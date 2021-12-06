Зимнее обострение: «Динамо» вплотную подобралось к «Зениту»

Борьба в верхней и нижней частях турнирной таблицы чемпионата России по футболу обострилась после 17-го тура. Петербургский «Зенит» на своём поле потерял очки в матче с «Ростовом» (2:2), и дал вплотную подобраться к себе московскому «Динамо», одолевшему дома «Уфу» (2:0) и оторвавшемуся от «Сочи», которое проиграло дома «Краснодару» (1:2). Продолжается кризис в московском «Локомотиве», уступившем в родных стенах екатеринбургскому «Уралу» (0:1), который вышел из зоны вылета. А столичный «Спартак» взял верх над грозненским «Ахматом», одержав первую за два месяца победу в РПЛ. Внизу таблицы «Химки» уступили дома своему конкуренту по борьбе за выживание тульскому «Арсеналу» (1:2).

Все матчи прошли в рамках акции фанатов, ушедших с трибун по ходу встреч в знак протеста против задержания болельщиков на фанатском секторе ЦСКА во время домашней игры армейцев в 16-м туре против петербургского «Зенита» (0:2). Так поступили поклонники 11 из 16 команд. Напомним, 28 ноября сотрудники полиции и ОМОНа задержали как минимум 408 человек из-за зажжённой на трибуне пиротехники.

«Зенит» — «Ростов»

На этот матч главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел ротацию, оставив в запасе Деяна Ловрена, Сердара Азмуна и Вильмара Барриоса. В итоге команда крайне слабо провела первый тайм и «Ростов» повёл 2:0. Сначала Дмитрий Полоз реализовал пенальти, а затем блестящим обводящим ударом счёт удвоил Николай Комличенко.

Правда, очень быстро Клаудиньо не менее красивым ударом сократил отставание хозяев. А Семак ещё до перерыва заменил висевшего на жёлтой карточке Дмитрия Чистякова на Ловрена. В перерыве на поле вышли и Барриос с Азмуном, сменившие не попавших в игру Александра Ерохина и Малкома.

За 20 минут до конца Клаудиньо с пенальти сравнял счёт, а его команда создала ещё несколько моментов, но так и не дожала «Ростов». Тем не менее, ей удалось уйти от поражения, а ростовчане по-прежнему не могут оторваться от зоны вылета из РПЛ.

— Скажи кто до матча, что будет ничья, ростовчане наверняка были бы довольны, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Но сейчас они могут сетовать на упущенные 2:0. Тем не менее, сам характер игры говорит о том, что результат для них хороший. «Зенит» сильнее и по составу, и по игре, но, как сказал после матча Семак, его команда ниже своих возможностей провела начало встречи, допускала ошибки, которые привели к голам «Ростова». А «Ростов» за первый тайм нанёс всего два удара, и оба оказались голевыми. В остальном же «Зенит» превзошёл соперника и по ударам, и по владению мячом. Поэтому ростовчане могут записать себе этот результат в актив.

«Спартак» — «Ахмат»

Одержав в ноябре три победы подряд, «Ахмат» поднялся на седьмое место и приблизился к зоне еврокубков. Это делало его фаворитом в выездном матче против застрявшего в середине таблицы «Спартака». Тем не менее, в домашнем матче против клуба из Чеченской республики красно-белые быстро повели в счёте после гола Александра Соболева.

Правда, очень скоро форвард красно-белых был удалён с поля за грубую игру. А грозненцы в конце первого тайма счет сравняли — в очередной раз отличился Даниил Уткин. Но воспользоваться численным преимуществом подопечные Андрея Талалаева не смогли. Более того, на последней минуте матча Квинси Промес принёс «Спартаку» первую за шесть туров победу в чемпионате России — в последние два месяца красно-белые побеждали только в Лиге Европы. Теперь они идут на девятом месте, отставая от зоны еврокубков на четыре очка. «Ахмат» опережает «Спартак» на один балл и остаётся седьмым.

«Локомотив» — «Урал»

Екатеринбургский клуб ехал в Москву после четырёх ничьих подряд. А «Локо» провалил ноябрь, не одержав ни одной победы. Упущенная в большинстве победа над «Спартаком» (1:1), проигрыши дома грозненскому «Ахмату» (1:2) в чемпионате России и римскому «Лацио» (0:3) в Лиге Европы, поражение в гостях от тульского «Арсенала» (1:3) поставили их на грань вылета из зоны еврокубков.

Кризис продолжился в субботу. В конце первого тайма фол Тино Едвая в своей штрафной привёл к пенальти, который реализовал Рафал Аугустыняк. А сразу после перерыва голландский защитник допустил ещё одно нарушение правил, был удалён за вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

Ближе к концу встречи железнодорожники попытались устроить штурм ворот «Урала», дважды попали в перекладину, но в итоге потерпели третье подряд поражение в РПЛ и сейчас идут шестыми, выпав из зоны еврокубков. Проваливший начало сезона «Урал» в последних 10 матчах проиграл только дважды. В этих встречах подопечные Игоря Шалимова пропустили всего четыре гола.

«Химки» — «Арсенал»

После первого тайма химчане вели 1:0, но играли очень неважно. Туляки переигрывали хозяев, которые из-за травм к 25-й минуте израсходовали три замены. После перерыва «Арсенал» прибавил ещё, сравнял счёт, а в конце встречи дожал соперника, благодаря чему вывел себя из зоны переходных матчей. А «Химки» застряли на последнем месте.

— Три замены повлияли на ход встречи, был израсходован слот, что не позволило перестроиться во втором тайме, — заявил «Известиям» депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. — «Арсенал» после перерыва нас полностью переиграл и заслуженно победил. Ещё и потеряли из-за дисквалификации Брайана Идову, удалившегося в конце встречи. Но ничего, надо собраться и готовиться к сложному выезду в Грозный, где необходимо биться за очки.

«Динамо» — «Уфа»

Динамовцы с самого начала делали всё, чтобы использовать осечку «Зенита». На первых минутах они получили большинство после удаления у уфимцев Вячеслава Кротова за грубый фол против Себастьяна Шиманьски, из-за травмы покинувшего поле. На 29-й минуте Денис Макаров открыл счёт. Очень скоро у «Уфы» случилось ещё одно удаление — за фол последней надежды выгнали Эгаша Касинтуру.

«Динамо» создало массу моментов, но гости сопротивлялись и сдались лишь в конце игры, когда победную точку с передачи Макаров поставил Арсен Захарян. Бело-голубые подбираются к «Зениту», отставая от него лишь на два очка.

— Матчи, где соперник оставался в меньшинстве, были у нас не лучшими, — сказал «Известиям» тренер «Динамо» Андрей Воронин. — И с «Уфой» получилась не лучшая игра. Но главное, что взяли три очка. Надо двигаться дальше. Игра забудется, а очки останутся.

«Сочи» — «Краснодар»

Южное дерби формально было центральным матчем тура, так как обе команды находятся в верхней части таблицы. На 19-й минуте за счёт гола Маттео Касьерры «Сочи» повёл, но вскоре Виктор Классон сравнял с пенальти. Он же в начале второго тайма вывел «Краснодар» вперёд.

Хозяева создали немало моментов и вполне могли спасти матч, но в итоге не дожали «быков» даже после того, как у них удалили Гжегоша Крыховяка. Теперь у этих команд равное количество очков — они делят третье-четвёртое место, отставая от «Динамо» на семь баллов.

Также в прошедшем туре московский ЦСКА обыграл на выезде самарские «Крылья Советов» (1:0), а «Нижний Новгород» победил дома казанский «Рубин» (2:1).

Намеченный на следующие выходные 18-й тур будет последним перед двухмесячным зимним перерывом в РПЛ.