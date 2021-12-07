«К фанатам надо относиться теплее»

В воскресенье, 5 декабря завершился 17-й тур чемпионата России по футболу. До зимнего перерыва каждому из клубов осталось сыграть ещё по одному матчу. Борьба обострилась как вверху турнирной таблицы, так и в её «подвале». Сейчас в зоне вылета оказалась «Уфа», которая проиграла в гостях московскому «Динамо» (0:2) и опустилась на предпоследнее место.

Между тем, для его генерального директора Шамиля Газизова вторник 7 декабря может оказаться решающим за пределами футбольного поля. Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрит апелляцию московского «Спартака», гендиректором которого Газизов был с июля по декабрь 2020 года. После досрочного расторжения контракта красно-белые выплатили Газизову 99 млн рублей выходного пособия и до марта 2021 года должны были выплатить ещё 300 млн рублей.

Но «Спартак» отказался это делать и подал в суд, чтобы вернуть уже выплаченные средства. Газизов подал встречный иск, который в июне удовлетворил Октябрьский районный суд Уфы, признавший законной выплату первой суммы и обязавший «Спартак» выплатить вторую. Клуб подал апелляцию, которую 7 декабря рассмотрит республиканский Верховный суд.

После матча с «Динамо» Газизов прокомментировал «Известиям» судебные тяжбы с московским клубом, оценил действия Вячеслава Кротова, получившего удаление в начале матча с бело-голубыми, и высказался об акции фанатов клубов РПЛ, ушедших с трибун по ходу матчей тура.

«Нам приходилось играть в "автобус"»

— Вас устроило качество игры «Уфы» против «Динамо», с учётом двух удалений?

— Мы проиграли. Как это может устроить? Но просто всё, равно плюс из этой игры можно извлечь: команда не развалилась и до второго гола сохраняла возможности спасти матч. А шансы всегда есть. Я видел, что команда пыталась. Но сложно с таким «Динамо» играть вдевятером. Очень сложно.

— Неделю назад вы ещё и упустили дома победу над «Спартаком» (1:1) на последних минутах и вообще сыграли в этом сезоне много матчей, когда или реализация моментов подводила, или теряли очки в концовках.

— Я думаю, мы недобрали очков. Но это уже в пользу слабых разговоры. Поэтому будем добирать в других матчах. Признаюсь, что «Динамо», наверное, самая неудобная для нас команда. По статистике и всему остальному.

— «Уфа» ведь за восемь сезонов в РПЛ ещё ни разу не побеждала динамовцев.

— Да, так и есть. Когда-то это закончится. Надеюсь, всё будет хорошо. А сейчас поздравляю «Динамо». В принципе помогли им, наверное (улыбается). Действия нашего игрока, на второй минуте получившего красную карточку, в такой ситуации — это безответственность полная.

— Какие-то санкции будете применять в отношении Вячеслава Кротова?

— Ну это внутреннее наше дело. Самое главное, мне понравилось, что наша команда не развалилась. В такой ситуации это очень сложно. Молодцы! Я думаю, «Динамо» всё равно было сложно.

— Если «Уфа» не выиграет в воскресенье у «Локомотива», она может уйти на зимний перерыв, находясь в зоне вылета. Есть надежда, что Алексей Стукалов сможет за ближайшие длинные сборы всё наладить?

— Мы хотим видеть тот футбол, который он ставит. Мне игра команды нравится. Мы меняемся, и меняемся в лучшую сторону.

— Можно сказать, что вы отходите от тех «автобусов», жёсткой оборонительной тактики, за которую наши клубы часто подвергаются критике?

— Ну сегодня против «Динамо» нам приходилось в «автобус» играть (улыбается).

— Это другое — всё-таки, двух игроков «Уфы» удалили по ходу первого тайма.

— Так да! Я думаю, мы играем в довольно-таки симпатичный футбол.

— Ваше отношение к акции фанатов «Уфы», «Динамо» и других команд, ушедших с трибун по ходу матчей этого тура в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, задержанными после игры с «Зенитом»?

— Я считаю, что футбол — это для болельщиков и для фанатов. И я считаю, что надо поменьше их трогать.

— После того инцидента усилились разговоры о необходимости внедрения Fan ID на матчах РПЛ. Мол, с этой системой подобного бы не случилось. Вы как относитесь к данной инициативе?

— Не хочу на эту тему говорить. Я просто хочу поддержать фанатов. Не могу сказать, они правы или не правы. Я лишь говорю о том, что надо как-то теплее относиться к ним.

«Он этого не говорил никому»

— В перерыве матча с «Уфой» был заменён Гамид Агаларов, который уже две игры подряд не забивает. Есть недовольство им?

— Нет, его заменили исключительно потому, что у него уже три жёлтые карточки в этом чемпионате. Был риск дисквалификации на матч с «Локомотивом», поэтому его заменили. У нас вообще три игрока висят на трёх жёлтых карточках.

— Зимой возможен вариант его ухода из «Уфы», если клуб получит хорошее финансовое предложение?

— Не хочу сейчас об этом говорить. Пока ни о чём разговор.

— Во вторник днём Верховный суд Башкортостана рассмотрит апелляцию «Спартака». Чего вы ждёте от этого заседания?

— Я жду лишь правильного решения. Вот и всё.

— На ваш взгляд, как долго ещё будут разбирательства вокруг этих денег?

— Это вопросы к Леониду Арнольдовичу. Он же затеял эту историю.

— Вас удивило его заявление, что он был введён в заблуждение по двум пунктам трудового договора с вами, на основе которых вам полагаются почти 400 млн рублей?

— Он этого не говорил никому. Вы это слышали?

— Я читал текст решения суда, где приводилось письменное заявление.

— Ну вот, если бы он это сказал, тогда мог бы быть диалог.