чем в этом («Зенит» не смог выйти из группы и занял в ней последнее место. — «Известия»).

— Кто лучший игрок в нынешнем составе «Зенита»?

— Вся команда! Дзюба — бомбардир, Малком — отличный игрок, Азмун — тоже. Весь состав показал себя великолепно. Оборона играет очень надежно, сильная группа футболистов в центре поля, и атакующие знают свое дело. Поэтому питерцы и чемпионы. Все трудятся на благо команды: тренеры, персонал, президент и генеральный директор. «Зенит» — одна большая и дружная команда.

— Было много разговоров, что €40 млн за Малкома — это дорого. Тем более у него большую часть сезона были проблемы со здоровьем. Как вы считаете, «Зенит» заплатил «Барселоне» адекватную цену за бразильца?

— Это нормальная сделка. Малком — прекрасный футболист. Он поиграл в «Бордо», затем в «Барселоне». После коронавирусной паузы блестяще выглядит на поле: забивает, отдает результативные передачи. Малком — сильный игрок и большой помощник для команды.

— Говорят, Сердаром Азмуном интересуются европейские клубы. Уже наступил момент, когда его пора продавать?

— Азмун — очень эффективный нападающий, он много забивает. Когда он только переходил в «Зенит», было понятно, что это качественное усиление, так как до этого он ярко проявил себя в «Рубине» и «Ростове». Чтобы «Зенит» согласился продать Азмуна, те, кто на него претендует, должны предложить «Зениту» очень большие деньги.

— Как считаете, у Дзюбы (16 голов + 12 передач) есть шанс перегнать по результативности за сезон экс-форварда «Зенита» Халка, который в чемпионате-2015/16 забил 17 голов и сделал 16 голевых передач?

— Не знаю, успеет ли он. Если Артем будет так же эффективен, как сейчас, это вполне возможно. У него в запасе еще четыре матча. Дзюба прямо сейчас лучший игрок в России. Люблю его и как человека, и как футболиста.

— Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что цель клуба до 2025 года — заполучить вторую звезду над эмблемой (ее дают за пять чемпионств, сейчас у «Зенита» уже семь). Семак успеет это сделать?

— «Зенит» — хороший клуб, у них достаточно денег, и они могут позволить себе покупать сильных футболистов. Так что выиграть еще три чемпионата не проблема для команды. Медведев говорит, что хочет вторую звезду для «Зенита», так как знает, что команда может сделать это.

— Появилась информация, что вы можете вернуться в «Зенит» и начать работать в структуре клуба.

— Да, это правда. Две недели назад мне звонил Александр Медведев. Мы разговаривали о моем возвращении в «Зенит». Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу. Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас есть проблемы со здоровьем. В августе я буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым. Если всё будет хорошо, то я вернусь в «Зенит».

— То есть вам бы хотелось вернуться в Россию?

— Конечно, я сразу поблагодарил генерального директора за такое предложение. Вы же знаете, что «Зенит» — это мой клуб, а Санкт-Петербург — это мое сердце. Посмотрим, как всё сложится.

— А ваши сыновья, которые раньше занимались в академии «Зенита», тоже вернутся в Россию?

— Если я вернусь в клуб, то Бернанду и Франсишку тоже снова будут в «Зените». Мы уже говорили об этом.