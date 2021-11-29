Не стиснули Дзюбу: «Зенит» выиграл важный матч в борьбе за золото

В воскресенье в столице состоялся центральный матч 16-го тура чемпионата России по футболу. Московский ЦСКА на своём поле проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 0:2. Эта победа позволила подопечным Сергея Семака сохранить уверенное лидерство в РПЛ.

Их отрыв от идущего вторым московского «Динамо» теперь составляет четыре очка. ЦСКА отстаёт от питерцев уже на 12 очков, а от идущего третьим «Сочи» — на четыре. При этом армейцы не так далеко оторвались от занимающего девятую строчку казанского «Рубина».

В субботу потеряли очки все конкуренты ЦСКА в борьбе за медали и места в еврокубках. «Сочи» в гостях сыграл вничью с аутсайдером чемпионата екатеринбургским «Уралом» (1:1), «Краснодар» не смог на выезде обыграть борющиеся за выживание «Химки» (3:3). «Краснодар» перед туром опережал армейцев на одно очко. И в случае успеха в игре с «Зенитом» его можно было обойти.

В тот же субботний день с красно-синими сравнялся по набранным баллам и грозненский «Ахмат», обыгравший дома «Ростов» (2:0). Также армейцев догнали самарские «Крылья Советов», в воскресенье сыгравшие в гостях вничью с «Нижним Новгородом» (0:0). Вслед за ними московское «Динамо» вырвало выездную победу над «Рубином» (3:2), что создавало проблемы уже «Зениту», так как бело-голубые отставали от него всего на одно очко.

В общем, обеим командам желательно было побеждать во встрече, завершавшей воскресную программу тура. Сергей Семак посадил на лавку лидера «Зенита» Артёма Дзюбу. Единственным выдвинутым нападающим вышел в старте Сердар Азмун. В воротах оказался Михаил Кержаков, чей конкурент Станислав Крицюк из-за травмы выбыл до зимнего перерыва.

Тройку центральных защитников, как всегда, составили Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков. По флангам расположились Дуглас Дос Сантос и Вячеслав Караваев. В опорной зоне вышли Вильмар Барриос и Далер Кузяев. В качестве атакующих полузащитников были выпущены Клаудиньо и Малком.

У ЦСКА место в воротах, как всегда, занял Игорь Акинфеев. В центре обороны вышли Кирилл Набабкин, Яка Бийол и Игорь Дивеев. На флангах оказались Марио Фернандес и Иван Обляков, в опорной зоне Максим Мухин, в центре полузащиты Бахтиёр Зайнутдинов и Алан Дзагоев, в атаке — Чидера Эджуке и Антон Заболотный.

Болельщики «Зенита» вывесили на трибунах баннер в память о скончавшемся в пятницу бывшем главном тренере команды Германе Зонине, которому было 95 лет. Он был одним из сильнейших специалистов времён СССР, сотворившим в 1972 году одну из главных сенсаций в истории нашего футбола — победу в чемпионате Советского союза с «Зарёй» из Ворошиловграда (ныне Луганск). Это было первое чемпионство команды не из столицы союзной республики.

Первый тайм проходил в очень закрытом режиме, но на 6-й минуте Заболотный едва не открыл счёт — его удар пришёлся в штангу. «Зенит» до перерыва ни разу не ударил по воротам изнутри штрафной площади ЦСКА и не подал ни одного углового. Армейцы полностью перекрыли пространство. Потому нелогичным оказался забитый с рикошета на 34-й минуте гол, когда Малком с правого фланга отпасовал на линию штрафной, откуда Клаудиньо пробил в касание, и мяч от ноги Дивеева отскочил в ворота.

При этом в первые 15 минут второго тайма ЦСКА имел хорошие шансы забить. В обоих случаев после удачных скидок Заболотного с убойной позиции могли расстреливать ворота Кержакова Мухин и Эджуке, но мяч каждый раз проходил выше.

В середине тайма Семак и главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сделали по две замены. У армейцев вместо Дзагоева вышел Ильзат Ахметов, а вместо Эджуке — Фёдор Чалов. У «Зенита» Дзюба сменил Азмуна, а Данил Круговой — Кузяева. На 75-й минуте питерцы убрали с поля Клаудиньо, уступившего место Александру Ерохину.

В последние полчаса гости опять засушили игру, и она вновь пошла без моментов, запомнившись лишь задымлением части поля из-за зажжённых болельщиками ЦСКА файеров, а также выходом на замену на 89-й минуте Магомеда Оздоева, из-за травмы крестообразных связок не игравшего с лета. На последней минуте матча второй гол в ворота Игоря Акинфеева забил Артем Дзюба. «Зенит» одержал победу, оставив ЦСКА на шестом месте.

В понедельник 16-й тур завершится двумя матчами. «Уфа» примет на своём поле московский «Спартак», а тульский «Арсенал» встретится дома с московским «Локомотивом».